ARMAN CHONGAZO PARA TAPAR CRISIS Y ESCANDALOS

“Sombrero Luminoso”, resultó más pendejo que todos –aunque la cara no lo ayude-, mece al Congreso y prensa lambiscona con un guion estructurado de cortinas de humo o distractivos como el cuentito que el partido de gobierno demandan la expulsión por desleal de “la suavecita” Dina Boluarte, ministra del Midis, de esta forma evita vacancia y sus dinámicos continúan su plan para tomar el control de los centros de poder, tal como las Fuerzas Armadas y PNP.

No seamos ingenuos ¿Acaso todos no sabían que el condenado por corrupción Vladimir Cerrón, al estar impedido de postular a la presidencia por Perú Libre colocó al “profesor sindicalista”, Pedro Castillo y Dina Boluarte -presidenta del Club Apurimac, jefa de la oficina Reniec de Surco-, una total desconocida para jalar la carreta en las elecciones y tener alguna presencia en el parlamento? ¿Qué el dueño del partido Perú Libre Vladimir Cerrón reveló en un diálogo con Exitosa a inicios de noviembre pasado “que el triunfo presidencial de Pedro Castillo no estaba en los planes de la bancada oficialista y que su triunfo tiene que ver con la “casualidad objetiva”?

IMPAJARITABLE; esto se ha convertido en un «chongo» de baja monta, después del matrimonio rojimio aparecen las ladillas:

PRIMERO: los nombramientos en Relaciones Exteriores del exguerrillero Héctor Bejar, Ministerio del Interior a Luis Barranzuela, abogado de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y el partido Perú Libre. Además, asesor del congresista Guillermo Bermejo en temas cocaleros, como el titular de la cartera de Trabajo a Iber Maraví, dirigente sindical de maestros acusado de acciones de violencia y vandalismo durante una protesta ocurrida en 2004 en la ciudad de Huamanga y otros actos de terrorismo, no son moco por baba. TODO ESTABA PLANEADO.

SEGUNDO: Walter Ayala renunció irrevocablemente a Defensa y la titular del Congreso Maricarmen Alva se comió el cuento, canceló interpelación, “sombrero luminoso” acepta su renuncia, pero Ayala sigue despachando y firmando resoluciones mientras nombran a su reemplazo. Se sabía que era insostenible del cuestionado ministro, tras conocerse la descara presión para los ascensos en altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea. Ayala nunca debió ser nombrado en un ministerio clave para la seguridad nacional, ya que como subalterno en1997 fue dado de baja de la PNP , por falta graves contra la moral y disciplina.

TERCERO: «sombrero luminoso» nos está cocinando a fuego lento en una “caja china” , para pasar a la revolución socialista bolivariana tipo Venezuela; en 115 días el gobierno cambio a diez ministros luego que estos cumplieran con copamiento progresivo de poder en el magisterio y Fuerzas Armadas, así como la consolidación de la coca ilegal y fuga de “los dinámicos del centro”, etc. Como si fuera poco, envía a policías sentenciados en delegaciones diplomáticas, el grado de descomposición es generalizada en todo el aparato del Estado, donde se pone el dedo salta la pus.

CUARTO: el presidente Castillo cada día está más alejado de la realidad, quiere vender el avión presidencial que no existe, además vale lo que pesa: mejor que venda boletos y lo rife. Nadie se dará cuenta de que es una vulgar imitación. Las ideas más estúpidas las copias. El boeing 737 es de la FAP cumple funciones como cualquier avión del grupo 8: en caso de desastres sirve para puentes aéreos; traslado de carga (ayuda); distribución de vacunas, es decir, le quitará al Perú un medio para múltiples usos en favor de la nación. El país necesita más aviones militares y no vender los pocos que hay.

QUINTO: el gobierno nos conduce al despeñadero, al descabezar la ATU, DEVIDA, otorgar inmunidad a los Dinámicos del Centro, destruir la economía de los peruanos, espantar a inversionistas, empoderar a delincuentes y terrucos contra la actividad privada, poner el dólar a valor imparable, empoderar al narcotráfico, fomentar la informalidad y ahorcar con tributos a la clase media, incrementar la pobreza, fomentar la cubanización del Perú, donde los militares cumplen papel de asesinos eliminando a opositores, etc etc, mientras los descerebrados del Congreso supuestamente votan por la gobernabilidad, en su afán de aumentar su presupuesto en 260 millones más y ganar lo que nunca en su puta vida han ganado (la mayoría).

SEXTO: el asesinato de 16 personas en el poblado de San Miguel del Ene, capital del distrito de Vizcatán del Ene, ubicado en los límites entre Junín y Ayacucho, en la zona del valle del los rios Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), como el brutal asesinato del alcalde de la provincia de La Mar (Ayacucho), Wilder Manyavilca ( con trece dispararos de bala) y su esposa, quienes fueron emboscados cuando viajaban en un vehículo oficial junto a funcionarios del municipio, no es una señal de la presencia sanguinaria de Sendero Luminoso? Estos atentados no se pueden considerar como un crimen más, se debe investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Esto, podría ser una señal de una nueva etapa de terrorismo, ahora que se sienten empoderados…

¡¡¡ GUERRA AVISADA NO MATA GENTE Y SI MATA, MATA A COJINOVAS…!!!