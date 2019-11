La seguridad y la privacidad de cada uno de nosotros está cada vez más comprometida, sobre todo frente a redes sociales como Facebook. Algunos todavía no están suficientemente sensibilizados al respecto. Algunos lo están, pero no les importa. Pero también hay mucha gente que ya está tomando medidas para que su vida vuelva a ser cada vez más suya.

Facebook es uno de los servicios más relacionados con la falta de privacidad y ahora parece que el problema está dirigido a los usuarios del iPhone. Si tiene la costumbre de consultar la red social a través de su iPhone, sepa que su cámara puede estar conectada de forma constante mientras rueda por el feed.

¿Cuánto tiempo te aferras a Facebook? Aunque la red social ya no es la más popular, sigue siendo una de las más utilizadas. Además, son muchas las horas que se pierden rodando por el feed.

Fue durante uno de estos momentos cuando un usuario se encontró con un comportamiento extraño en su iPhone. Cada vez que estaba en Facebook, la aplicación cámara estaba trabajando activamente en segundo plano.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019