ArRINCONó al periodismo

Fernando del Rincón demostró cómo se desnuda a un gobierno corrupto e incapaz.

Gracias Fernando por mostrarle a nuestro país qué es profesionalismo y ética; además de hacernos sentir, a los que criticamos este Gobierno, que estamos en la dirección correcta. Que los caviares y proterrucos con tal de permanecer en el poder, quieren hacer pasar mentiras como verdades.

La diferencia entre ambos periodistas, es la forma y oportunudad de entrevistar: uno no fue analítico ni demostró las carencias de Pedro Castillo (le faltó las repreguntas), FUE UNA LAVADA DE CARA y el otro fue en video que desnudó la ignorancia, cinismo y poca lucidez de un pobre diablo «aprendiz de presidente».

«EL ENANO, CAMBIA DE COLORES COMO EL CAMALEÓN»

Ahora recién César Hildebrandt, periodista dueño del semanario «Hildebrandt en sus trece», se da cuenta de las limitaciones e ignorancia del «aprendiz de presidente. Después que el periodista de CNN Fernando del Rincón, dio una cátedra de entrevista.

Después del burdo maquillaje, Hildebrandt, opina «que el Perú no merece un «presidente disfrazado de pobre diablo». «La ignorancia puede conmover. Que la indignidad solo produce rechazo (…) Apela al pueblo, pero resulta que parte del pueblo lo ha abandonado, ahí están las cifras de las encuestas y el griterío que ya se escucha en calles y plazas. Por qué no le dijo a Castillo todo lo que afirma ahora?

Como es de conocimiento, el mandatario brindó tres entrevistas (César Hildebrandt, Nícolas Lúcar y Fernando del Rincón), donde respondió de forma evasiva a todos los escándalos, remarcó que está en un aprendizaje constante en la «escuelita» (Palacio de Gobierno), que está al servicio del pueblo???

«El enano» hoy en el diario Expreso, ya muy tarde asevera (como en el gobierno de Juan Velasco) que el mandatario peruano no tiene plan alguno para enfrentar la crisis actual e incluso se atreve a señalar que no es consciente de la situación real que vive el país?

Sin embargo, en su entrevista con el jefe de Estado, hizo preguntas suaves, «sombrero luminoso» respondió con evasivas, no hubo repreguntas. Hoy » el enano» después del maquillaje considera que para el jefe de Estado le resulta «fácil» confundir a la ciudadanía con «los desvaríos» de quienes buscan venganza.

Que Castillo. no es comunista ni terrorista como se le pintó? «Pedro Castillo no es el comunista que la derecha denunció como peligro. No es el senderista que el Movadef nos metió de contrabando.

Castillo es un profesor de primaria que habla un mal castellano y que carece de cualquier brillo y que un día sintió que alguien, desmedido, le tocaba la puerta: era el azar con cara de ánfora, la suerte con mueca de ironía, el gordo de la navidad».

Mejor dicho, el analista y periodista más influyente descubrió la pólvora? Y Nicolás Lúcar, la » concha del Campo Marte»? Que vergüenza…