Un asteroide del tamaño de un automóvil pasó más cerca de la tierra que otro. Pero la NASA, admite, “no lo vio venir”.

El asteroide, llamado 2020 HQ, pasó a 1.830 millas (aproximadamente 2,950 km) de la Tierra, el pasado domingo (día 16).

Si hubiera estado en una trayectoria de impacto, se habría convertido en una bola de fuego al fragmentarse en la atmósfera de la Tierra, dijo la Agencia espacial, citada por Sky News.

Hay cientos de millones de pequeños asteroides, que son extremadamente difíciles de ver hasta que se acercan a la Tierra.

“Es divertido ver a un pequeño asteroide acercarse tanto, porque pudimos ver la gravedad de la Tierra cambiar drásticamente su trayectoria”, dijo el director del Centro de Estudios de Objetos cercanos a la Tierra, Paul Chodas.

Debido a su tamaño, los expertos indican que es poco probable que 2020 HQ represente ningún peligro para el planeta.

Su presencia, sin embargo, fue notada sólo seis horas después. “El asteroide se acercó a la dirección del Sol. No lo vimos venir”, dijo Chodas, en declaraciones A Business Insider.

A tiny asteroid safely buzzed by Earth this week. SUV-sized asteroid 2020 QG safely zoomed past at 1,830 miles (2,950 km) over the Indian Ocean, and we could see Earth's gravity bend its trajectory. More from @asteroidwatch: https://t.co/sz53wqd24h pic.twitter.com/lI6ED065wG

— NASA JPL (@NASAJPL) August 19, 2020