Apple suspende las ventas de sus productos en Rusia: El gigante tecnológico Apple anunció hoy que ha suspendido la venta de sus productos en Rusia debido a la invasión militar de Ucrania.

La empresa agregó en un comunicado que también limitó el acceso al sistema de pago ‘Apple Pay’ y dejó de ofrecer cierta información sobre mapas de Ucrania en la aplicación ‘Apple Maps’ para proteger la seguridad de los ciudadanos ucranianos.

Además, la ‘App Store de Apple’ no permitirá que las aplicaciones de la red rusa RT y la agencia Sputnik se descarguen fuera de Rusia.

Asimismo, Apple explicó que la semana pasada dejó de exportar productos destinados a ser vendidos en el mercado ruso, como el iPhone o el iPad.

«Estamos muy preocupados por la invasión rusa de Ucrania y estamos con las personas que están sufriendo debido a la violencia», dijo la compañía en un comunicado.

La compañía continuará evaluando la situación y dijo que estaba en contacto con varios gobiernos.

Rusia lanzó el jueves de madrugada una ofensiva militar en Ucrania, con fuerzas terrestres y bombardeo de objetivos en varias ciudades, que ya han matado a más de 350 civiles, incluidos niños, según Kiev. La ONU dio cuenta de más de 100 mil desplazados y más de 660 mil refugiados en Polonia, Hungría, Moldavia y Rumania.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la» operación militar especial » en Ucrania tiene como objetivo desmilitarizar el país vecino y que era la única manera de que Rusia se defendiera, precisando el Kremlin que la ofensiva durará el tiempo necesario.

El ataque fue condenado por la Generalidad de la comunidad internacional y la Unión Europea y Estados unidos, entre otros, respondieron con el envío de armas y municiones a Ucrania y el refuerzo de sanciones para aislar aún más a Moscú.

El viceprimer ministro Mykhailo Fedorov cree que la medida podría contribuir a «proteger a Ucrania».

El primer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, envió una carta al CEO de Apple, Tim Cook, donde pide a la compañía que ayude a «proteger a Ucrania» y que se suspendan los servicios de Apple en territorio ruso.

«Necesitamos su apoyo : en 2022, la tecnología moderna es posiblemente la mejor respuesta contra tanques y misiles», tuiteó Fedorov, pidiendo a la compañía que «deje de proporcionar productos y servicios de Apple a la Federación Rusa» y que «bloquee el acceso a la App Store».

Esta no es la primera vez que las grandes empresas tecnológicas son llamadas a ‘participar’ en este conflicto para presionar a Rusia para que abandone la invasión de Ucrania. Los líderes de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia también enviaron una carta dirigida a Google, Facebook, Gorjeo y YouTube para que sean más eficaces en la lucha contra la desinformación rusa.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022