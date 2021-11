APRENDER INGLES GRATIS con MEMRISE! y Más IDIOMAS>>>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aprender Ingles gratis con Memrise: Es posible que no pueda viajar a ningún lugar en este momento, pero eso no significa que no pueda estudiar un idioma extranjero. Si has pasado tu tiempo buscando un sitio web de aprendizaje de idiomas, debes haber oído hablar de Memrise, una aplicación de idiomas. ¡Comencemos la revisión de Memrise 2021!

Durante la última década más o menos, las aplicaciones de idiomas se han vuelto más y más populares, y por razones genuinas.

Los beneficios de la educación de idiomas en línea son evidentes: son convenientes, asequibles y fáciles de usar.

Por supuesto, hay varios inconvenientes de las aplicaciones de idiomas.

Por ejemplo, ninguna aplicación por sí sola puede hacerte fluido. Debería ser un punto de partida, no el final.

Puede utilizar estas aplicaciones para teléfonos inteligentes para complementar las clases de idiomas con un profesor o para la práctica totalmente independiente.

He probado y probado una variedad de aplicaciones de idiomas en el pasado.

Algunos eran geniales, pero la mayoría eran basura absoluta. Este post es mi primera revisión de la aplicación de idioma, con muchos más a seguir.

Independientemente de su objetivo, es probable que encuentre una aplicación móvil Android o iOS para usted. Una de estas aplicaciones de aprendizaje de idiomas es Memrise.

Echo un vistazo detallado a esta aplicación en mi búsqueda interminable de los mejores recursos de aprendizaje de idiomas, sopesar los pros y los contras, y la revisión de Memrise.

La historia de Memrise

Aprender Ingles gratis con Memrise: Ed Cooke lanzó Memrise en 2010, junto con otros cofundadores Ben Whately y Greg Detre. Al igual que Duolingo, Memrise hace que el estudio del lenguaje sea un juego a través de muchas actividades divertidas.

Como era de esperar, Memrise está disponible en Android e iOS desde 2013, y también hay una versión de navegador.

Después de una década de presencia, la plataforma de idioma británico afirma haber crecido a más de 40 millones de bases de usuarios en 189 países.

Es importante tener en cuenta que estos son el total de usuarios registrados de todos los tiempos desde el inicio.

Independientemente de si el número es exagerado o un hecho, los usuarios activos mensuales actuales (MAU) serían significativamente bajos.

Traté de practicar un poco de vocabulario en Memrise hace unos años. Tuve la impresión de que un día se convertirá en una plataforma de superación para los entusiastas de los idiomas.

Tenían la ventaja, la financiación y todos los elementos para que eso sucediera.

Para mi sorpresa, no ha cambiado lo suficiente hoy. Las actualizaciones críticas aún faltan. El diseño y las características de interferencia del usuario se ven iguales.

Es un Déjà vu de nuevo.

Las mejoras e innovaciones esperadas aún no han ocurrido, y eso es una enorme decepción.

¿Qué es Memrise?

Aprender Ingles gratis con Memrise: En su esencia, Memrise es una aplicación de tarjetas flash. En su forma clásica más antigua, este es un pedazo de papel con una palabra o frase en su idioma de destino escrita en un lado y la traducción escrita en el otro.

Se centra principalmente en el estudio de idiomas en línea. Aún así, también puede usar la aplicación para memorizar y practicar palabras de otros temas y campos.

En resumen, esta es una herramienta de aprendizaje de vocabulario, y Memrise la perfecciona con la tecnología moderna.

Memrise introduce palabras y frases desconocidas en tu cerebro mediante el uso de la mnemónica y la repetición espaciada, que muestran a través de la plantación de flores.

Verás vocabularios no aprendidos como semillas. Luego, las plantas (es decir, aprendes) y finalmente las conviertes en una flor.

Supongamos que desea perfeccionar el vocabulario y desea expandirlo aún más en el idioma de su elección. En ese caso, puedes usar ejercicios atractivos de diez minutos para perforar nuevos términos.

Le ayuda a obtener un conocimiento básico de un idioma extranjero.

Cómo funciona

Echemos un vistazo más de cerca a lo que el uso de Memrise como.

Aprender Ingles gratis con Memrise: La interfaz tanto del sitio web como de la aplicación es relativamente intuitiva. Es fácil ver lo que necesita hacer, y obtendrá la caída de usar la aplicación después de solo unos minutos de hacer clic alrededor.

Si necesita algún asistente, puede consultar la sección de preguntas frecuentes.

Al igual que otras aplicaciones de idiomas populares, registrarse es gratis.

Puedes hacerlo usando tu correo electrónico o con tu cuenta en Facebook o Google.

