Fue contundente: “La razón por la que su papá político no se encuentra hoy, él (Vladimir Cerrón) quiso ser miembro de su plancha presidencial pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción. Basta ir a la región de Junín para saber todas las obras inconclusas que se quedaron por la pésima gestión del señor Cerrón”.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, demostró su falta de preparación y conocimiento en el debate, los votantes recién se dan cuenta que han sido muy injustos con “plata como cancha”, Cesar Acuña. Tanto que hasta el mismo Vladimir Cerrón se desilusionó al escuchar la respuesta si ¿Estaba a favor o en contra del enfoque de género? al sostener que,”el género comienza en la familia, se necesitan reformas estructurales, hay que aumentar el sueldo a los profesores” No es lo uno ni lo otro sino todo lo contrario.

Otras de sus principales incoherencias de Pedro Castillo:

-Que los vuelos de Lima a Cusco, cuestan menos que un vuelo de Cusco a Machu Picchu. NO HAY VUELOS DE CUSCO A MACHU PICCHO.

-Entró en contradicciones con todo lo afirmado en su campaña electoral y pregonado en mítines; ahora dice que no lo va hacer, tal como el Banco de los Trabajadores, el cierre del TC, de la Defensoría del Pueblo, del Sunedu, ya no habla de una nueva Constitución, etc.

Para que más, la gente no es idiota, se dan cuenta; como vemos los ganadores son todos los ciudadanos del país que pudieron escuchar las propuestas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que participaron en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en donde plantearon sus propuestas en diversos temas de interés nacional y hacer contrastes. Claro que muchos hubieron querido escuchar cómo y de donde van a financiar sus principales propuestas de los candidatos de Fuerza Popular y Perú Libre.

SALUD Y MANEJO DE LA PANDEMIA

Keiko Fujimori, en este tópico señaló bien claro que se evaluará un aumento de sueldos de los médicos, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se comprometió a pagar la deuda que, según dijo, tiene el Estado con los profesionales de la salud por más de S/ 500 millones.

Que se efectuarán 70,000 pruebas moleculares al día, se hará una política de rastreo y que se descartará el uso de las pruebas rápidas. Por último, afirmó que se construirán 100 plantas de oxígeno en todo el país y se distribuirán 10,000 concentradores de oxígeno.

Pedro Castillo, en este mismo tema aseguró que “colocará en RAZONADOR MAGNETIDO EN TODOS LOS HOSPITALES DEL PAIS. OJO; ESTE INSTRUMENTO NO EXISTE O LO HABRÁ INVENTADO EL DR. VLADIMIR CERRON DUEÑO DEL PARTIDO PERÚ LIBRE”.

Que se vacunará a toda la población mayor de 18 años hasta el 31 de diciembre y planteó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, resaltó la necesidad de implementar 1,000 camas UCI a fin de atender a quienes las necesitan y de implementar y equipar las postas de salud a nivel nacional.

“Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea de garantía para todos los peruanos, vamos a implementar el primer nivel de atención, mejorar los centros de salud que está abandonado. Cinco mil brigadas de salud, kits por la vida como derecho constitucional, vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo. El Estado tiene que acercarse a la POBLACIÓN”.

ECONOMÍA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Keiko Fujimori; “En primer lugar, tenemos que cambiar el chip de cómo funciona el Estado, no tenemos que perseguir la informalidad, sino que tenemos que construir la formalidad”

Basta ya de las dobles sanciones, te cierran tu local y te ponen tu multa. Tenemos que dar capacitaciones y acompañarlos en su crecimiento. Por eso hemos dicho Licencia Cero al momento de nacer. No vas a pagar los cobros que te piden, las municipalidades o ministerios. Dos años de tributación cero, para que al momento de que estés creciendo, puedas hacerlo con total libertad.

Hemos anunciado un crédito especial Volver a Empezar, en el que vamos a dar hasta S/100 000 a un millón de micro y pequeños emprendedores, y 5 años de gracia, recién a partir del quinto años empezarás a pagar este préstamo.

Pero también tenemos que generar empleos. Para eso hemos dicho haremos miles de obras. Por supuesto destrabaremos los grandes proyectos, aquí en AQP, Majes Siguas II; en Cusco, el hospital Lorena; para Puno, agua y desagüe, para Puno y Juliaca, las grandes ciudades. En Piura, el proyecto Alto Piura; Chavimochic en La Libertad, Chinecas en Áncash; agua para Ica. Las carreteras centrales de penetración. Por supuesto que ampliaremos la principal. La interconectividad que necesita Iquitos, entre otras muchas obras que vamos a hacer.

Hemos anunciado canon para el pueblo, 40% del canon irá dirigido directamente a las familias que más lo necesitan en esas zonas extractivas, de pobreza, donde el Estado y tus autoridades se olvidaron de ti”.

Pedro Castillo; señaló “Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja, respetaremos la propiedad privada. No más abusas de las AFP y la ONP. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. (…) En ese marco, no vamos a permitir que la inflación golpee a la mesa del pueblo. Trabajaremos de la mano con las empresas.

