Apple TV app y TV Plus explicado

el lunes 25 de Marzo de 2019 Apple confirmó lo que todos sabíamos – varias estrellas de Hollywood están haciendo muestra de que Apple comience a transmitir a finales de este año.

Si usted quiere saber lo que demuestra que Apple está haciendo leer: Lo que se muestra va a estar en el Apple TV.

sin Embargo, la tónica dejó a muchas de nuestras preguntas sin respuesta. Por ejemplo, no sabemos lo que Apple va a cobrar por el contenido original, ni tampoco sabemos si esta suscripción se incluyen otros contenidos – como algunos de la gran cantidad de películas y programas disponibles para la compra o alquiler a través de iTunes.

además no Es del todo claro cuál es la ventaja de la nueva sección de los Canales llegando a la aplicación de TELEVISIÓN será. Apple nos dice que vamos a ser capaces de firmar con los diferentes servicios de radiodifusión (tales como HBO o Showtime en los estados unidos) dentro de la aplicación. Esto es una ventaja en la medida en que significa que usted no necesita configurar una cuenta y contraseña para otra aplicación. No está claro si vamos a ser capaces de llevar a través de las suscripciones existentes aunque, tampoco sabemos si será posible inscribirse en estos servicios en otros dispositivos que no ofrecen la aplicación de TELEVISIÓN. Con Apple efectivamente ser dueño de su relación con la empresa que presta el servicio ¿qué pasará si las cosas van mal?

el Contenido de estos Canales estarán disponibles para ver desde dentro de la aplicación de TELEVISIÓN. Ahora si quieres ver algo que te encuentre en la aplicación de TELEVISIÓN que no viene de la Tienda de iTunes, usted será enviado a una aplicación de terceros donde se puede ver que el contenido. No encontramos que todos los que frustrante que, después de haber encontrado algo que ver el uso de la aplicación de TELEVISIÓN, que son enviados a una aplicación diferente para ver. Nos preguntamos si los Canales es realmente la intención de hacer que la experiencia sea mejor para los usuarios (con mejores recomendaciones basadas en lo que usted reloj), o si es de Apple simplemente tratando de agarrar un control aún mayor de la audiencia?

no tendremos que esperar mucho tiempo para averiguar más. Apple ya se hizo una versión beta disponible para iOS 12.3 y tvOS 12.3, que incluye la nueva versión de la aplicación de TELEVISIÓN con un par de Canales en su interior, al menos en los estados unidos. La versión actualizada llegará a iPhone, iPad y Apple TV en Mayo, según Apple. En el otoño de la aplicación de Televisión finalmente coma a la Mac, y también estará llegando en varios Televisores, comenzando con algunos modelos de Samsung, a continuación, el Roku y el Fuego de la transmisión de TV palos.







¿Qué cambios se avecinan para la aplicación de TELEVISIÓN

Antes de comenzar a hablar acerca de lo que viene para la aplicación de TELEVISIÓN, nos daremos cuenta enseguida de recapitular sobre lo que la aplicación de TELEVISIÓN en la actualidad.

Como CEO de Apple, Tim Cook dijo que durante el Showtime keynote en Marzo de 2019: “Hoy en día hay mucho para ver en más formas que nunca antes. Y con tantas opciones que a veces es difícil saber por dónde empezar. Por eso hemos creado el Apple TV de la aplicación. Es un lugar para descubrir fácilmente muestra que tanto te gustan, de más de 150 streaming app, a través de su iPhone, iPad, Apple TV 4K.”

en Esencia, la aplicación de TELEVISIÓN es un lugar donde usted puede buscar cosas para ver, y ver las recomendaciones de cosas que usted puede ser que desee ver. También puede ver el contenido de iTunes que usted podría haber comprado o alquilado. El problema con la aplicación de TELEVISIÓN, tal y como está es que es todo lo que hace. Si usted fuera a buscar para un espectáculo y ver que ya está disponible en Netflix o Amazon Prime, entonces usted podría verse obligado a dejar la aplicación de TELEVISIÓN y ver en otro lugar.

no Tenemos un gran problema con este status quo actual, para ser honesto. Pero Apple tiene una visión. Como Cocinar, dijo durante el discurso de apertura: “Nuestra visión para el Apple TV app es para reunir a todos tus shows favoritos, películas, deportes y noticias, y que estén disponibles en todos tus dispositivos. Así que usted puede pasar menos tiempo buscando algo para ver y más tiempo disfrutando de ella.”

