“Fortnite” se ha convertido en una referencia en el género “battle royale”, inspirando a varios productores y estudios a intentar su suerte en este segmento de los juegos en línea. Ubisoft es la última en hacerlo al anunciar “Hyper Scape”.

Hyper Scape es un juego gratuito que se está desarrollando para PC, pero también para PlayStation 4 y Xbox One. Es posible jugar solo o con otros dos jugadores en equipo y participar en una sesión con una capacidad máxima de 100 personas. Al igual que en Fortnite, los jugadores aparecen en puntos diferentes del mapa y deben explorarlo en busca de armas, municiones y objetos, teniendo en cuenta el hecho de que el escenario se encoge a lo largo del tiempo, obligando así a la confrontación entre jugadores.

La única forma de ganar en Fortnite y otros juegos de este tipo es ser el último jugador (o equipo) en sobrevivir, pero en Hyper Scape hay otro método. Cuenta a Engadget que, en algún momento del juego, aparece una corona en un lugar aleatorio, y el jugador que pueda atraparla y mantenerla durante 45 segundos será declarado ganador.

En el tráiler de abajo se puede ver que el movimiento es una parte importante de “Hyper Scape”, lo que debe contribuir a una experiencia significativamente diferente que en otros juegos de este tipo.

Hyper Scape Sigue en desarrollo y actualmente está pasando una prueba técnica, lo que dará a algunos jugadores la oportunidad de jugarlo si deciden conectar su cuenta Ubisoft con la cuenta de Twitch. Los jugadores que se estén transmitiendo pueden invitar a otros jugadores a unirse y (afortunadamente) Portugal ha sido incluido en este lote inicial junto con Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.

La prueba durará hasta el 7 de julio.

A brand-new urban battle royale begins today. #HyperScape is now live on Twitch!

Watch streams to earn access to the Technical Test via Twitch Drops.

— Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 2, 2020