En la página «Cursos», puede seleccionar el idioma que habla y el idioma que desea estudiar. A continuación, verá todos los cursos disponibles para esta combinación.

Hay otras categorías disponibles, como Matemáticas y Ciencias o Trivia, pero Memrise es principalmente útil para el aprendizaje de idiomas.

Cursos Disponibles en Memrise

Aprender Ingles gratis con Memrise: Hay dos tipos de cursos en Memrise: los programas curados oficiales creados por el personal de Memrise y el contenido creado por el usuario desarrollado por los miembros de la comunidad de Memrise en todo el mundo.

Los temas varían: algunos cursos cuentan con vocabulario básico para este o aquel nivel.

En contraste, otros tienen un enfoque más centrado, como «500 palabras portuguesas más comunes», aprender habilidades de conversación en alemán o gramática de un libro de texto en italiano en particular.

Anteriormente, era una plataforma impulsada solo por los miembros donde los amantes del idiom, lingüistas y profesores de todo el mundo solían crear contenido para los estudiantes.

Finalmente produjeron toneladas de gran contenido para los estudiantes con una combinación diversa de idiomas nativos y de destino.

Según el diseño, no todos los cursos de la comunidad son visibles desde la función» Buscar » dentro de la aplicación móvil de Memrise.

Es necesario utilizar la versión del navegador para ver la gama completa de los programas y módulos disponibles. Será accesible en la aplicación una vez que comience a practicar a través del sitio web.

Más tarde, el equipo de Memrise cultivó una variedad de productos de aprendizaje de idiomas y mantuvo el contenido diseñado por el usuario intacto.

Dividieron todo el curso oficial en muchos niveles, y cada uno tiene varias lecciones pequeñas basadas en varios temas.

Si no te satisface alguno de los cursos ofrecidos, puedes crear tu propio programa. Esta función solo está disponible en la versión del navegador.

También puede copiar una cubierta para hacer su propio por alguna modificación según su requisito.

Memrise puede ser útil cuando desea concentrarse en aprender los significados de un conjunto particular de palabras y frases. Por ejemplo, el vocabulario de un libro que está leyendo o su programa de televisión y películas favoritas.

Idiomas ofrecidos por Memrise

Aprender Ingles gratis con Memrise: Memrise ofrece una inmensa opción para los estudiantes.

Desde idiomas extranjeros populares como el francés y el árabe hasta lenguas raramente enseñadas como el polaco y el mongol hasta algunos idiomas desafiantes, como el cantonés y el persa, tienes todas las opciones a tu alcance.

También puede aprender dialectos españoles, por ejemplo, el mexicano o el de España, o aprender ruso Cirílico o uno de los lenguajes artificiales y de signos.

Si fusionamos los cursos oficiales y los dirigidos por la comunidad, serían más de 200 cursos de idiomas en docenas de lenguas diferentes.

Memrise ofrece clases de Bahasa, Holandés, Inglés, Coreano, Chino, Tailandés, Finlandés, Japonés, Turco, Vietnamita, idiomas nórdicos, entre muchos otros.

La lista es interminable, y muchos están en desarrollo, también. Lo que necesites, lo más probable es que encuentres uno en Memrise.

Tipos de actividades

Aprender Ingles gratis con Memrise: Al iniciar un programa en Memrise, se le presentan nuevas palabras: su ortografía, definición, pronunciación y/o traducción a su idioma nativo.

La práctica del nuevo vocabulario incluye los siguientes tipos de ejercicios: hacer coincidir la palabra con la traducción e interpretación correcta o viceversa; deletrear las palabras (puede usar el teclado o un conjunto más pequeño de letras proporcionadas por la aplicación); hacer coincidir los términos con la pronunciación correcta.

Hay una actividad para aprender nuevo vocabulario y otra para revisar lo que has adquirido.

Memrise utiliza la repetición espaciada para el aprendizaje de idiomas a través de lecciones y cuestionarios diarios. Esto significa que la aplicación trae regularmente las palabras para su revisión.

Si sigue cometiendo errores en una palabra o frase, seguirá siendo revisada una y otra vez.

Pero si lo haces todo correcto, lo verás con menos frecuencia. Te permite concentrarte más en las palabras más complicadas.

Otras actividades incluyen revisión de velocidad, palabras desafiantes, práctica de pronunciación, habilidades de escucha a través de audio y video, aprender con los lugareños, práctica oral habilitada para la voz, gramática.

Aparte de la revisión de velocidad, estos están disponibles en la versión de pago. No todas las actividades están disponibles en todos los cursos.

Puedes elegir cuántas palabras quieres aprender o revisar de una sola vez.

