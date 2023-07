APRENDER INGLÉS como un BEBE>> Hablar como NATIVO>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Aprender inglés como un bebe: ¿Qué hacen los bebés para hablar con un acento perfecto? ¿Cómo puedes hacerlo mientras estudias para sonar lo más nativo posible en inglés?

Aprender inglés como un bebe

¡Aprenda tres consejos de cómo los bebés aprenden el lenguaje y practican el habla!

Texto de Vídeo

Aprender inglés como un bebe: Hoy aprenderás consejos para hablar inglés como un nativo al estudiar cómo los bebés aprenden a hablar inglés. He estado enseñando inglés por más de 10 años, pero es solo en el último año que he tenido la oportunidad de comenzar a aprender el idioma. Tiene 20 meses y sus habilidades lingüísticas están explotando. Te voy a dar tres trucos para ayudarte a estudiar el idioma de la manera en que él es.

Aprender inglés como un bebe

Aprender inglés como un bebe: Cuando un bebé está experimentando por primera vez con el lenguaje, es balbuceo, la, la, la, ba, ba, ba. Stoney casi no tenía sonidos desarrollados. Tenía una vocal AH, y tenía m, mama, b, baba. Lo que parecía estar imitando y jugando con más que sonidos era el estrés. Muchos estudiantes se obsesionan con los sonidos. De hecho, creo que el estrés es más importante.

Aprender inglés como un bebe

El estrés se relaciona con el ritmo y la entonación. Estos componen la sensación de inglés más que los sonidos. De alguna manera, no se cómo, se obsesionó con la canción ‘mambo italiano’. El estribillo es el siguiente: Hey mambo, mambo italiano. Puede decir ‘hey mambo’. Pero no puede decir ‘mambo italiano’. En su lugar, dice algo como»___».

Aprender inglés como un bebe: Realmente baja la entonación y el estrés. Es el sentimiento de la frase. A medida que mejore con los sonidos, y a medida que los aprenda, volverá y los completará (si todavía ama la canción). Hola Mambo, uhh. Esto es algo que animo a mis alumnos a hacer. Piensa no solo en los sonidos individuales, sino también en la sensación general de la oración. ¿Qué tal? Uh. Cómo estás. La sensación es que todo está conectado, el tono cambia suavemente, subiendo y bajando.

Aprender inglés como un bebe curso de inglés fácil

Practica oraciones de esta manera para practicar el sentimiento. Uh, ¿Cómo estás? Uh, cómo estás. ¿Estás dispuesto a practicar frases solo en ‘uh’? Los bebés están sentando las bases de la sensación de inglés durante meses antes de poner en todos los detalles, las piezas más finas de los movimientos de la lengua y los sonidos.

Consejo # 2 hitos del aprendizaje desde los hasta los meses de edad

Aprender inglés como un bebe: Cuando sostengo a Stoney en mi brazo y su cara está aquí, he notado algo. Me mira así. Concentración, concentrado, mirándome a la boca. Mi mamá también se dio cuenta de esto. Ella dijo, él mira mi boca tan lentamente cuando hablo. Es tan curioso que quiere la combinación de la información visual junto con lo que está escuchando. Creo que puede ser increíblemente útil estudiar la boca de los hablantes nativos al aprender.

Aprender inglés como un bebe como enseñar inglés a bebés

Cada uno de mis videos de sonido tiene primeros planos de la boca en cámara lenta, y muchos de mis otros videos también lo hacen, como uno que hice en linking with the TH. Pondré enlaces a esos videos en la descripción, o puedes verlos haciendo clic en esta «I». A veces les digo a los estudiantes que se miren en un espejo o que hagan un video y lo miren.

Aprender inglés como un bebe: Uno de mis estudiantes en mi escuela en línea acaba de publicar un video en nuestro grupo de Facebook donde había muy poco movimiento en la boca. Y es difícil que tu inglés sea natural y claro cuando apenas mueves la boca. Cuando regresó y lo miró, vio, oh sí, lo entiendo, estoy engañando la posición de la boca de algunos de los sonidos que usan más la caída de la mandíbula o el redondeo de los labios. Consejo # 3: ¿Qué hacen los niños pequeños con eso.

Aprender inglés como un bebe como enseñar otro idioma a un bebé

Consejo # 3 inglés para bebé para aprender inglés desde bebé

Aprender inglés como un bebe: ¿Qué hacen los niños pequeños para que sea increíblemente molesto? Dicen y hacen lo mismo una y otra vez. En el parque junto a nuestra casa, hay una estructura de juegos con una cara de mapache falsa tallada en un árbol. Stoney lo llama ‘aa-coon’ y lo pide constantemente.

Hay momentos en los que probablemente dice la palabra 20 veces seguidas. Cualquier padre o cuidador sabe cuánto se repiten los niños. Esto es parte del aprendizaje, de la construcción de la memoria muscular y el desarrollo de los cambios finos y sutiles en la posición de la boca, para hablar un idioma.

