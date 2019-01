Apple's Disputa Legal Con Qualcomm para Continuar como Tim Cook Dice que las Reclamaciones de las Conversaciones de la Liquidación Son Falsas

En una entrevista hoy con Mad Money Jim Cramer, el CEO de Apple, Tim Cook compartió algunos detalles sobre el curso de la batalla legal con Qualcomm.

a Pesar de los rumores de negociaciones para un acuerdo, Cook dice que Apple no ha sido en ningún discusiones sobre el acuerdo con Qualcomm desde el tercer trimestre calendario del año pasado. Y en respuesta a una pregunta sobre si Apple va a la cueva y entrar en un acuerdo con Qualcomm, dada la prohibición de la importación en China y Alemania, Cook dijo que “no”.





a continuación, pasó a la explosión de Qualcomm para su política de precios y prácticas en materia de licencias, que califican de “ilegal”, y comentó acerca de Qualcomm táctica de la difusión de noticias falsas, que calificó de “no cómo las cosas deben funcionar” y diciendo que “debe ser por debajo de las empresas.”

Los problemas que tenemos con Qualcomm es que tienen una política de no licencia, no fritas. Este es, en nuestra opinión, ilegal. Y así muchos de los reguladores en muchos países diferentes de acuerdo con esto. Y, a continuación, en segundo lugar, la obligación de ofrecer a su cartera de patentes, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Y las que no lo hacen. Cobran precios exorbitantes. Y tienen un montón de diferentes tácticas que utilizan para hacerlo. Y eso no es justo que nos dice que. Quiero decir, usted puede ver lo que viene de fuera de la FTC juicio aquí en los Estados unidos.