Rastrea tu progreso y recopila algunas estadísticas de aprendizaje (aunque la mayoría solo están disponibles en la versión pro). También puede establecer objetivos diarios y recordatorios para realizar un seguimiento de su progreso.

Pros y contras de Memrise

Aprender Ingles gratis con Memrise: Como cualquier otro recurso o método de aprendizaje de idiomas, Memrise como una aplicación de idiomas tiene sus ventajas y desventajas.

Algunos de ellos pueden ser subjetivos, dependiendo de cuáles sean sus objetivos.

Por ejemplo, Memrise se centra principalmente en el vocabulario y es beneficioso para alguien que necesita agregar a su práctica de vocabulario o refrescar algunas palabras y frases.

Sin embargo, es negativo para alguien que necesita un plan más integral.

3 Beneficios

Aprender Ingles gratis con Memrise: Estos son algunos de los beneficios conocidos.

1. La versión gratuita ofrece todo

Aprender Ingles gratis con Memrise: Muchas aplicaciones son gratuitas para descargar, pero tienen una suscripción de pago y tienen una versión gratuita limitada, que es más como una versión de prueba.

Por otro lado, la versión gratuita de Memrise no es demasiado limitada: tienes acceso a todos los cursos en su totalidad, pero no a todas las actividades.

Solo puede hacer los primeros ejercicios en un curso y debe pagar para continuar.

Si se trata de un software de tarjetas flash, y solo un par de juegos iniciales de tarjetas están disponibles de forma gratuita.

Con Memrise, puedes explorar todo como miembro gratuito.

2. Utiliza un sistema de repetición espaciada

Aprender Ingles gratis con Memrise: La fuerza de Memrise radica en dos cosas: Sistema de repetición espaciada y mnemónica. Le permite memorizar el material del idioma de manera más efectiva.

Así es como funciona nuestro cerebro: necesitamos repetir las palabras un par de veces antes de recordarlas bien. Memrise lo proporciona.

Le ayuda a centrarse más en las palabras complicadas que necesitan más repetición y mover los términos que ha aprendido bien ‘fuera del camino.’

Se basa en un montón de actividades que fomentan la conexión de las palabras con su significado a través de asociaciones.

3. Un montón de programas, idiomas, niveles

Aprender Ingles gratis con Memrise: Aunque Memrise generalmente se centra en el vocabulario, todavía tiene mucho que ofrecer. En esta aplicación, puedes aprender varios idiomas simultáneamente para diferentes niveles y sobre diversos temas.

La interfaz es atractiva, y el programa también es un sistema basado en juegos que hace que el aprendizaje sea una actividad agradable.

Puede pasar de principiante a intermedio y avanzado sin cambiar por otra aplicación.

Puedes encontrar cursos sobre temas específicos que pueden interesarte, como vocabulario de viajes o negocios.

La aplicación también admite el aprendizaje sin conexión.

5 Desventajas

Aprender Ingles gratis con Memrise: Como con todo, nada es la quintaesencia. Aquí hay cinco trampas de Memrise.

1. La calidad de los contenidos creados por el usuario varía mucho

Aprender Ingles gratis con Memrise: Memrise ofrece cursos curados por el personal. Pero también, cualquier usuario puede crear su propio programa. Y eso resulta en demasiado contenido: puedes perderte rápidamente en el mar de los cursos.

Si bien crea una variedad bienvenida, sin embargo, estas lecciones difieren en calidad, a veces mucho. No hay control de autenticidad y calidad.

Si bien depende del idioma, la calidad de audio de la pronunciación de las palabras puede variar con voces extrañas, y eso puede no ser muy claro para muchos.

Algunos pueden tener ejemplos brillantes y explicaciones detalladas, mientras que otros casi no tienen nada, e incluso, ocasionalmente, errores.

Además, cubre solo una pequeña sección del idioma y deja mucho que desear.

2. Los ejercicios pueden ser repetitivos

Aprender Ingles gratis con Memrise: Para cualquier curso, cualquier palabra o frase, el conjunto de ejercicios es el mismo (ver ‘Tipos de actividades’ para más detalles).

Lo amplían un poco en la versión premium. Pero de todos modos, después de algunas repeticiones, puede ser aburrido y molesto.

Es un área que Memrise no pudo mejorar. Usted se agotará al hacer lo mismo una y otra vez.

A pesar de un gran equipo, no les importaba optimizar sus lecciones. Y esa es la única razón por la que tuve que renunciar a Midway.

3. Memrise solo se centra en el vocabulario

Aprender Ingles gratis con Memrise: Como se mencionó anteriormente, no es necesariamente una estafa si todo lo que necesita es repasar un poco de vocabulario.