Aprender inglés como un bebe Y bebés inglés como enseñar inglés a un niño de 3 años

La repetición no solo puede ayudar a los adultos a hablar mejor inglés, sino que creo que es esencial. Digamos que tu pronunciación no es muy buena. Puedes aprender a pronunciar mejor algo, o cómo se debe pronunciar algo, por ejemplo, viendo videos en mi canal.

Aprender inglés como un bebe: Pero saber algo no hace nada para cambiar su cuerpo y su hábito. Ya tienes una memoria muscular fuerte establecida como adulto. Crear un sonido que no tienes en tu idioma nativo, o crear la nueva sensación de inglés es imposible sin repetición. Antes de empezar a enseñar inglés, cantaba ópera.

Aprender inglés como un bebe

Aprender inglés como un bebe: En la práctica, no tendría sentido cantar la canción de principio a fin una y otra vez. Trabajas en secciones. Eliges líneas específicas que son complicadas, y las haces una y otra vez. Tal vez quites el texto de la música y practiques eso. El punto es que lo descompones y trabajas con él una y otra vez.

Te tomas un descanso, duermes y tu cuerpo, tu mente, hace algo con todo ese trabajo. Lo salva. Y al día siguiente vuelves y vuelves a trabajar. Así que sé como un niño pequeño y practica lo mismo una y otra vez. Digamos que cómodo es una palabra difícil para ti. Primero, aprende a pronunciarlo. Tengo un video sobre eso. Entonces el juego y dicen que, jugar y decir una y otra vez.

Aprender inglés como un bebe: Puedes usar un sitio como forvo.com, donde muchos hablantes nativos han subido pronunciaciones de palabras. Haz de hablante nativo, dilo en voz alta. Haz esto 10, 20 veces seguidas. Una vez que se ponga realmente bueno, no te detengas. ¡Ahí es cuando necesitas seguir adelante! Para solidificar la forma correcta y natural de hacerlo.

Aprender inglés como un bebe

Entonces, como maestra de idiomas, me doy cuenta de que tengo mucho que aprender sobre la enseñanza de un idioma al ver a mi hijo, un hablante nativo, aprender desde el principio. En un momento de este video, mencioné mi escuela en línea. Se llama Rachel’s English Academy, y tengo miles de archivos de audio divididos y ralentizados para que mis alumnos puedan practicar pequeños fragmentos de conversación con el método play it, say it. Es increíble.

Aprender inglés como un bebe: Veré a un estudiante hacer esto, y ni siquiera tengo que decirle qué arreglar. Con solo tocarlo y decirlo una y otra vez sin parar, ocurren cambios sutiles y comienza a sonar tan bien. Si está interesado en aprender más sobre la escuela, visite RachelsEnglishAcademy.com.

Aprender inglés como un bebe: Si quieres ver mi último video, haz clic aquí. Si eres nuevo, haz clic aquí para ver una lista de reproducción de dónde empezar. Haga clic aquí para suscribirse – Hago nuevos videos en inglés americano todos los martes. Para estar seguro de que podemos mantenernos en contacto, haga clic aquí para suscribirse a mi boletín de noticias. Recibirás lecciones de inglés gratuitas en tu bandeja de entrada todas las semanas.

Para solidificar la forma correcta y natural de hacerlo. Entonces, como maestra de idiomas, me doy cuenta de que tengo mucho que aprender sobre la enseñanza de un idioma al ver a mi hijo, un hablante nativo, aprender desde el principio. En un momento de este video, mencioné mi escuela en línea.

Aprender inglés como un bebe: Se llama Rachel’s English Academy, y tengo miles de archivos de audio divididos y ralentizados para que mis alumnos puedan practicar pequeños fragmentos de conversación con el método play it, say it. Es increíble. Veré a un estudiante hacer esto, y ni siquiera tengo que decirle qué arreglar. Con solo tocarlo y decirlo una y otra vez sin parar, ocurren cambios sutiles y comienza a sonar tan bien.

Aprender inglés como un bebe: Si está interesado en aprender más sobre la escuela, visite RachelsEnglishAcademy.com. Si quieres ver mi último video, haz clic aquí. Si eres nuevo, haz clic aquí para ver una lista de reproducción de dónde empezar. Haga clic aquí para suscribirse – Hago nuevos videos en inglés americano todos los martes.

Para estar seguro de que podemos mantenernos en contacto, haga clic aquí para suscribirse a mi boletín de noticias. Recibirás lecciones de inglés gratuitas en tu bandeja de entrada todas las semanas.

Aprender inglés como un bebe: Si está interesado en aprender más sobre la escuela, visite RachelsEnglishAcademy.com. Si quieres ver mi último video, haz clic aquí. Si eres nuevo, haz clic aquí para ver una lista de reproducción de dónde empezar.

Haga clic aquí para suscribirse – Hago nuevos videos en inglés americano todos los martes. Para estar seguro de que podemos mantenernos en contacto, haga clic aquí para suscribirse a mi boletín de noticias. Recibirás lecciones de inglés gratuitas en tu bandeja de entrada todas las semanas.