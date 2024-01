Fórmula para Ganar Apuestas Deportivas 2024 🤑 $$$

474 Vistas

F贸rmula para ganar apuestas deportivas. La mayor铆a de las personas que quieren hacer apuestas en deportes son fan谩ticos para empezar. No es inaudito que un jugador realice algunas apuestas deportivas, especialmente durante juegos grandes como el Super Bowl o la Final Four de baloncesto de la NCAA, pero en su mayor parte, los apostadores deportivos son fan谩ticos de los deportes que buscan usar su conocimiento de un juego o de los jugadores de un juego para ganar un poco de dinero extra.

Ser fan谩tico de un deporte en particular, un equipo, un equipo universitario o profesional, todos estos son precursores para realizar apuestas deportivas. Las apuestas deportivas tambi茅n son una forma de que un fan participe en la acci贸n del juego, con algo m谩s que respeto propio en juego.

Todos los juegos de azar son matem谩ticas, incluso juegos de azar. Si entiendes las matem谩ticas detr谩s del juego, entiendes el juego y puedes darte una ventaja. Para muchos juegos, como las tragamonedas de peniques o las apuestas de ruleta mal colocadas, son tan malas que los apostadores inteligentes obtienen su ventaja al evitarlas por completo. En las apuestas deportivas, las matem谩ticas son m谩s complicadas.

Dependiendo de su deporte favorito, es posible que tenga que pensar en cosas como semanas de despedida, desvalidos, calificaciones de mariscal de campo y lesiones con el mismo fervor que otros conocedores reservan para los gui帽os de fantas铆a.

Entonces, 驴Qu茅 tan dif铆cil es la matem谩tica de las apuestas deportivas? Las matem谩ticas detr谩s de realizar una apuesta ganadora son bastante complicadas, pero la forma de mantenerse por delante de la casa de apuestas es bastante sencilla.

Si acumulas el 52,4% de tus apuestas, estar谩s en equilibrio.

Tendremos m谩s detalles sobre ese n煤mero m谩s adelante, incluido por qu茅 se necesita m谩s del 50% de ganancias para alcanzar el equilibrio, pero primero algunos conocimientos generales sobre los juegos de azar deportivos y los n煤meros detr谩s de ellos.

La forma m谩s f谩cil de demostrar las matem谩ticas detr谩s de una apuesta deportiva es crear un ejemplo. Digamos que t煤 y tu amigo entran a un casino, cada uno con 2 200 quem谩ndose un agujero en el bolsillo. Hay un gran juego esta noche, los Vaqueros y los Pieles Rojas, as铆 que entras en la casa de apuestas para ver las 煤ltimas noticias sobre el juego. Mientras est谩s sentado all铆, ves el tablero de apuestas, con algunos n煤meros divertidos en 茅l. Se parece a esto:

428 Vaqueros + 175, 429 Pieles rojas -4 -200 38 – Parte de esto es bastante f谩cil de leer. Los Pieles Rojas -4 significa que los Pieles Rojas son los favoritos para ganar y deben hacerlo por al menos 5 puntos para una apuesta en los ‘Pieles para pagar. El siguiente n煤mero (-200) es la l铆nea de dinero, en este caso los Pieles Rojas son un favorito de 2/1. El 煤ltimo n煤mero (38) es el total, el superior/inferior del n煤mero esperado de puntos anotados en el juego.

Mira ese n煤mero de m谩s / menos, en este caso 38. Si usted o su amigo piensan que este va a ser un juego de puntuaci贸n particularmente alta o baja, basado en su conocimiento de las ofensas y defensas del equipo, o informaci贸n sobre un jugador herido o malas condiciones de juego, puede apostar por el total de puntos anotados.

Entonces, 驴C贸mo se supone que un hombre sepa hacer una apuesta deportiva literalmente? Necesitas saber tres cosas:

#1 – el tipo de apuesta que quieres hacer

#2 – el n煤mero del equipo correspondiente que ha elegido y

#3 – la cantidad que desea apostar

Saber todo eso de antemano le da al escritor de boletos los detalles que necesita para escribir el boleto sin tener que hacer lo imposible para procesar su apuesta.

Ni siquiera hemos llegado a la carne de las matem谩ticas lucky jet win deportivas todav铆a, 驴y ya estamos hablando de inclinar al personal detr谩s de la ventana? Si. He aqu铆 por qu茅 apuestas deportivas de per煤.

Si haces dos apuestas de $100 y ganas, cobrar谩s $440. Deber铆as considerar dejar una propina alrededor del cinco por ciento de tus ganancias. S铆, es una propina de 2 22, pero acabas de ganar una gran victoria, y seguramente puedes ganar veinte puestos para el tipo que te ayud贸 a ganarla. Si propinas alrededor de la marca del cinco por ciento regularmente, cuando ganas, es mucho m谩s probable que obtengas bebidas gratis, que es todo lo que obtendr谩s en las apuestas deportivas.

