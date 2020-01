Christina Koch tuvo la oportunidad de ver la primera lluvia de meteoros de la década desde un lugar privilegiado.

Laastronauta Christina Koch se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde se encuentra en primera fila para la primera lluvia de meteoritos de la década.

Koch compartió en su página de Twitter una fotografía del acontecimiento que, como un extra, incluye también una aurora boreal en la curvatura de la Tierra.

“¿Puedes ver estrellas fugaces desde el espacio? Eso Parece. Es la primera lluvia de meteoros de la década y tuvimos suerte de verla desde la estación espacial con una aurora boreal”, se puede leer en la publicación hecha en Twitter (abajo).

Can you see shooting starts from space? Turns out, yes! The first meteor shower of the decade and we were lucky enough to catch it from the @Space_Station along with the northern lights. This is a composite image of a few of the #quadrantids as they blazed into the atmosphere. pic.twitter.com/ETdMRK1d86

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 6, 2020