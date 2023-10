Argentina: No basta ser Campeón del Mundo

La política debe juzgarse por los resultados, Argentina y el pueblo argentino observan con interés a un candidato disruptivo, que utiliza un lenguaje economicista y a la par lo más directo, para convencer al electorado más joven, a los desilusionados por las malas políticas económicas e incluso a los pobres (que cada vez son más) en un país signado por la desesperanza y la pobreza. Argentina debe construir una gran coalición política que impulse un programa mínimo de reformas económicas. La pobreza no se reduce por mandato de una ley, ni con subsidios, ni clientelaje político; la pobreza se reduce con más inversión, más empleo y mayor productividad laboral. Argentina siempre tendrá un lugar en la historia de América Latina. Más allá de las ideologías y las promesas, debe prevalecer la responsabilidad y el sentido común. Argentina debe comprender que no basta ser Campeón Mundial de Fútbol. Lima, 21 de octubre 2023.

El deber de un político con vocación de estadista es educar al pueblo, dejando de lado la demagogia y la promesa fácil. Considero que el deber y gran imperativo es reducir la pobreza apoyándose en el crecimiento sostenido de la economía. No se puede reducir la pobreza, sin crecimiento económico, multiplicando el gasto público con emisiones inorgánicas sin límites. En un contexto de crisis y más allá de los partidos que se han alternado en el poder (en los últimos cuarenta años), hoy compite electoralmente un candidato como Milei que cuestiona todo, pretendiendo ser el abanderado del liberalismo.

Argentina con aranceles altos, con una industria sobreprotegida, con subsidios generosos, con un Estado ineficiente; no ha logrado comprender o valorar la importancia de la estabilidad financiera y que la inflación se desborda cuando se emite moneda y circulante de manera irresponsable. Las elecciones en Argentina, más allá de los resultados; exigen en mi concepto que desde el Justicialismo o el peronismo en todas sus vertientes por un lado o desde el «macrismo» o la histórica Unión Cívica Radical por otro; existen altas dosis de irresponsabilidad en el mal manejo económico del país.

Del apogeo económico, de la bonanza apoyada en la exportación de carnes y cereales en un determinado momento; la economía argentina ha seguido cayendo en grandes desequilibrios, un manejo irresponsable del gasto público, el sobreendeudamiento externo. Argentina con Néstor Khichner en el gobierno, con Cristina Fernández en el poder durante ocho años y hoy bajo la conducción del peronista Alberto Fernández demuestra que no ha aprendido de sus errores. Argentina es una economía que no ha sabido integrarse a los mercados internacionales, que cuestionó la suscripción de Tratados de Libre Comercio con las principales economías y bloques comerciales del mundo.

En un escenario de post guerra, Argentina impulsó un proceso acelerado de industrialización influenciado por las propuestas de la CEPAL por un lado y en el plano de los derechos laborales y sociales por el otorgamiento de mayores beneficios a la clase trabajadora organizada por el sindicalismo de orientación peronista. Las tradicionales clases medias argentinas no fueron parte del gran movimiento político de masas generado en torno a un militar y político de la capacidad y liderazgo de Perón.

La economía argentina hoy es afectada por las altas tasas de inflación, el aumento del desempleo y la pobreza en un contexto de virtual insolvencia financiera. Argentina que hasta mediados del siglo pasado mostraba índices de desarrollo y bienestar económico propios de países desarrollados, desde la llegada del peronismo al poder no fue capaz de construir las bases de una economía con fundamentos macroeconómicos sólidos, que le permitan cumplir con sus acreedores internacionales y financiar el creciente gasto público.

Si la «crisis de la deuda» afectó las economías latinoamericanas en la década de los ochenta; no hay que olvidar que la crisis del sudeste asiático en la segunda mitad de los noventa limitó el crecimiento y golpeó las economías más vulnerables de la región.

Argentina una vez más no era capaz de solventar su deuda externa, de controlar la inflación y estabilizar su economía. Los sucesivos gobiernos fueron el signo político de un estado de virtual ingobernabilidad del país.

Fernando de la Rúa fue errático en la conducción económica del país, no logró el apoyo del peronismo en momentos decisivos, cuando a finales del 2001 se limitaron los retiros bancarios para contrarrestar la «corrida bancaria» y neutralizar la fuga de capitales; generándose una gran convulsión social.

