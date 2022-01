By

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Durante el último año, el mundo ha pasado por tiempos difíciles. La pandemia de coronavirus es más contagiosa y mortal que cualquier brote similar en la historia reciente, y la vida nunca volverá a ser la misma. Desde que las vacunas se pusieron en marcha a principios de este año, el total de casos ha fluctuado en los últimos nueve meses.

Ahora que el clima más frío está aquí y es casi invierno, pasará más tiempo en casa en los próximos meses. Sería genial obtener Netflix gratis, pero eso no es una opción. Lo que sí tenemos es un gran resumen de las mejores aplicaciones para transmitir películas y programas gratuitos.

Dado que es probable que la gente pase más tiempo en casa a medida que el clima más frío se nos presente, abrigarse en una noche fría es una actividad por excelencia. Necesitas encontrar cosas nuevas que ver y hacer para ocupar tu tiempo. Si aún no has empezado a jugar al Calamar, llegas tarde y estás pagando por ello.

Si estás harto de estar atrasado en todos los programas que te puedes perder (como las Grandes noticias, que son una joya escondida), no necesitas pagar por la televisión en vivo. Para ahorrar dinero y disfrutar de entretenimiento gratuito, ha venido al lugar correcto. Bueno, aquí hay algunos consejos no solicitados: Cancela la televisión de pago, Netflix y cualquier otro servicio de video al que te suscribas actualmente.

Eso puede parecer una idea loca para algunas personas, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Sin duda, todavía estás pasando mucho tiempo en casa a pesar de que los cierres han terminado, por lo que necesitarás contenido para mantenerte entretenido a ti y a tu familia.

Sin embargo, es posible que no se dé cuenta de que hay miles y miles de horas de películas y programas de televisión esperando a ser transmitidos de forma gratuita. Por lo tanto, estas aplicaciones para ver programas de forma gratuita definitivamente valen la pena echarle un vistazo.

Top 11 de Apps similares a Netflix Gratis 2022

Apps similares a Netflix Gratis 2022: El año pasado, reunimos algunas alternativas gratuitas de Netflix que te permiten transmitir programas de televisión, películas, documentales e incluso programas de televisión en vivo de forma gratuita. Con las tasas de desempleo aún altas, es un buen momento para revisar algunas de las mejores opciones que existen.

Abandonar algunos o incluso todos los servicios de pago a los que te suscribes puede significar perder parte de tu contenido nuevo favorito a medida que se lanza. Pero algunas personas podrían no tener otra opción en este momento. Y tenga en cuenta que esta es una solución temporal. Siempre puedes cancelar Netflix y todos esos otros servicios por solo unos meses. Luego, suscríbete de nuevo una vez que te recuperes. Mientras tanto, echemos un vistazo a 10 sitios de transmisión gratuitos que lo ayudarán a superar. Puedes echarles un vistazo a todos a continuación.

IMDb TV

Apps similares a Netflix Gratis 2022: IMDb TV es un servicio de transmisión gratuito que a la gente le ha encantado. Este streamer emergente tiene un montón de películas y programas de televisión populares que puedes transmitir de forma gratuita sin pagar un centavo. Funciona en su navegador web, por supuesto, pero también en las aplicaciones de IMDb, lo que significa que puede transmitir todo este contenido gratuito directamente a su dispositivo iOS o Android. Además, mientras usas IMDb, puedes ver quién está en tu película o programa de televisión y qué proyectos tienen por venir.

Redbox Free Live TV

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Otro servicio del que te hablamos hace un tiempo viene de Redbox, y es diferente a cualquiera de las otras alternativas de Netflix que vamos a cubrir en este resumen. Mientras que todos los demás transmisores que cubrimos son como Netflix en el sentido de que utilizan un modelo de transmisión bajo demanda, Redbox Live Free TV utiliza un modelo de televisión más tradicional.

Hay un montón de canales diferentes y todos transmiten televisión en vivo, como sugiere el nombre del servicio. Encontrarás noticias, contenido de cultura web, programas de comedia e incluso un montón de series de televisión populares como los Videos Caseros más Divertidos de Estados Unidos, Archivos Forenses, Disputas Familiares y Misterios sin Resolver. Todo es totalmente gratuito para verlo incluso sin un inicio de sesión, y puede transmitirlo desde el sitio de Redbox o desde la aplicación Redbox en cualquier plataforma.

Crackle

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Crackle ha existido durante mucho tiempo y, sin embargo, sigue siendo uno de los mejores lugares para transmitir contenido de forma gratuita. Como siempre es el caso con los servicios de transmisión gratuitos, no encontrarás ningún lanzamiento nuevo. Pero hay un montón de películas y programas de televisión para elegir. La selección incluye muchas cosas de las que nunca has oído hablar, pero también encontrarás favoritos populares. ¡Puedes ver cada episodio de Barney Miller de forma gratuita! ¿Qué tan genial es eso?!