Por lo tanto, volvamos a las matem谩ticas b谩sicas de las apuestas deportivas. Usted y su amigo, despu茅s de mucha deliberaci贸n, deciden apuestas de f煤tbol en l铆nea colocar una apuesta de $100 en su equipo favorito. 驴Ahora qu茅?

Para apostar a los Pieles Rojas usando el margen de puntos, su apuesta se llama 芦colocaci贸n de los puntos. 芦Por su apuesta a pagar, los ‘Skins tienen que ganar por cinco o m谩s para cubrir la propagaci贸n. Recuerde, si los ‘ Skins ganan exactamente por cuatro, el juego es un empate, y ambos lados recuperan su apuesta. Otra alternativa se llama 芦tomar los puntos禄 con los vaqueros.

Eso significa que los Vaqueros tienen que perder por tres o menos para que su apuesta gane, o si los Vaqueros ganan directamente. As铆 que usted y su amigo suben a hacer su apuesta de $100, y descubren que la apuesta directa est谩ndar en cualquier corredor de apuestas paga 11/10. Eso significa que tienes que apostar 1 110 si quieres ganar $100. Usted y su amigo le pagan al corredor de apuestas $110 y se sientan con bebidas para ver c贸mo entran sus apuestas.

Estas son apuestas enga帽osamente simples. Enga帽osamente porque hacen que parezca que el resultado del partido de f煤tbol es como el resultado de recoger canicas de una bolsa.

Pon una canica negra y dos canicas blancas en una bolsa, saca una al azar, y ah铆 est谩 tu partido de f煤tbol. Despu茅s de todo, las probabilidades son las mismas: 2/1 para las blancas.

Pero nosotros, como aficionados al deporte, sabemos que las matem谩ticas de un evento deportivo son mucho m谩s complejas. Los apostantes deportivos profundamente involucrados en su afici贸n se suscribir谩n a los boletines meteorol贸gicos de las principales ciudades que participan en su deporte, tomando grandes decisiones de apuestas basadas en unos pocos kil贸metros por hora de viento en una direcci贸n u otra.

Luego est谩 lo desconocido: 驴un jugador se lastima en el primer cuarto? 驴El clima se convierte en un factor? Es un jugador en particular 芦en la zona?鈥

驴C贸mo Obtienen Ganancias las Casas de apuestas?

Justo cuando terminemos de reflexionar sobre el concepto de las matem谩ticas dif铆ciles en juego en el fondo de los principales eventos deportivos, vamos a volver a la derecha hacia el lado m谩s simple de las apuestas deportivas. Los corredores de apuestas obtienen ganancias gracias a vigorish. 驴Qu茅 es vigor?

Mira el ejemplo anterior de nuevo. Usted y su amigo pagaron $10 al corredor de apuestas para hacer su apuesta. De eso se trata la cuota est谩ndar de 11/10 en las apuestas deportivas. Apuesta los vaqueros y tu amigo a los Pieles Rojas, una apuesta total de $220. La casa de apuestas tiene que devolver $210 al ganador, dejando una buena ganancia de nice 10 sin importar lo que suceda en el campo de f煤tbol. Esa ganancia incorporada de $10 se llama vigorish, y es la llave inglesa final en los engranajes de las apuestas deportivas.

Obviamente, las casas de apuestas deportivas aceptar谩n m谩s de dos apuestas en cualquier juego, pero este ejemplo es por simplicidad. Observar el n煤mero total de apuestas en diferentes juegos en el transcurso de una semana y ajustar la l铆nea de dinero y otros n煤meros es otra forma en que el corredor de apuestas obtiene ganancias. Ajustar las probabilidades un peque帽o punto porcentual en cualquier direcci贸n afectar谩 el equilibrio de los tiempos y har谩 que el libro tenga m谩s probabilidades de obtener ganancias sin importar qu茅.

Esencialmente, un corredor de apuestas es una persona que se aferra al dinero de los apostantes y luego les paga si ganan y se queda con su dinero si no lo hacen.

Cuando un corredor de apuestas establece cuotas para los juegos, construir谩 lo que los corredores de apuestas llaman una 芦ronda completa禄 en su conjunto de cuotas. Otro t茅rmino de argot usado para esta f贸rmula es 禄 el jugo.禄En aras de la simplicidad, veamos un combate de boxeo donde ambos contendientes son igualmente talentosos, de igual estatura, etc. Dado que ambos tienen las mismas posibilidades de ganar, una apuesta casual puede ser dinero parejo. Le pones $20 a un tipo y tu amigo puts 20 al otro. El luchador que gane premia al apostante con un total de $40.