En pocas palabras: “Porque hay mucho para ver a todos en este lugar hemos rediseñado el Apple TV de la aplicación a ser incluso más sencillo encontrar lo que amas.”

Tenemos un par de artículos que mirar cómo utilizar la aplicación de TELEVISIÓN, tal y como está ahora. Si usted no está utilizando la aplicación que te gustaría echar un vistazo a ellos para explorar más a fondo. Cómo ver la TELEVISIÓN y películas en el iPhone y el iPad con la aplicación de TELEVISIÓN y Cómo ver la TELEVISIÓN y películas en Apple TV usando la aplicación de TELEVISIÓN Esperemos que Apple va a ser la adición de nuevas características para la aplicación de TELEVISIÓN y no la eliminación de mayor funcionalidad.

Usted puede probar la nueva versión beta de la nueva aplicación de TELEVISIÓN. iOS 12.3 y tvOS 12.3 están disponibles ahora (averiguar cómo inscribirse para Apple beta del programa aquí).

a las nuevas características que vienen a la aplicación de TELEVISIÓN en más detalle a continuación.

Búsqueda

Una de las características más útiles de la aplicación de TELEVISIÓN en la actualidad es el hecho de que permite que usted busque para un programa de TELEVISIÓN o una película y ver resultados a partir de una variedad de aplicaciones y servicios. Usted puede entonces tomar una decisión informada sobre dónde mirar – y no pagar por algo que se puede ver de forma gratuita.

Hemos de suponer que la nueva versión de la aplicación de TELEVISIÓN continuará a permitir a usted para buscar un programa de TELEVISIÓN o una película y ver resultados a partir de una variedad de aplicaciones y servicios. En la actualidad, si usted busca para algo que se puede ver que es disponible para alquilar o comprar en iTunes, así como estar disponible para ver en Amazon Prime o Netflix, o incluso en la BBC iPlayer, por ejemplo.

esperamos que la aplicación de TELEVISIÓN continuará la búsqueda de contenido en los servicios que se niegan a aceptar Apple condiciones requeridas para ser un Canal. Sabemos que Netflix no será hasta la firma de un Canal, por ejemplo, pero es de esperar que no significa que Netflix está a la izquierda de los resultados de la búsqueda.







Ver

La aplicación de TELEVISIÓN ya cuenta con un Reloj de Ahora la sección. Dentro de este es el Siguiente, donde verás un acceso directo para el programa que está actualmente binge-watching, o la película que está a mitad de camino a través de. También podrás ver las Recomendaciones que se basan en la popular ‘trending’ se muestra.

Hasta el Siguiente es un lugar práctico para regresar a cuando usted se sienta delante de la TELEVISIÓN en la noche. También es útil si usted tiende a ver en diferentes dispositivos, ya que se puede recoger en tu iPhone donde la dejaste en tu Apple TV.







Recomendaciones

El Reloj Ahora la sección también cuenta Para las recomendaciones de series y películas que te gustaría ver que se hizo sobre la base de la clase de cosas que usted elija para ver. Ya puedes encontrar estas recomendaciones en la aplicación, pero ahora se basa en lo popular y en tendencia.

La nueva versión de la aplicación de TELEVISIÓN será capaz de hacer aún mejor las recomendaciones gracias a Apple y su equipo de expertos editores que Apple VP de servicios Peter Stern descrito, durante el evento de Showtime, “como que friend usted tiene que siempre sabe que las mejores cosas en la TELEVISIÓN”. Stern pasó a describir cómo esas recomendaciones se verá reforzada con la “máquina avanzada de aprendizaje” que pueden “ayudar a encontrar su próximo espectáculo favorito” basado en lo que te gustaría ver.

al Parecer, estas recomendaciones vienen de todo el streaming de aplicaciones que la app es compatible, aunque no está claro si el tratamiento preferencial será dado a aquellos que cuentan como Canales. Hablando de lo cual …

Canales

Cuando la versión actualizada de la aplicación de TELEVISIÓN lanza en Mayo, NOSOTROS, los usuarios podrán suscribirse a los servicios básicos, incluyendo CBS y HBO desde dentro de la aplicación. Los usuarios pueden, de hecho ya suscribirse a Showtime, Starz, El Smithsonian Channel, y Tastemade directamente en la versión beta de la aplicación de TELEVISIÓN. Los servicios que usted puede firmar para arriba para dentro de la aplicación de TELEVISIÓN que será conocido como Canales.