Kanopy

Canopy es probablemente el mejor servicio de transmisión que nunca hayas usado. Y la mejor parte es que ya tienes acceso a él sin siquiera saberlo. Si tiene una tarjeta de biblioteca o asiste a la universidad, probablemente tenga acceso a la enorme biblioteca de Kanopy con miles de películas en streaming. Si no tiene una tarjeta de biblioteca, esta es una excelente razón para ir a comprarla (sin mencionar que puede leer más). Te sorprenderá lo impresionante que es la selección de streaming, y hay aplicaciones Kanopi para todas las plataformas principales, incluidas iOS, Android, Fire TV, Roku, Apple TV y más.

Hoopla

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Hoopla es igual que Kanopi en el sentido de que puede acceder a él de forma gratuita siempre y cuando tenga una tarjeta de biblioteca y su biblioteca pública local participe. Lo que es una locura es que puedes encontrar películas y programas de televisión más populares aquí que en Kanopi. Hoopla es genial porque es gratis, y la aplicación incluso permite descargas para ver sin conexión cuando viaja. Solo recuerda, Kanopy y Hoopla funcionan igual que la biblioteca, por lo que solo tienes una cierta cantidad de tiempo para transmitir contenido antes de tener que «devolverlo». Puede ver el contenido que ha descargado en su computadora portátil, computadora o teléfono.

Vudu

Vudu no es un servicio totalmente gratuito, pero está en la lista porque tiene un catálogo bastante grande de contenido gratuito. De hecho, hay más de 1,000 películas diferentes que puedes transmitir de forma gratuita. Todo el contenido gratuito de Vudu está respaldado por anuncios, pero también lo están todos los demás servicios de transmisión gratuitos incluidos en este resumen que no sean los compatibles con las bibliotecas públicas. Confía en nosotros, te sorprenderá la cantidad de películas increíbles que puedes transmitir en Vudu sin pagar un solo centavo. Siéntese y disfrute de las dos películas de Ace Ventura por probablemente la 1000a vez.

Tubi TV

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Si hay un servicio entre las alternativas gratuitas de Netflix que tiene casi tantas películas de alta calidad como Vudu, es Tubi TV. De hecho, hay tanto contenido para transmitir que no creerás que no estás pagando por ello. Estudios como Paramount, Lionsgate, MGM y Starz proporcionan contenido a Tubi TV, y se agregan nuevas películas todo el tiempo. El hijo de la Máscara está en la lista para ver a continuación, ya que ya he visto Paddington y Paddington 2.

The Roku Channel

Apps similares a Netflix Gratis 2022: El canal Roku no otorga licencias de ningún contenido directamente como lo hacen todos estos otros servicios. En su lugar, agrega películas, programas e incluso canales de televisión en vivo gratuitos de otros servicios para que pueda encontrar todo ese excelente contenido en un solo lugar. No hace falta decir que solo está disponible en dispositivos Roku. Roku es el dispositivo de transmisión más popular que existe. Así que hay una buena probabilidad de que cualquiera que lea esto tenga una. Más Misterios Sin Resolver!

Plex

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Mucha gente piensa en Plex como un servidor multimedia que la gente usa para ver películas y programas de televisión que han descargado ilegalmente. Esa es sin duda una forma en que se utiliza la plataforma. Pero hay mucho más que eso para Plex. Úselo como servidor para transmitir sus propias películas digitales, programas de televisión y música que haya descargado, legalmente o de otro modo. Plex también es el hogar de un catálogo de contenido bastante grande que puede transmitir de forma gratuita.

Pluto TV

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Por último, pero no menos importante, Pluto TV es una fantástica alternativa gratuita a Netflix. También es una fantástica alternativa de televisión de pago gratuita porque combina ambos modelos de consumo en un solo servicio. Primero, encontrarás un montón de canales de televisión en vivo. Transmiten de forma totalmente gratuita, incluidos toneladas de canales de películas, NBC News Now, CNN, CBS News, MTV, FailArmy y más. Hay cientos de ellos. Luego, además de eso, también encontrarás películas y series de televisión a la carta.

Movies Anywhere

Apps similares a Netflix Gratis 2022: Hemos añadido una opción de bonificación en caso de que no quieras renunciar a tus suscripciones de pago. Puede vincularlos para encontrar las mejores ofertas para ver películas que desee con Películas en cualquier lugar. Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita y luego vincular sus cuentas de transmisión y cable. Los minoristas participantes son Apple TV, Prime Video, Vudu, Xfinity, Google Play/YouTube, Microsoft Movies & TV, Fandango NOW, Verizon Fios TV y DIRECTV. Esto le mostrará el precio más bajo para una película específica mientras busca en la página de «Ofertas».