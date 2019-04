Apple Smart Keyboard Folio frente de Terceros Alternativas

Apple diseñó un Smart Keyboard Folio para el 11 – y de 12,9 pulgadas, el iPad Pro de los modelos, pero si bien es super slim, también es costosa y con teclas planas que algunos de los usuarios de iPad que no te guste.

por Suerte, las empresas de terceros como los de Zagg y Logitech han salido con algunos suplentes el iPad Pro los teclados, y en el vídeo de hoy, estamos comparando el Smart Keyboard Folio de Apple para que dos alternativas populares – la Slim Folio Pro de Logitech y el Delgado Libro Ir de Zagg.

Hemos probado el teclado de 12,9 pulgadas el iPad Pro , pero ambos Logitech y Zagg hacer variantes para ambos el iPad Pro modelos. Zagg Slim Libro Go es un precio de 99 dólares para el de 11 pulgadas de modelo y de $130 para el 12.9 pulgadas modelo, mientras que la Slim Folio Pro de Logitech tiene un precio de $120 para el de 11 pulgadas de modelo y de $130 para el 12.9 pulgadas modelo.

Tanto el teclado de terceros opciones son más baratas que las Smart Keyboard Folio de Apple, que cuesta $179 para el de 11 pulgadas, el iPad Pro y $199 por el de 12,9 pulgadas modelo, así que usted puede ahorrar una cantidad decente de dinero en efectivo con una opción de terceros.

Apple Smart Keyboard Folio es super delgada y añade una cantidad mínima de volumen a la el iPad Pro , y que de perfil delgado es una característica que Logitech y Zagg no han sido capaces de igualar. La Slim Folio Pro y Delgado de la Libreta de Ir en ambos agregar una cantidad considerable de volumen a la el iPad Pro , duplicar el peso del dispositivo y haciendo mucho más grueso.

Zagg Slim Libro Ir

De los dos, el Delgado Libro Ir de Zagg es el heftier modelo, pero ambos son bastante voluminosos. Si eres de los que prefiere un dispositivo sin una gruesa caso, estos teclados no puede ser para usted. Hay, sin embargo, algunos de los beneficios de estos casos, más allá del precio, tales como el tacto del teclado.

El Smart Keyboard Folio de Apple ha plana, cubierta de tela de claves que tienen poco de viaje y no tengo muchas ganas de un teclado estándar. Zagg y de Logitech soluciones, sin embargo, son más gruesas y por lo tanto dar cabida a las teclas con más viajes, más la satisfacción de prensa, y solo una mejor sensación general.

El Delgado Libro Ir de Zagg está diseñado para proteger todo el iPad Pro , brindar una sólida protección contra caídas. El caso en sí está hecho de un plástico duro, mientras que el teclado tiene un paño sentir en la frente y sintió material que rodea a las teclas.

Zagg Slim Libro Ir

Usted puede separar el teclado de la cubierta de la caja si lo desea, dejando el caso en sí mismo en la iPad . Zagg dejado un montón de espacio en la parte inferior del teclado en el Delgado Libro de Ir, por lo que es cómodo para descansar las muñecas, pero cuando se utiliza en su regazo, es inestable.

Eso no es un problema en una situación en la que la vas a usar en un escritorio, y con el soporte ajustable existen múltiples ángulos de visión, algo que no se obtiene con los de Logitech versión. El teclado es agradable a escribir en el, pero no hay retroiluminación de las teclas. No está claro por qué, pero no hay reposo/activación de la función en la cubierta, así que cerrando no apague el iPad . Multi-dispositivo de apoyo se incluye, algo que no está disponible en la Slim Folio Pro.

Logitech Slim Folio Pro

Logitech Slim Folio Pro, a diferencia de el Delgado Libro, es de una sola pieza sin un teclado desmontable opción. Tiene un espesor de marco de goma que protege el iPad , y un único ángulo de visión para el uso de mientras se escribe.

La Slim Folio Pro y Delgado de la Libreta de Ir ambos ofrecen una mejor experiencia de escritura de la Smart Keyboard Folio para aquellos que gustan de la más tradicional de las teclas, pero hemos preferido la sensación de que el Delgado Libro de Ir un poco más ya que las teclas tienen más recorrido y más satisfactorio, haga clic en. En el lado positivo, es un poco menos voluminosos y no es tan pesado, y tiene teclas con retroiluminación, un buen juego de bonificación.

Logitech Slim Folio Pro

el Delgado Libro y la Slim Folio Pro conectarse a la el iPad Pro el uso de Bluetooth, haciendo que el Smart Keyboard Folio el único accesorio de teclado que utiliza el Smart Conector de la nueva el iPad Pro modelos. Bluetooth no es tan conveniente como el Smart Conector , pero estos teclados no necesita ser cargada a menudo y cuando lo hace, usted puede usar el USB-C.

Así que debe usted elegir? Si odias a granel, obtener la Smart Keyboard Folio o plan para quitar estos casos de teclado cuando no está en uso, algo que puede ser una molestia.

Si quieres la mejor experiencia de escritura más cercano a un ordenador portátil y no le importa el grosor, elija el Zagg, pero si quieres algo un poco más delgado con iluminación de fondo y más estabilidad en el regazo de utilizar, seleccione el Logitech (y asegúrese de echa un vistazo a nuestra reseña). Usted puede, por supuesto, elegir ninguno de los de arriba y optar por una mucho más barato independiente teclado Bluetooth.

el iPad Pro teclado prefiere? Apple, Logitech, Zagg, o algo más? Háganos saber en los comentarios.