El asma es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes e importantes a nivel mundial, constituyendo un grave problema de salud global, que afecta a todos los grupos de edad. Su prevalencia ha aumentado en muchos países, en particular entre los niños. Puede afectar entre el 1 y el 18% de la población, en diferentes países. De esta manera, se estima que hay más de 340 millones de asmáticos en todo el mundo.

Mitos y verdades sobre el asma

¿Quién tiene asma no debe hacer ejercicio?

El asma no es un impedimento para la actividad física, siempre y cuando el paciente haga el medicamento correctamente. Por supuesto, si la enfermedad no se controla, la realización del ejercicio es limitada e incluso puede desencadenar una crisis. Sin embargo, si el asma está bien tratada y estable, no hay problema. De hecho, varios atletas de alta competición diagnosticados con asma, como Rosa Mota, ya han demostrado que el asma no impide el ejercicio al más alto nivel.

Estoy bien. ¿Necesito hacer mi inhalador?

El tratamiento del asma tiene dos puntos principales: el control básico de la enfermedad y el tratamiento de las crisis. Los inhaladores prescritos para el tratamiento de la crisis deben hacerse solo en esos momentos, pero los inhaladores prescritos para el tratamiento básico deben hacerse regularmente. El asma es una enfermedad crónica y el tratamiento se realiza para controlar la inflamación que siempre está allí.

Como en una situación de presión arterial alta no trataremos solo cuando hay síntomas. El objetivo es no tener síntomas o, si los tienes, aparecer como pocas veces y con menos intensidad. Para esto, es realmente esencial hacer la terapia con el inhalador, incluso cuando no siente nada, para que no sienta nada.

¿Los corticosteroides engordan?

Los corticosteroides sistémicos, es decir, comprimidos o por vía intravenosa, pueden causar aumento de peso, especialmente si se toman a una dosis alta de forma repetida o continua. Los corticosteroides inhalados, utilizados en el tratamiento básico del asma, tienen un efecto a nivel de los bronquios donde se encuentra la inflamación y tienen poca absorción sistémica, por lo que no aumentan de peso, incluso si se hacen a una dosis más alta y diariamente.

¿El asma tiene cura?

No, el asma es una enfermedad crónica. No tiene cura, pero tiene tratamiento.

¿Los asmas son todos iguales?

El asma no es todo lo mismo, varía tanto en características, como la edad de inicio, la asociación o no con alergias, la relación con el peso, el agravamiento con algunos medicamentos o en gravedad, de leve a grave.

¿Las terapias para el asma son las mismas para todos los pacientes?

Como ya se mencionó, el asma no es todo lo mismo, al igual que los pacientes son todos diferentes. El tratamiento se realiza para cada paciente individual y de acuerdo con el tipo y la gravedad del asma. Por lo tanto, se puede decir que hay terapias similares, pero todas son diferentes.

¿Es normal tener asma y vivir con síntomas?

Es costumbre encontrar personas que tienen asma y viven con síntomas, pero no significa ser normal! El paciente con asma no puede ni debe acostumbrarse a tener limitaciones. El tratamiento debe adaptarse y ajustarse hasta que no haya síntomas.

¿Es posible tener asma y llevar una vida normal?

Sí, el asma controlada permite una vida normal. Lo ideal es llegar a ese punto donde el paciente no recuerda que tiene asma, excepto cuando llega el momento de tomar la medicación.

Estoy embarazada, ¿tengo que dejar la medicación?

La paciente embarazada no tiene que suspender el medicamento para el asma. Hoy en día, los medicamentos utilizados tienen un perfil de seguridad bien establecido para que puedan ser utilizados durante el embarazo. Se ha demostrado que suspender el medicamento puede conducir a situaciones de bajo oxígeno para el feto y esto puede causar cambios graves.

¿Es el parto más complicado para los asmáticos?

El parto no suele ser más complicado, pero el período posparto puede, en algunos asmáticos, ser un período de mayor actividad de asma y empeoramiento de los síntomas. En todos los asmáticos debe haber una reevaluación periódica del tratamiento y, en el caso de las mujeres embarazadas, esta evaluación debe hacerse cada trimestre y en el período posparto para adaptar el tratamiento.

¿Están relacionados el asma y la obesidad?

La obesidad a menudo se asocia con casos de asma más difíciles de controlar. Esto no quiere decir que una persona obesa tenga que tener asma, pero el asmático obeso será más propenso a tener una enfermedad que es más difícil de controlar y de mayor gravedad. Los mecanismos por los cuales esto sucede aún no están completamente establecidos y pueden tener que ver con factores mecánicos y la presencia de algunos mediadores inflamatorios.

¿La bomba del asma de la adicción?

La “bomba de asma” no vicia. Como ya se ha dicho, el tratamiento del asma es básico para controlar la inflamación bronquial. Cuando se detiene, la inflamación se restablece y los síntomas reaparecen, una situación que el paciente a veces malinterpreta como “ser adicto”. Pero un asmático decir que la “bomba vicia” es lo mismo que un paciente miope decir que lleva gafas vicia, ya que cuando no se las pone no puede ver bien.

¿Los asmáticos no pueden tener animales domésticos?

Los asmáticos pueden tener animales domésticos. Sin embargo, si su asma es una causa alérgica, con una alergia documentada a un animal, debe evaluar su relevancia en la descompensación de la enfermedad y considerar la necesidad de alejarse del animal o hacer un tratamiento específico para la alergia.

¿Las mascarillas de covid-19 potencian el asma?

Las máscaras no potencian el asma. Las máscaras protegen de la Covid-19 que puede potenciar los síntomas y causar dificultad respiratoria, por lo que su uso es obligatorio. A veces puede dar una sensación de sequedad de la mucosa nasal, lo que condiciona una cierta sensación de dificultad para respirar, pero no significa que sea un agravamiento del asma. Esta sensación se puede aliviar mediante el uso de un spray hidratante nasal sobre una base regular.

¿El asma pasa de padres a hijos?

El asma tiene un componente hereditario, por lo que hay una mayor probabilidad, pero no obligatoria, de que los hijos de pacientes asmáticos desarrollen asma.