Los corredores de apuestas no ofrecen ni siquiera dinero como amigos en una situaci贸n de apuestas casual. En el ejemplo anterior, con dos boxeadores igualados, un corredor de apuestas inteligente ofrecer谩 cuotas de 5/6 para cada uno. De esa manera, una apuesta ganadora de $10 solo devolver铆a 8 8.30 m谩s su apuesta.

驴Qu茅 hace esto para la casa de apuestas?

Puede flotar una cantidad igual de dinero en ambos luchadores, ganando sin importar qu茅 luchador gane realmente. Si se toman en $1,000 de apuestas a un boxeador y $1,000 en el otro, el corredor de apuestas har铆a en $1,000, pero s贸lo tiene que pagar $830, para una garant铆a de $170 de lucro, independientemente del resultado.

Los corredores de apuestas observan el peso de sus libros todo el tiempo y ajustan las probabilidades y otros factores para asegurarse de que sus libros est茅n en equilibrio. Aunque no es posible equilibrar completamente un libro, las casas de apuestas que van demasiado lejos por un lado corren el riesgo de perder dinero, y perder dinero en los juegos de azar es la forma m谩s r谩pida de encontrarse en otra industria.

Todos estos factores son la raz贸n por la que las casas de apuestas generalmente apoyan a los menos favorecidos: demasiados favoritos ganar en un deporte con una temporada corta (como la NFL) pueden hacer que una casa de apuestas pierda dinero, mientras que un mont贸n de trastornos (como generalmente se ve en el f煤tbol universitario) es un beneficio garantizado para la casa de apuestas.

La respuesta aqu铆 es que los corredores de apuestas, ganar dinero no tiene nada que ver con sus apuestas. Es casi inaudito que a un solo cliente se le permita hacer suficientes apuestas para hundir un solo libro por su cuenta.

Los apostadores de alto nivel en apuestas deportivas obtienen privilegios especiales en t茅rminos de su tama帽o m谩ximo de apuesta, pero estos privilegios a menudo cambian con la suerte del apostante: los m谩ximos se suben despu茅s de que el apostante ve grandes p茅rdidas y disminuyen (bruscamente) cuando el apostante comienza a tener suerte.

En resumen, las ganancias de una casa de apuestas deportivas no se ven necesariamente afectadas directamente por la forma en que se llama una apuesta individual.

A diferencia de los juegos de casino o las m谩quinas tragamonedas, donde est谩s contra la casa, los apostadores deportivos alimentan el negocio de la casa de apuestas y solo rara vez un apostador individual apuesta contra el corredor de apuestas.

驴Recuerdas al principio cuando hablamos del n煤mero m谩gico necesario para garantizar una semana de equilibrio en las apuestas deportivas? Si lees lo suficiente sobre las apuestas deportivas, escuchar谩s que este n煤mero se repite a menudo: 52,4%. Si un apostante puede ganar el 52,4% de sus apuestas, alcanzar谩 el punto de equilibrio. 驴De d贸nde viene ese n煤mero?

Al apostar el spread, obtienes probabilidades de -110. A veces, las casas de apuestas deportivas ofrecen una l铆nea de -105 como promoci贸n o para dar la bienvenida a nuevos negocios. Pero en su mayor parte, si apuestas el spread, obtendr谩s -110.

Sacamos ese 52,4% del n煤mero de equilibrio de las probabilidades. -110 es equivalente a 11/10. Eso significa que si apuestas 21 juegos, tendr谩s que ganar once de ellos y perder diez de ellos para quedar completamente a mano. Incluso en -105, a煤n tendr铆as que ganar un asombroso 51.2% de las veces solo para alcanzar el equilibrio.

Si no conf铆as en las matem谩ticas b谩sicas detr谩s de este principio de equilibrio, mira otro ejemplo del mundo real. Digamos que realmente te dedicas a las apuestas deportivas despu茅s de que tus vaqueros se pongan crema a los Pieles Rojas y te vayas a casa con una bonita billetera gorda. A continuaci贸n, apuesta en los pr贸ximos 10 juegos de Cowboys, ganando seis veces y perdiendo cuatro veces.

Ese r茅cord de apuestas del 60% (con las probabilidades de -110 que es tradicional para las apuestas contra el margen en el f煤tbol) te dejar谩 con una ganancia de $160. Pi茅nselo: sus ganancias de 6 600 de sus 6 apuestas ganadoras menos los lost 440 que perdi贸 en las apuestas perdedoras dejan $160. Te tom贸 1 1,100 ganar $160, lo que significa que tienes que apostar 6 6.87 para ganar average 1 en promedio. Por lo tanto, puede ver las peque帽as diferencias entre una tasa de ganancia del 52,4% y una tasa de ganancia del 60%: dentro de esos 7,3 puntos porcentuales se encuentran cientos de d贸lares en ganancias.

