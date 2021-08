Aprende cómo funciona tu libido durante la menstruación

El orgasmo y la libido son el pináculo del placer sexual y, por supuesto, que tendría que haber un día específico para celebrar esta fecha tan excitante.

En este sentido, para aclarar el tema sexo en todos sus matices, el tema “sexo en la menstruación” todavía es considerado controvertido por muchas personas. Mariana Betioli, obstetra y fundadora de Inciclo, explica la relación entre la libido y el ciclo menstrual al Observatorio G.

“Alrededor del 85% de las mujeres reportan un aumento de la libido durante esta fase del mes, sin embargo, el 49% termina privándose de tener relaciones sexuales, incluso con ganas”, explica Mariana Betioli, obstetra y fundadora de la marca de coleccionistas y discos menstruales Inciclo.

“El aumento del deseo sexual ocurre en dos fases del ciclo: en los días previos a la ovulación y también durante la menstruación. Las hormonas estrógeno y testosterona son bajas el día que comienza la menstruación, pero vuelven a crecer alrededor del tercer día. Por lo tanto, la libido se vuelve más fuerte en este período”, destaca.

“El cólico ocurre cuando el útero se contrae para expulsar la sangre menstrual y, curiosamente, durante el orgasmo, el útero también se contrae, pero luego se relaja por completo. Lo que hace que los cólicos mejoren es este efecto relajante y analgésico del orgasmo que se suma al aumento del flujo sanguíneo en la región pélvica y a la liberación de hormonas del placer”, señala Mariana.

Algunas personas que menstruan dejan de tener relaciones sexuales solo para evitar la vergüenza. “Nada cambia en relación con la lubricación vaginal, ya que las glándulas responsables de la lubricación están justo en la entrada del canal”, explica. “El disco menstrual se encuentra en la parte inferior de la vagina y no gotea durante el sexo. Ni la mujer ni la persona con la que se relaciona sentirán que está usando”, señala el fundador de Inciclo. El disco menstrual es un producto para uso interno hecho de silicona hipoalergénica, que se coloca alrededor del cuello uterino.

La libido aumenta en el periodo menstrual: ¿Mito o verdad?

Muchas mujeres ya pueden haberse dado cuenta de que se sienten extra calientes cuando están en el período menstrual, así como sentirse más sexy, atractiva y poderosa. Si has identificado con esta descripción, saber que no estás solo en esto. Sin embargo, no estamos diciendo que esto les suceda a todos. Muchas mujeres tienen síntomas más intensos en el período menstrual y prefieren quedarse quietas y dejar la mierda para otro día. El hecho es que la libido realmente se eleva y el deseo de tener relaciones sexuales aumenta. ¡Pero quién elige qué hacer con ella eres tú!.

¿Es cierto que la libido aumenta en el período menstrual?

¿Te sientes más caliente cuando estás menstruando? No estás solo en eso. “La libido puede aumentar en algunas mujeres en el período menstrual porque los niveles de estrógeno y progesterona son más bajos, y la testosterona responsable del deseo sexual sigue siendo mayor”, explica la ginecóloga Andréia Gozzi. Debido al aumento de la circulación pélvica en esta fase, el clítoris también se vuelve más vascularizado y más sensible a la estimulación, lo que facilita alcanzar el orgasmo.

¿Debe la mujer disfrutar de este período o es mejor esperar a que termine la menstruación?

Según el médico, no hay ningún problema en absoluto en el mantenimiento de las relaciones en este período, así que aproveche la alta libido para calentar la relación y realizar sus deseos sexuales. Como no todas las mujeres se sienten cómodas para tener relaciones sexuales en este período, el médico da un consejo:” Algunos pacientes no se sienten cómodos debido al sangrado, por lo que la sugerencia es tener las relaciones durante la ducha o en los días de menos flujo”, dice.

Es necesario recordar que la atención al uso de preservativos debe redoblarse en este período: “la sangre facilita la transmisión de ETS, así como el cuello uterino se vuelve más abierto y susceptible a bacterias u otros microorganismos que causan infecciones”, explica el médico. Así que, ¿sabes? ¡Está bien follar con la menstruación! Simplemente no se olvide de usar un condón.

¿Existe el riesgo de quedar embarazada al tener relaciones sexuales con la menstruación?

Esta es una pregunta que muchas mujeres hacen a los ginecólogos. “Incluso si el riesgo es mínimo, ya que no es el período ovulatorio de la mujer, hay, sí, un riesgo de quedar embarazada”, apunta el Dr. Andréia. Por lo tanto, aquellos que no quieren quedar embarazadas también deben protegerse en este período.