Vamos a crear el valor agregado, bienvenido el empleo. Es necesario y urgente que en el plazo de un año, lograr un millón de empleos, pero empleos de verdad. Vamos a impulsar créditos a micros y pequeñas empresarios comprándole sus deudas aquellas personas que están zozobra económica y aquellos transportistas que también tuvieron la posibilidad de salir en plena pandemia y les cogió una sanción en forma sorpresiva, tiene que ser condonada.

Vamos a conversar con Telefónica, con las empresas de luz eléctrica, para que se baje su recibo de luz, se condone. No puede haber el darle bonos, pero al final tienes un recibo abusivo por pago del servicio. Tenemos que empezar a implementar la infraestructura vial. No pueden estar pudriéndose los productos en los centros poblados en las comunidades y las carreteras hechas un desastre.

Vamos a destrabar e implementar la inversión pública. Vamos a destrabar los proyectos. (…) Es momento de aperturar esas obras, y exigirle a la Sunat que cobre las grandes deudas a las empresas que le deben al Estado y exigirle también para que dé posibilidades y facilidades a formalizar estos hombres emprendedores con la finalidad de que no solamente emprenda, sino que el Estado esté presente, dándole facilidades económicas, administrativas y legales. Tenemos que asumir una responsabilidad con la juventud. Jóvenes, 100 000 empleos este año mismo”.

EDUCACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN

Keiko Fujimori, prometió 50,000 nombramientos para los maestros y la compra de 6 millones de computadoras para que los escolares sigan con la educación virtual, además de fortalecer la Sunedu.

También propuso crear el programa ‘Canasta tecnológica’, con el fin de adquirir 6 millones de computadoras para la educación virtual. Remarcó que el acceso a internet estará garantizado y que un eventual gobierno suyo lo subsidiará.

Pedro Castillo, aseguró que, de llegar al Gobierno, los jóvenes que terminen la educación secundaria tendrán “ingreso libre” a las universidades. A su vez, apuntó que la educación debe ser un derecho constitucional.

Por otro lado, remarcó que la implementación de la currícula escolar se debe realizar “de arriba hacia abajo”. Remarcó que no se deben colocar ministros improvisados y tendrán que culminar las “puertas giratorias”.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Keiko Fujimori, planteó la creación de un alto comisionado conformado por personas lejos de la política para fiscalizar a altos funcionarios e implementará obras por contrato de Gobierno a Gobierno. Además, propuso repotenciar la Contraloría General de la República para que tenga capacidad “sancionadora” y pueda “prevenir” la corrupción.

“La corrupción es un flagelo que data desde muchos años en nuestra historia, sin duda también atacó al Gobierno de mi padre, atacó a los Gobierno anteriores, a él y atacó a los Gobiernos sucesivos. Hay varios expresidentes procesados por eso y justamente por eso no me puedo permitir fallarles en esta lucha. Vamos a hacer y tomar una serie de iniciativas para enfrentar y prevenir este flagelo. En primer lugar fortaleceremos la Contraloría. Se le tiene que dar capacidad sancionadora y control concurrente”, señaló.

Pedro Castillo, propuso crear el Consejo Nacional Anticorrupción, que encabezará él mismo en un eventual gobierno suyo, así como fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, así como inhabilitar a los sentenciados por corrupción. También expuso que la bancada de Perú Libre promoverá la modificatoria del Código Penal vigente para endurecer las sanciones por el delito de corrupción.

“Creemos importante de que luchar contra la corrupción significa fortalecer a la Contraloría ampliando sus facultades para sancionar a los corruptos y es necesario crear el Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, un representante de la Iglesia y otros que aman a la democracia y al país, el cual personalmente presidiré”, apuntó.

DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Keiko Fujimori anunció que se triplicará el presupuesto del programa social Pronaa, como parte de la implementación de una serie de programas sociales para ayudar a las “personas más necesitadas”.

Además, remarcó que se harán 3,000 conexiones de agua y saneamiento en el país y se lanzará el programa Agua para ti. En el caso de Pensión 65, la candidata indicó que duplicará la pensión de S/ 250 a S/ 500 bimensuales para los adultos mayores que viven en situación de abandono y que cada año se aumentarán 500,000 beneficiarios más. En el caso del programa Juntos, anunció que se incrementará de S/ 200 a S/ 300 el monto que se otorga a cada beneficiario.

La principal propuesta de Castillo es la creación de una nueva constitución que priorice los derechos humanos y condene la discriminación, y que sirva como garantía para impulsar la igualdad de oportunidades.

Además, planteó fortalecer los programas sociales que exiten actualmente, como Pensión 65, Juntosy Beca 18. También nunció que lanzará el programa “Barriga llena, corazón contento”, que busca ampliar el alcance de los comedores populares a las instituciones educativas; y el programa “Crédito mujer emprendedora”, que promueve préstamos, capacitaciones y asociatividad en los emprendimientos liderados por mujeres.