Ahora imagine que perdi贸 una de esas seis apuestas ganadoras, dej谩ndole un r茅cord de apuestas del 50%. Gastaste un total de 1 1,100, ganaste 5 500 y perdiste 5 550. Eso significa que, en general, su registro del 50% agot贸 su billetera en 5 50. Ah铆 es donde el vigor te llevar谩. Ni siquiera ganar la mitad del tiempo es suficiente para alcanzar el equilibrio en las apuestas deportivas.

Apostadores Deportivos Profesionales

Esta es la raz贸n por la que muchos apostantes deportivos a largo plazo son fan谩ticos de las matem谩ticas. Los buenos apostantes deportivos entienden las estad铆sticas, en particular las que se denominan estad铆sticas inferenciales, aunque cualquier c谩lculo superior ayudar谩 a la hora de realizar una apuesta.

Esto es lo que un apostador profesional de b茅isbol podr铆a hacer en su cabeza. Despu茅s de revisar las estad铆sticas de la MLB (guardadas religiosamente por todo tipo de bloggers, archivos de datos y revistas) entre los a帽os 2000 y 2010, se da cuenta de una estad铆stica en particular. Por ejemplo: cuando el equipo local comienza con un lanzador zurdo el d铆a despu茅s de una derrota, ese equipo gana el 59% de las veces. Los buenos apostantes deportivos pueden hacer este tipo de c谩lculos en su cabeza o muy r谩pidamente en papel.

De esa informaci贸n surge una nueva teor铆a de apuestas: busque situaciones de juego que reflejen el ejemplo anterior y apueste por ellas. Eso significa que solo apostar谩 juegos en los que el equipo local comience con un lanzador zurdo al d铆a siguiente de una derrota. 驴Se mete y empieza a apostar bas谩ndose en las matem谩ticas de la parte de atr谩s de la servilleta? De ninguna manera. Se requiere m谩s an谩lisis estad铆stico: puede encontrar que esto fue una casualidad para esa d茅cada en particular y no es una estad铆stica confiable, o puede encontrar una apuesta a煤n m谩s ventajosa basada en su teor铆a original.

Los apostantes deportivos profesionales tambi茅n mantienen registros casi obsesivos de sus apuestas. Obviamente, ninguna ventaja en las apuestas deportivas dura m谩s que un solo juego. Tomar registros adecuados tambi茅n le ayudar谩 a probar teor铆as, como la anterior sobre lanzadores zurdos y p茅rdidas. Sin tener buenos registros, los fondos de los apostantes deportivos no durar谩n mucho tiempo.

Cu谩l Es un Buen R茅cord para los Apostantes Deportivos

Entonces, al final del d铆a, 驴C贸mo se podr铆a llamar un r茅cord 芦bueno禄 para un apostador deportivo? La mayor铆a de los jugadores casuales que buscan apuestas deportivas ven a un profesional anunciando su r茅cord de 1100-900 y sacuden un poco la cabeza. 驴C贸mo puede un registro tan abismal ser algo de lo que estar orgulloso? Ese es un porcentaje de ganancia del 55%, e indica a aquellos que saben que este apostador realmente est谩 obteniendo ganancias haciendo apuestas en deportes.

Un buen r茅cord para un apostador deportivo es cualquier r茅cord igual o superior al 52,4%, porque ese n煤mero o cualquier cifra superior significa que no est谩s perdiendo dinero. Un r茅cord de victorias del 53%, aunque no es impresionante en papel, significa que en realidad est谩 superando las apuestas deportivas y volviendo a poner dinero en su bolsillo. Preg煤ntale a tus amigos que juegan a las tragamonedas o al p贸quer en l铆nea con qu茅 frecuencia terminan guardando dinero en su bolsillo.

Una apuesta de -110, est谩ndar para las apuestas de spread en la NFL, le da a la casa una ventaja incorporada del 10%. Significa que incluso si ganas, y haces cola para recoger tus 1 100, un tonto detr谩s de ti acaba de gastar $ 10 para entregar el casino casino 100.

Un buen r茅cord para los apostantes deportivos es cualquier r茅cord que garantice al menos el punto de equilibrio. Si apostaste 16 partidos esta temporada de la NFL y ganaste 9 y perdiste 7, probablemente ganaste dinero. Y quitar dinero de un casino siempre es algo de lo que estar orgulloso.

