ATAQUE CIBERNÉTICO DE CRIMEN ORGANIZADO CONTRA MINISTERIO PÚBLICO

LA «TORMENTA PERFECTA»?

Empiezan especulaciones políticas: Cierto o justificación para desaparecer archivos, proteger con leyes acceso, o penalizar divulgación???

Lo real es que el Ministerio Público víctima de ataque cibernético que puede poner en riesgo estrategia fiscal y confidencialidad de procedimientos. Fiscalías Especializadas, entre ellas Fiscalía Contra la Corrupción del Poder, Crimen Organizado, Lavado Activos están siendo el objetivo.

Oficial de Seguridad de la Información de Fiscalía advierte en documento interno del riesgo, más de 19 accesos ilícitos reportados en los tres últimos meses, pero podrían ser el triple.

También es cierto que los vectores 1, 3 y 4 no se solucionan con licencias de antivirus, se soluciona configurando el servidor para no aceptar contraseñas débiles, cambio periódico, reglas en el mail server y capacitación. Estoy seguro que alguien no esta haciendo su trabajo en la Fiscalía.

Es correcto que no los protegen con un antivirus, estos se cubren con un EDR (que es lo que están pidiendo), ya que estas soluciones pueden identificar y responder ante las técnicas y tácticas de MITRE.

Es evidente que la Fiscalía esta siendo blanco de ataque de la corrupción de «la chota nostra». Pero la solución pasa por el elemento humano con estrategias de prevención. En varias ocasiones he dicho a mis colegas periodistas «No menosprecien a Castillo y lo califiquen que es un burro, sindicalista básico y toda su gente es incapaz». De dónde creen que llegan los ataques cibernéticos especialmente a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

Estos ataques comprometen las investigaciones de la Fiscalía Contra la Corrupción del Poder, Crimen Organizado, Lavado Activos y Corrupción de Funcionarios. Por ello, se advierte que hay riesgo de “robo, destrucción, chantaje de la información fiscal, afectación de la investigación por los investigados adelantarse a las detenciones y estrategia fiscal”.

Porqué creen que se lo quieren bajar al coronel Colchado y desarticular la Digimin? Cómo vemos «La Chota Nostra», no está atada de manos, además cuenta con todo un equipo de trolls, influencers y guaripoleras, para hacen trabajo sucio y no hacen la «chamba» gratis estos parásitos…