La nueva versión de la aplicación de TELEVISIÓN va a simplificar el proceso de la firma de un servicio como HBO o Showtime. Si quieres ver algo que te va a ser capaz de registrar para el juicio o registrarse de inmediato en cuestión de clics, y todo va a estar vinculada a tu ID de Apple, por lo que no es necesario crear otra cuenta y la contraseña. Los servicios que ha contratado para que de esta manera se pueden encontrar en la nueva sección de los Canales.







Usted verá cuánto tiempo de que el juicio durará cuando usted firma para arriba. Una vez que el juicio es el costo de suscripción se cargará a través de su cuenta de Apple. Si más adelante decide cancelar su suscripción, puede hacerlo a través de su cuenta de Apple (leído cómo cancelar suscripciones aquí).

Es no sólo que Apple está haciendo el proceso de registro fácil cuando se trata de registrar un streaming o en la demanda de servicio. Los usuarios serán capaces de ver el contenido de estas suscripciones dentro de la aplicación de TELEVISIÓN. Esto hará que para un proceso más simple, ya que usted no será forzado a salir de la aplicación de TELEVISIÓN en una segunda aplicación para ver el contenido.

Apple al parecer no será capaz de obtener datos acerca de sus hábitos de observación, aunque va a ser el uso de la máquina de aprendizaje para hacer recomendaciones de cosas que te gustaría ver el uso de la máquina de aprendizaje (al parecer esto va a suceder en el dispositivo de modo que los datos no deje nunca el teléfono).

Tenemos un gran número de grandes pregunta con respecto a estas suscripciones. ¿Qué pasa si usted ya está suscrito a un servicio, usted será capaz de mover una suscripción existente? ¿Qué pasa si su pareja es el que se suscribe a un servicio concreto, usted será capaz de transferir la suscripción a tu ID de Apple? Lo que sucede a su suscripción si usted se muda a otro dispositivo decir, Android? Usted será capaz de iniciar sesión en allí?

Personalización

Nosotros no está claro si tendrá que entrar y salir de diferentes cuentas para ver contenido específico para usted. Apple dijo que será posible compartir con hasta seis miembros de la familia que es útil, pero si usted está viendo un programa que sea adecuado para los niños, y los niños están usando el iPad para ver su contenido, van a ver el espectáculo en la sección Siguiente?

también puede ser frustrante si su cónyuge ha visto un episodio de un programa y usted no ha visto todavía.

Y cuánto va a sus hábitos de visualización lío sus recomendaciones.

La aplicación de TELEVISIÓN interfaz

La nueva app de la interfaz se verá un poco diferente a como aparece en la actualidad.

a lo Largo de la parte superior son fichas para Ver Ahora, Películas, programas de TV, Deportes, Niños, Biblioteca y Búsqueda.

Como hemos mencionado anteriormente, el Reloj incluye Ahora su Próxima sección de programas de cine ys que usted esté viendo en ese momento. También hay recomendaciones de allí.

La sección Películas fue mencionado por Apple Peter Stern, quien reveló en la keynote que Apple ha “creado un nuevo hogar para las Películas” en la aplicación de TELEVISIÓN. Parece que esto podría significar el fin para el Cine y Programas de TELEVISIÓN de la sección de la Tienda de iTunes, aunque ya se puede comprar o alquilar películas de iTunes desde el interior de la aplicación de TELEVISIÓN y verlos dentro de la aplicación.











Usted también será capaz de ver las películas que están disponibles a partir de sus diversos Canales de aquí, con las recomendaciones que coinciden con tus gustos, así como todo lo de Apple es la promoción de la que nos imaginamos.

esperamos que los programas de TELEVISIÓN de la sección será similar a la de las películas. Sin duda, vas a ver todas las presentaciones de Apple está haciendo aquí, cuando el lanzamiento en el otoño.

La sección de Deportes es para los fanáticos de los deportes, obviamente. Ellos serán capaces de ver los juegos actuales, y van a ver los resultados en directo y recibir notificaciones cuando el equipo de tener un cierre de juego, de acuerdo a Popa.







los Niños de obtener su propia sección, Cindy Linn, Apple director de la gestión del programa se describe como un “lugar seguro para explorar”.

La Biblioteca incluirá sus compras recientes (asumimos desde iTunes) y tal vez una manera de obtener acceso a cualquier contenido que usted haya obtenido de otros servicios.

Stern parecía indicar que durante el discurso de presentación que muestra que están disponibles en sus Canales también estará disponible para descargar de manera que usted puede verlos sin conexión. Asumimos que estos programas estarán disponibles en la sección de la biblioteca.