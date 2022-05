Así pensaba Gladys Echaíz y así cómo piensa ahora. Doble discurso.

By

Cuando fue Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, la ahora congresista por APP, del partido de César Acuña, no investigó ni a los ministros ni mucho menos al ex presidente Alan García Pérez por el caso de los petroaudios. Eran los años 2008 cuando dijo:

«Todavía no estoy investigando (a ministros), cuando hay un antejuicio eso le corresponde al Congreso. Pero yo he abierto una investigación a alguien a quien el Congreso no investiga», indicó. Echaiz evitó señalar de quien se trata pero descartó que sea el presidente Alan García» tomado de: (https://enlinea.pe/2008/10/28/fiscal-echaiz-precisatodavia-no-investigo-a-ministros-por-petroaudios/).

Sin embargo, en la actualidad olvidó el trato diferente que tuvo con el ex mandatario y hoy pide a voz en cuello que se investigue al actual mandatario de la nación Pedro Castillo Terrores, por un caso donde no hay pruebas como es el caso de la presunta traición a la patria, por el solo hecho de que el jefe de estado, dijo que podría hacerse una consulta al soberano si podía cederse un paso de acceso al mar al país vecino de Bolivia. LO MAS TRISTE ES QUE OPINA SIN LEER NI CONSULTAR A SUS ASESORES.

Lo mismo sucede en el caso de Zamir Villaverde quien dice que que dio 30 mil soles al ex ministro Juan Silva y que eran para el presidente. Es decir, con solo dichos y presunciones de dijo que me dijo y que era para él. El actual fiscal de la Nación en un acto reprochable y prevaricador ha decido abrir investigación al presidente Castillo, sin mayor fundamento jurídico.

«La Fiscalía de la Nación, entrará de lleno a investigar a los ministros de Estado implicados en el escándalo de los «petroaudios», recién cuando la comisión parlamentaria encargada de dicho caso emita un pronunciamiento final», afirmó en ese entonces.

«Según publica el diario Correo, la titular del Ministerio Público (MP), Gladys Echaíz, al ser consultada sobre la situación de los ex ministros, Hernán Garrido Lecca, Jorge del Castillo y Juan Valdivia, quienes poseen la prerrogativa del antejuicio entrará de lleno a investigar a los ministros de Estado implicados en el escándalo de los «petroaudios», señaló.