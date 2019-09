Riad dice que los drones usados en el ataque a sus campos de petróleo son iraníes, y dice que no fueron lanzados desde Yemen. Estados Unidos espera confirmación para responder.

Durante años, la imagen del campo petrolero de Abqaiq, en Arabia Saudí, con su aura de fortaleza inmune a grandes ataques, ha ayudado a calmar los temores de una grave crisis en el suministro de petróleo en todo el mundo. Pero lo que pasó en la madrugada del sábado, cuando diez drones penetraron las defensas antiaéreas sauditas y destruyeron una parte importante de Abqaiq y otro campo petrolero, fue una pesadilla hecha realidad para los responsables de seguridad.

Aún es pronto para entender cuándo los campos de Abqaiq y Khurais volverán a funcionar a pleno rendimiento, como antes del ataque del sábado, que los Estados Unidos y Arabia Saudí dicen que son responsabilidad de Irán. Pero el tamaño de la rombo fue conocido en poco tiempo: 5,7 millones de barriles de petróleo menos al día, lo que equivale al 6% de la producción mundial.

Para hacerse una idea de la magnitud de la caída, la Revolución Islámica de 1979 en Irán provocó una caída de 5,6 millones de barriles al día, y la invasión de Kuwait Por Irak en 1990 alcanzó los 4,3 millones.

Todavía no se sabe cuántos de esos casi seis millones de barriles estarán fuera del mercado por poco tiempo, por razones de seguridad, y cuántos serán puestos en el mercado sólo cuando Arabia Saudí recupere su capacidad de producción máxima. Este lunes, el Financial Times decía que esto no debería ocurrir hasta dentro de unos meses, “lo que podría frustrar los esfuerzos para calmar el mercado”.

Sobre todo, es el fin de la imagen de invencibilidad de los grandes campos saudíes lo que puede causar más problemas al mercado del petróleo a medio y largo plazo.

“Si los mercados vuelven a preocuparse por los riesgos geopolíticos, como ha ocurrido en años pasados-y desde hace mucho tiempo nos preocupamos, por las amenazas de Irán en el Estrecho de Ormuz, por la guerra en Libia, por los recientes ataques con drones–, el precio del petróleo puede aumentar durante meses. Y esto puede frenar aún más el crecimiento económico, en una fase de creciente preocupación por las tensiones comerciales y de una desaceleración generalizada de la producción”, advierte Keith Johnson, especialista en geoeconomía, en el sitio web de la revista Foreign Policy.

Este lunes, el precio del barril de Brent llegó a subir un 19% a casi 72 dólares, la mayor subida de los últimos 28 años desde los días previos al inicio de la Guerra del Golfo.

“Es muy difícil exagerar la seriedad de los ataques, especialmente en Abqaiq. Es el sistema nervioso central de la infraestructura energética del país”, dijo Helima Croft, de la empresa RBC Capital Markets, al canal CNBC. “Aunque las exportaciones se repongan en las próximas 24 o 48 horas, la imagen de invulnerabilidad ha sido borrada”, dijo Croft.

El ataque fue reivindicado por el movimiento Houthi, de Yemen, que luchó en una sangrienta guerra civil, desde 2015, contra las fuerzas del Presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, depuesto en 2014.

La guerra ya ha matado a casi 100.000 personas, en un conflicto que también se ve como el sangriento escenario en el que Arabia Saudita e Irán se enfrentan indirectamente – Riad junto al presidente Hadi, un sunita; e Irán junto al movimiento Houthi, chií.

Pero el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue rápido señalando con el dedo a otros responsables del ataque contra los campos petrolíferos saudíes.

En lugar de los houthis, apoyados por Irán, pero sin acceso a tecnología y armamento sofisticados, los propios iraníes habrían lanzado los drones contra los campos de Abqaiq y Khurais, en su lucha por el poder regional con Arabia Saudí y en una estrategia para desestabilizar el suministro de petróleo a escala mundial, ahora que sus propias ventas han caído a casi cero debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos el año pasado.

“¿Recuerdan que los iraníes derribaron un dron y dijeron que fue en su espacio aéreo, cuando en realidad ni siquiera estaba cerca? Mantuvieron esa versión sabiendo que era una gran mentira, y ahora dicen que no tienen nada que ver con el ataque en Arabia Saudita. Veamos”, dijo Trump este lunes en Twitter, refiriéndose al derribo de un dron estadounidense Por Irán en junio. En ese momento, el Presidente de los Estados Unidos dijo que detuvo un ataque militar contra Irán a unos minutos de la hora prevista.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?

El lunes por la tarde, un portavoz del ejército saudí afirmó en una conferencia de prensa que los drones utilizados en el ataque del sábado son de fabricación iraní. El coronel Turki Al-Malki, de la coalición encabezada por Arabia Saudita que combate en Yemen, también dijo que los ataques no se lanzaron desde Yemen, según las investigaciones preliminares.

El Gobierno iraní desmiente la acusación de Washington y Riad y dice que sólo se explica por qué la estrategia estadounidense de máxima presión sobre Irán “ha fracasado” – una referencia a la salida de los Estados Unidos del Acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní en mayo de 2018 y a la restauración y el endurecimiento de las sanciones económicas.

Having failed at "max pressure", @SecPompeo's turning to "max deceit"

US & its clients are stuck in Yemen because of illusion that weapon superiority will lead to military victory.

Blaming Iran won't end disaster. Accepting our April '15 proposal to end war & begin talks may.

— Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2019