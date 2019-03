Apple Tarjeta no soporta Múltiples Usuarios, No hay Costes Asociados Con la Tarjeta Física

Apple este verano va a introducir la Manzana de la Tarjeta, una nueva tarjeta de crédito que se ofrece en asociación con Goldman Sachs. Apple presentó el Apple Tarjeta De en su 25 de Marzo de evento y puso en marcha un Apple Tarjeta De sitio web, pero todavía hay muchas preguntas acerca de cómo va a funcionar.

TechCrunch's Mateo Panzarino hoy compartió algunos detalles nuevos sobre el Apple Tarjeta De que fueron proporcionados por Apple, dando un poco más de conocimiento sobre cómo va a funcionar y responder algunas de las preguntas que nos vio de MacRumors de los lectores.





en Primer lugar y ante todo, Apple Tarjeta De no va a soportar múltiples usuarios. Las personas que usan un solo cuenta con dos tarjetas de crédito en el momento actual no va a ser capaz de hacer lo mismo con Apple Tarjeta De . Es una tarjeta por persona y una tarjeta para cada cuenta.

no Hay ningún costo asociado con la física Apple Tarjeta De , aunque el hecho de grabado con láser de titanio. Apple no va a cobrar por la tarjeta de sí mismo y no se que va a ser una penalidad si se pierde y necesita un reemplazo. Hay una opción in-app para congelar su tarjeta en caso de robo.

Hablando de la física Apple Tarjeta De , Apple ha implementado un puro método de activación – usted apenas toca contra el iPhone cuando usted lo consigue, sin la necesidad de colocar una llamada de teléfono para la activación como usted tiene que hacer con las tarjetas de crédito y débito. Cuando se utiliza la tarjeta física, ninguna de las firmas será necesario.





a Pesar de que la presiona para activar la tarjeta física en sí no va a apoyar pagos sin contacto. Necesitas que tu iPhone para que.

el Pago de su saldo puede ser hecho en la aplicación de Cartera utilizando vinculada a una cuenta bancaria o Apple Pagar en Efectivo, y aunque no se menciona por TechCrunch, hay una opción con Apple Pay Dinero en efectivo para obtener una declaración enviada por correo electrónico, por lo que Apple presumiblemente, ofrecen la misma opción con Apple Tarjeta De . No hay ninguna palabra sobre si las transacciones pueden ser importados en software financiero como Quicken todavía.





Como por honorarios, no hay ninguna transacción en el extranjero honorarios, pero la tasa de cambio por transacciones en el extranjero se determina por Mastercard. Hacer un pago tarde no va a resultar en tasas de recargo, también conocido como el aumento de las tasas de interés. Usted todavía va a tener que pagar intereses sobre el saldo pendiente de pago, y un retraso en el pago tendrá un impacto puntaje de crédito, pero las tasas de interés no van a aumentar.

TechCrunch, dice que cuando se trata de tasas de interés, Apple hará un esfuerzo para inscribirte en el extremo inferior de la tasa de interés de los niveles que usted califica para.

Mientras Apple Tarjeta De ‘s las tasas de interés no romper el molde en cualquier forma importante (son aproximadamente entre el 13 y el 24%), Apple pondrá a los usuarios que se inscriban en el extremo inferior de la grada que de la tierra debido a su puntaje de crédito. Esto no es algo increíble re-imaginar cómo la oferta de crédito o de una manera intensa de interés bajas opción, pero esto podría cambiar a la parte inferior de un nivel al calificar en lugar de pagar un par de puntos más en su ‘exacta’ de puntuación.

Como Apple anunció el lunes que no hay números de tarjeta de crédito u otra información sobre el físico de titanio Apple Tarjeta De . Estos datos son disponibles en la aplicación, dejando algunas preguntas acerca de las compras en línea, donde a menudo necesitan un número y un código de seguridad.

Apple Tarjeta De es capaz de generar la tarjeta virtual de números para este tipo de compras. La aplicación de Cartera proporcionará una tarjeta virtual número y virtual de un código de confirmación, con el número de semi-permanente y capaz de ser regenerado siempre que lo desee. Esta información puede ser utilizada para no- Apple Pay las compras en línea, por teléfono, y el de las compras, y otras situaciones similares.

no, no es, sin embargo, el apoyo de un solo uso de los números o de un solo comerciante números para tener diferentes números de tarjetas para comerciantes diferentes. Las compras serán protegidos por una sola vez el uso dinámico de código de seguridad, autenticación de dos factores y deberá estar encendido para usar Apple Tarjeta De .





Cuando se trata de privacidad, Apple dijo en el escenario que no sepa lo que está comprando o cuánto se ha gastado, y su socio, Goldman Sachs, no va a ser la venta o el uso de datos por interno o externo de marketing o publicidad.

Hay otra limpio de lo que ella dice acerca de Apple Tarjeta De que la pena señalar que, si bien no estaba incluido en TechCrunch‘s detalles, ha estado circulando en Twitter. Apple Tarjeta De utiliza diferentes colores para clasificar y codificar sus compras para el etiquetado de los efectos, con entretenimiento en rosa, los alimentos de color naranja, las compras en amarillo, y así sucesivamente.

parece que cuando se utiliza Apple Pay , el color de la tarjeta, en la aplicación de Cartera tendrá un arco iris gradiente basado en sus hábitos de gasto, por lo que si usted está comprando una gran cantidad de alimentos y la compra de un lote de entradas para el cine, que va a la tendencia hacia el naranja y el rosa.

Nadie más cuenta de esto? Se ve como el gradiente en Apple Tarjeta De está directamente relacionado con la transacción de categorías a partir de su patrón de gasto. #applecard @viticci @reneritchie @gruber #uxdesign pic.twitter.com/KR5CJW6nyh — Maksim Petriv (@talkaboutdesign), 27 de Marzo de 2019

TechCrunch tiene algunos detalles adicionales sobre la privacidad y la seguridad de que están bien vale la pena leer a través de para aquellos interesados en la Apple Tarjeta De , y nuestra propia Apple la guía de la Tarjeta también tiene más información sobre lo que puede esperar cuando se pone en marcha.