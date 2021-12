Aprenda a Comprar Bitcoins y Gane Dinero $$$

Cuando su compra de Bitcoin está completa, el exchange deposita su bitcoin en su billetera. Los intercambios como Coinbase automatizan el uso de claves y direcciones; no tiene que hacer nada más que decirle al intercambio cuánto bitcoin desea comprar o vender.

Ya sea que tenga una billetera digital o no, puede comprar y vender Bitcoin a través de un intercambio de criptomonedas. Los intercambios de criptomonedas facilitan el Bitcoin y otras transacciones entre compradores y vendedores, al igual que lo hace una bolsa de valores. Por ejemplo, los precios y transacciones actuales se publican continuamente al igual que con el comercio de acciones.

By