Asma: cómo identificarla y tratarla adecuadamente

Por lo tanto, es importante recalcar nuevamente que los objetivos del tratamiento del asma son: eliminar todos los síntomas, permitir que el paciente no tenga limitaciones en sus actividades diarias, hacer innecesario el uso de medicamentos SOS, prevenir las exacerbaciones y mantener función respiratoria normal o casi normal. Si todo esto no se está logrando, debe investigar por qué.

También se debe tener en cuenta que los pacientes asmáticos a menudo ni siquiera son conscientes de que tienen síntomas no controlados; como están tan acostumbrados a tener siempre alguna queja, ya los consideran “normales”.

Aunque el asma no tiene cura, con todas las opciones terapéuticas disponibles es posible controlar la enfermedad en casi todos los pacientes. Así, en personas sintomáticas, es importante entender si se trata de asma grave (sólo en el 5% de los pacientes es el caso) o si se trata de un asma que no está controlada por varios factores: falta de adherencia al tratamiento, uso incorrecto de inhaladores, exposición mantenida a alérgenos, entre otros.

El tratamiento del asma está determinado por la gravedad clínica y tiene como objetivo no solo controlar los síntomas, sino también reducir el riesgo de ataques/rebrotes y prevenir el deterioro de la función pulmonar. La mayoría de los fármacos se administran por vía inhalatoria, aunque también existen algunos que se administran por vía oral, subcutánea o intravenosa.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo. Aunque suele asociarse a niños y jóvenes, puede presentarse en personas de cualquier edad, por lo que se debe considerar este diagnóstico incluso cuando los síntomas no aparecen hasta la edad adulta.