Pero vale la pena mencionar que el formato Memrise no es adecuado para mucho más.

Puedes encontrar los cursos con ‘gramática’ en su título. Pero no es un entrenamiento gramatical adecuado, solo las mismas tarjetas de memoria, pero con construcciones gramaticales en lugar de vocabulario.

Tampoco se habla ni se escucha, y rara vez se lee y se escribe.

4. No es fácil de usar

Aprender Ingles gratis con Memrise: Hay algo que no me gusta de Memrise porque es confuso seguir lo que estás haciendo. La navegación del sitio web es torpe y mal diseñada.

Además, mezclará entre la aplicación y la web solo para obtener acceso a todo, y aún estará desconcertado separando el material curado de las cubiertas de los usuarios.

La función de búsqueda es sin duda horrible y no da el resultado correcto.

A veces, no tiene sentido. Tampoco hay botón deshacer o cancelar. Tan. ten cuidado con lo que haces con la aplicación Memrise.

Los tonos son esenciales cuando se aprende uno de los idiomas de Asia Oriental.

Agregar caracteres con traducción sin explicar el significado y los homónimos no es la estrategia correcta.

Si desea aprender coreano, Japonés y Mandarín, no será feliz.

5. No está pensado para estudiantes de nivel avanzado

Aprender Ingles gratis con Memrise: No específicamente con Memrise, pero una de las limitaciones notables del aprendizaje de idiomas en línea es la falta de interacción humana.

Los idiomas son sobre las personas.

Las aplicaciones como Memrise no te acercarán a la fluidez.

Necesitarás comunicarte con personas reales para conquistar un idioma — por ejemplo, sesiones interactivas cara a cara con un profesor.

Si bien Memrise tiene una amplia selección de cursos, sus módulos y recursos pueden no ser variados y suficientes para impulsar a los estudiantes hacia el nivel intermedio superior o casi nativo.

Si bien es posible reforzar lo que ya has cubierto, el avance hacia adelante es mucho más restringido.

Gratis Vs. Pagado-La Versión Pro no vale la pena

La aplicación es totalmente gratuita para descargar y registrarse. Por lo tanto, todos los idiomas que soporta están disponibles sin costo alguno de principio a fin.

Pero Memrise también tiene una versión pro.

Puede elegir un plan mensual, trimestral o anual. También hay una opción de un pago único para el acceso de por vida a los beneficios de suscripción de pago.

El precio oscila entre unos pocos dólares y más de cien dólares.

Según su página de venta, una vez que tome la suscripción premium, puede probar algunos tipos más distintos de actividades como:

Aprende tan rápido como sea humanamente posible,

Obtenga una experiencia de aprendizaje personalizada, y

Aprende de los lugareños reales.

La práctica de pronunciación y el estudio con nativos son bastante vagos.

Si es terrible, ¿por qué es tan popular?

Aprender Ingles gratis con Memrise: Por tres razones:

Memrise comenzó muy temprano, hace casi una década. Tuvo la ventaja de ganar a la mayoría de los estudiantes en la valla que buscan aprender un idioma en línea.

Proporciona una amplia variedad de materiales para muchos idiomas. Es simple en ayudar a las personas a ampliar su vocabulario, que es uno de los aspectos esenciales de aprender un idioma extranjero.

Es gratis, y a todo el mundo le encantan las cosas gratis. Además, el sitio web es hermoso y estéticamente agradable a los ojos. El botón grande te obliga a hacer clic e iniciar el viaje sin gastar un solo centavo. Al final, es un desperdicio de tiempo precioso.

Por el momento, Memrise es una de las aplicaciones más populares para el aprendizaje de idiomas, y lo ha sido durante bastante tiempo.

En cambio, es natural, ya que la aplicación ofrece algunas buenas ventajas.

Por supuesto, Memrise está lejos de ser perfecto. Y al igual que otras aplicaciones y recursos de aprendizaje de idiomas, tiene sus propias deficiencias. Sin embargo, algunos de ellos son subjetivos.

Lo mejor que puede hacer por usted sería comprobar hacia fuera memrise.com para ti.

Es gratis y tomará solo un corto período de tiempo. Aún así, verás si te gusta la interfaz si tiene algún curso que te interese, y encontrarás las actividades ofrecidas bastante útiles.

Si te gusta Memrise, puede convertirse en un gran instrumento de aprendizaje de idiomas en su caja de herramientas. Y si lo usas a su potencia, aprenderás tu idioma de destino un poco más eficientemente y progresarás más rápido.

Pero no esperes ser fluido con Memrise. Eso sería una quimera. Aquí está mi calificación. Esta es la razón de Aprender Ingles gratis con Memrise.