Explotó AREQUIPA a CASTILLO le Salió TIRO por la Culata<<

By

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 4 )

El «Misti» eruptó: Lárgate, incapaz, mentiroso», le dijeron las personas en rechazo a su presencia.

¿Se acabó la “Luna de Miel” con el Sur? ¿Dónde está la “palabra de maestro”? ¿El pueblo empieza a reaccionar? ¿La voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo se lo dijo en su cara pelada, lárgate al burro del sombrero? ¿“No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”?

¿Se tambalea el Gabinete Mirtha Vásquez por crear conflicto con mineras y trabajadores? ¿Por eso “sombrero luminoso” para apaciguar la situación tuvo que enmendar la plana a “Rossi War vieja”, al decir que no habrá decisiones arbitrarias ni unilaterales y anuncia dialogo y respeto al medio ambiente y comunidades?

Alguien le cree a este gobierno de «sombrero luminoso» con sus laberintos: acciones mineras caen por amenaza de “Rossi War “vieja”? ¿Subió el dólar y cayó la bolsa: se reduce capacidad de empresas para pagos de sus deudas por amenazas del gobierno? ¿El país comienza a pagar las consecuencias de tener una antiminera en la PCM?

Pedro Castillo, recibió su vuelto en Arequipa, el Presidente se vio obligado abandonar restaurante tras abucheos, insultos y gritos de vacancia en su contra. Esto ocurrió ayer lunes, 22 de noviembre, en un conocido local turístico en Arequipa a donde el mandatario llegó a almorzar. Sin embargo, no contó con que los comensales comenzaran a gritarle «vacancia, lárgate incapaz, mentiroso».

Y de yapa, como se aprecia en videos difundidos por la prensa se puede apreciar que también había personas en los exteriores del restaurante, quienes, de igual forma, repudiaron su presencia. «Quítate el sombrero. Fuera, vende patria», fueron algunas de las palabras que le dijeron mientras era resguardado hasta su vehículo.

Porqué no entienden que el dialogo social, político y económico y la gestión pública no pueden ser estériles e inocuos, que deben ser sesudos y eficaces si aceptamos que para entrar realmente al progreso debemos diseñar y confeccionar traje nuevo, a nuestra medida, a la altura de nuestras sueños y derechos y, sobre todo, signado por responsabilidad con las nuevas generaciones. Que seguir obrando por inercia sólo hará que continuemos como venimos, “sobreaguando como hoja seca en el remolino”.

Cuál es el quid del asunto que nos jode a la mayoría de peruanos; ¿Nombrar a personas con antecedentes e investigaciones de corrupción, cuadra dentro del sentido de «enlodarse en actos de corrupción»? ¿O su definición se reduce sólo a lo que él personalmente haga, al margen de lo que hagan sus allegados? ¿Conducir el país con un sueldo de maestro?:

¿El escandalete de Bruno Pacheco, como testaferro del presidente? ¿Una persona extraña puede tener la confianza de solicitar en nombre del presidente favores sino habría algo en común? en estos actos uno no se mancha las manos, las mancha otro y por debajo se entrega la nuez!!! ¿Palabra de maestro, cambiar cada once días a ministros?

¿Nombrar a personas con antecedentes e investigaciones de corrupción cuadra dentro del sentido de «enlodarse en actos de corrupción»? ¿O su definición se reduce sólo a lo que él personalmente haga, al margen de lo que hagan sus allegados? ¿Las uñas sucias de los viejitos del ministerio Justicia y ministerio de Economía, ni cuentan?

¿Más pruebas? Nombrar al abogado del dueño y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, como Ministro del Interior no cuenta? ¿Hacerse el ciego con la filtración de pruebas de profesores no cuenta? ¿O la acusación que el ministro Gallado esté implicado en esta trafa? ¿La inmolación del exministro Ayala, para que no vaquen al presidente? Y solo van 4 meses!!!

El poder envilece y vuelve soberbio. En este gobierno ya se cometieron una suma de errores y actos de corrupción, repartijas de puestos de trabajo entre amigotes -que no son idóneos en la mayoría de casos- y familiares, o querer manipular los ascensos en las FF.AA., cierre de cuatro minas y aún hay más.

Que Dios nos ampare.