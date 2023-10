Ataque feroz Palestino por tierra, aire y mar desde Gaza e Israel.

By

Vengaremos con todas nuestras fuerzas por este día negro.

Más de 3000 mil heridos, 300 israelíes muertos en el ataque, mientras 332 palestinos fallecidos en los bombardeos sobre Gaza como represalia.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, declaró «Estamos en guerra», tras el sorpresivo ataque de este sábado reivindicado por el grupo militante islamista Hamás desde la Franja de Gaza.

Todos se preguntan ¿Cómo un ejército con un nivel de preparación superior al de muchas potencias deja que se infiltran en sus territorios? ¿Qué hacia el MOSAD? Justo 50 años después? Se olvidaron que hoy es un día muy importante, es Tzimja Torá. Creo que los sorprendió como en la guerra de Yom Kipur!!!

Por ello tengo ciertas dudas que no fueron sorprendidos. Estrategia israelí: los dejaron entrar para tener la excusa de lo que ahora va a pasar. Al toque borrarlos del mapa (el ataque a Perl Harbor, EEUU, para justificar el ingreso a la 2da Guerra Mundial). Los norteamericanos sabían lo que iba a pasar, y lo fomentaron, para tener la excusa perfecta de una Guerra.

«Lo malo es que gente inocente es quién paga el precio de esos juegos de guerra. Condenable todo.»

Está guerra es el mejor negocio para Netanyahu y la extrema derecha israelí? con esto vuelve a tomar el control y evita que el pueblo israelí se siga manifestando en contra de la creación de una dictadura…

El portavoz del grupo terrorista Hamás, Ghazi Hamad, le dijo a la BBC que “Hamás cuenta con el apoyo de Irán para llevar a cabo ataques sorpresa contra Israel y que es un motivo de orgullo”. Estos terroristas deben recibir su merecido, ¿Estás de acuerdo?La unidad ultraortodoxa de las FDI conocida como Netzach Yehuda se prepara para ir a la frontera de Gaza.

Nadie reparó que el último discurso de Netanyahu ante la ONU, fue claramente provocador, por decir lo menos. Es el partido Likud y no el laborista quien gobierna Israel. Creo que Hamás ha caído en la trampa perfecta al legitimar ante la comunidad un ataque final y mortífero de Israel como respuesta al ataque.

Tambuen lo tengo claro, que Donald Trump hace menos de un mes lo había advertido: «¿Puedes creer que el corrupto Joe Biden está dando 6.000 millones de dólares al régimen terrorista de Irán? Ese dinero se utilizará para el terrorismo en todo el Oriente Medio, y, de hecho, el mundo. Este tonto incompetente está destruyendo absolutamente América.

Donald Trump, tuvo la audacia de anunciar este terrible acuerdo hoy, 11 de septiembre. Pagar por rehenes conducirá a secuestros, rescates y chantajes contra estadounidenses en todo el mundo. Yo liberé a muchas docenas de los nuestros de varios países hostiles y nunca pagué un centavo»: informeorwell.com/estados-unidos…

Hay que recordar que aunque Trump no sea actualmente presidente de EEUU, tiene mucha muñeca y acceso a información privilegiada.Por eso siempre ha tenido razón en todo lo que ha dicho sobre todo: que

Biden es unos de los activos más importantes del Globalismo.

No me queda ninguna duda que el estallido de los combates entre Hamás e Israel en el 50º aniversario del inicio de la Guerra del Juicio Final, es un acontecimiento que podría haberse esperado. Esto es lo que debería haber preocupado a Washington y sus aliados. El conflicto entre Israel y Palestina dura desde hace décadas. Y Estados Unidos es un actor clave en ese sentido.

Pero, qué hace los EEUU? En lugar de trabajar activamente por un acuerdo palestino-israelí, estos tontos hacen todo lo posible para ayudar a los neonazis y empujar a dos naciones cercanas al conflicto: ventas de armas.

¿Quién puede detener la pasión maníaca de Estados Unidos por provocar conflictos en todo el planeta? Donald Trump.