Las autoridades electorales nos siguen paseando, más idiotas no podemos ser, con tantos escandaletes por el crimen organizado que ha robado el voto en mesa a los peruanos, seguimos absortos y embebidos por titulares patrióticos de los medios de comunicación sobre la selección peruana y la destacada garra de “Lapegol”, que hace olvidar a Guerrero.

Así, como “El Quijote vallejiano de Palacio” nos recuerda que el vate Cesar Vallejo decía en su poema Masa; “…al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia {el un hombre y le dijo: No mueras, te amo tanto! Pero el cadáver ¿hay siguió muriendo… Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; incorporarse lentamente, abrazo al primer hombre; echóse andar”. Eso pasó.

1.¿Cuántos “Lapadula” con cojones necesitamos en todos los aspectos de la vida nacional para exigir “RESPETO DE NUESTRO VOTO”? Salir con garra tomar las calles y PONERLE UN ALTO AL “COJUDEO” DEL JNJ, JNE, ONPE, RENIEC, MINISTERIO PUBLICO? A LA PRENSA CORRUPTA? A LA INCAPACIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS, ACOMPAÑAR A LOS MILITARES EN RETIRO Y A TODOS LOS CIUDADANOS PARA IR HASTA PALACIO Y SACARLO A PATAS AL QUIJOTE MORADO?

2.Qué nos falta? Lo que ponen las gallinas, por eso, aunque no lo crean, el “crimen organizado”, se están “cagando de risa” a mandíbula batiente en nuestra cara pelada, por ejemplo; el “abogaducho” legal de Perú libre, Aníbal Torres, en la televisión de señal abierta amenaza libremente; “habrá una guerra civil, sino proclaman a Pedro Castillo”? ¿Qué la decana del CAL, ahora señale ONPE retrasó elección de quinto miembro en JNE, que les hizo muchas observaciones? Que la ONPE no niegue entregar los padrones electorales y confirmar el fraude en mesa?

3.Qué, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, notifique al Jurado Nacional de Elecciones la incorporación del Dr. Víctor Raúl Rodríguez Monteza en remplazo del Dr. Luis Carlos Arce Córdova, sin contratiempo alguno, y que Salas Arenas tras incorporar a Víctor Raúl Rodríguez Monteza al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), muy orondo señale “Las artes interruptivas no prosperarán”.

4.Que Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia en la plancha de “lapicito” Castillo, nos agarre de tontos y diga sobre Arturo Cárdenas: “Ya el partido Perú Libre está viendo su separación”!!! Que Vladimir Cerrón, no formara parte del Ejecutivo porque está sentenciado por corrupción. En vez de señalar que todos los “militantes de Perú Libre”, implicados en el caso ‘Los dinámicos del centro’ “tienen que estar separados de sus cargos y la militancia del partido”.

5.Que Boluarte, aún figura como jefa de Reniec y cobró 9 mil soles en abril pese a que estaba en campaña electoral, de acuerdo al portal de Transparencia del Reniec. Pidió licencia sin goce de haber en diciembre del 2020, pero solo por un mes. Aunque la ley indica que los jefes de entidades del Estado deben renunciar 6 meses antes de postular. Está claro que incumplió con la ley electoral y con ello, el partido Perú Libre también incumplió con la ley al igual que el JNE, favorecer la candidatura del señor Pedro Castillo” y no pase nada.

6.Que el rabioso candidato prochavista, prosenderista, exsindicalista del Conare Sutep, Movadef, Pedro Castillo, ahora resulte mas liberal que PPK, al pedir públicamente “que el presidente del BCR, Julio Velarde, se quede en su cargo, para darle tranquilidad no solo económica, sino abrir las puertas para las grandes inversiones que tienen que darse en el Perú democráticamente”? Alguien le sopló al oído, lapicito no tiene ideas de lo que dijo? Ustedes creen que los radicales que financiaron su campaña se lo permitirán?

7.Pues en el “ideario” de Perú Libre – está enmarcado – el cual Pedro Castillo PROMETIO en el debate presidencial, que el 10% del PBI ira para educación y otro 10% para salud y otras estupideces más que rompían el equilibrio fiscal; Si queda Julio Velarde, en el BCR, a donde se irán esos “sueños de opio”, sabiendo que Velarde no usará la “maquinita para imprimir billetes sin respaldo”? Estos arranques solos son cantos de sirenas, para contener bullicios callejeros.

8. Qué para nadie es un secreto que el Perú tiene una multitud de yacimientos de cobre (Conga, Tía María, Galeno, La Granja, Quilish, Michiquillay, Cañariaco, Los Chancas), que no desarrollamos por culpa de los comunistas antimineros en el poder de Ollanta Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, olvídense de estas minas: la banca del mendigo no será más de oro, sino de cobre. Arana, Goyo, Mendoza, Castillo y otros saben bien el daño inmenso que nos han hecho.!!!

9. Qué en un reciente artículo de The Economist (Rocks and Hard Places) sobre la minería mundial explica que vamos a vivir un boom descomunal con los ahora llamados metales verdes (cobre, níquel, litio y cobalto), dado que la descarbonización de la economía mundial va a demandar muchísima más producción de estos, especialmente para los coches eléctricos. Si bien aclaran que tanto el litio como el cobalto no generarán fortunas, la revista enfatiza que se necesitará el TRIPLE de cobre y que existen pocos megayacimientos mundiales por desarrollar?

10. Qué “The Economist (Rocks and Hard Places)” advierte que Chile y Perú van a desalentar nuevas inversiones mineras con impuestos muy altos (70%-80%). Y esa torpeza puede incentivar la búsqueda de sustitutos o más reciclaje. Ustedes creen que con esa raquita formación económica de Pedro Castillo, entienda algo de esto? O seguirá escuchan los consejos al oído de esa izquierda hipócrita que viene trabajando con los últimos gobiernos y no quieren perder sus privilegios?

Tenemos que hacer algo, la destrucción del modelo económico y político que nos permitió crecer los últimos 30 años, además llegar a postular y a las finales a Perú Libre, a un paso de tomar el control, con sus ataques viscerales e irracionales contra la democracia, con innegables fraudes en mesas, ahora con amenazas de desatar un rio de sangre sino lo proclaman presidente, será un paso a un salto al vacío.