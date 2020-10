El desarrollo del felino se habrá realizado entre 200 A. C. y 100 A. C.. La imagen es el último descubrimiento en las líneas de Nazca, el conjunto de geoglifos no desierto de Nazca considerado Patrimonio de la Humanidad.

Las líneas de Nazca continúan sorprendiendo a la arqueología. Los geoglifos en las dunas del desierto de Nazca, Perú, a 400 kilómetros al sur de Lima, fueron diseñados hace cientos de años y los arqueólogos ya encontraron representaciones surrealistas, como un mono o una orca. Esta vez, la imagen encontrada fue la de un gato, con sus 37 metros de largo apoyados en una colina.

Se cree que el gato se habrá dibujado entre 200 A. C. y 100 A. C.y, según afirma el Ministerio de Cultura peruano en un comunicado, “estaba a punto de desaparecer porque está situado en una colina que está muy afectada por los efectos de la erosión natural”.

El diseño del animal se hizo excavando tierra y piedras, con o simplemente expuesto a contrastar con el resto del área.

El conjunto de geoglifos conocido como líneas de Nazca es Patrimonio de la Humanidad desde 1994, extendiéndose por 450 kilómetros cuadrados en las tierras arenosas del Perú. Este descubrimiento tuvo lugar la semana pasada, y los arqueólogos han estado trabajando para limpiar y preservar el diseño del gato milenario. Las líneas, dicen los investigadores, están bien definidas y tienen entre 30 y 40 centímetros de grosor.

A la agencia Efe, el arqueólogo jefe del Perú, Johny Isla, admitió que era” impresionante “que se siguieran descubriendo nuevas figuras, pero también adelanta que”hay más por descubrir”. Además, dice Isla,” el uso de drones ha permitido tomar fotografías de las colinas”, ayudando a la investigación.

Gracias a los drones, ya se han encontrado entre 80 y 100 figuras más pequeñas en los últimos años, dibujadas entre los años 200 d. C. y 700 d. C., ya después de la civilización de Nazca.