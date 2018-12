Apple Sigue Cobrando a los Clientes Más de $300 para el iPhone 7 Micrófono Defecto a Pesar de que Previamente Ofreciendo Reparaciones Gratuitas

En Mayo de 2018, Apple reconoció un micrófono problema que afecta a algunos iPhone 7 y el iPhone 7 modelos Plus con iOS 11.3 o más tarde en un documento interno, disponible para Apple Stores de Apple y los Proveedores de Servicio Autorizados. MacRumors obtenido el documento de una fuente fiable, a principios de este año.





Un extracto de Manzana del documento:

Algunos clientes se pueden informar que después de que han actualizado a iOS 11.3, el micrófono en su iPhone 7 o iPhone 7 Plus no funciona y el botón del altavoz es de color gris cuando se realiza o recibe una llamada. Síntomas:



– El botón del altavoz es de color gris durante las llamadas



– Otras personas no son capaces de escuchar al cliente en celulares o llamadas FaceTime



– Si un cliente se reproduce un vídeo o una nota de voz que se ha hecho después de la instalación de iOS 11.3, no hay ningún sonido

Apple documento a continuación, se proporcionan los pasos para solucionar sus proveedores de servicio a seguir, incluyendo la desconexión de cualquiera de los auriculares Bluetooth o accesorios conectados al iPhone. Si el problema persiste, y el iPhone estaba fuera de garantía, Apple recomienda a los proveedores de servicio “solicitud de una garantía de excepción” con la empresa.

Por un tiempo corto, Tiendas de Apple y de Servicios Autorizado de Apple Proveedores para proceder con las reparaciones sin costo para el cliente.

“yo sólo tenía mi esposa iPhone 7 reemplazado esta mañana”, escribió uno de MacRumors miembro del foro el 30 de julio de 2018, en un tema de discusión sobre el tema. “Y la garantía de Apple se encargó del proyecto de ley. El micrófono en el dispositivo había fallado.”

Las exenciones terminó abruptamente en julio de 2018, a pesar de que, cuando Apple elimina sus documentos internos relacionados con el micrófono problema y prevenir reparaciones gratuitas de ser procesados a través de su portal de servicios. Desde entonces, muchas tiendas Apple y apoyar a los empleados se han negado a reconocer que la política haya existido jamás.

MacRumors ha recibido varios correos electrónicos de los clientes afectados desde que publicamos nuestro artículo en julio, pero no ha sido poco lo que podemos hacer para ayudar. Apple no respondió a nuestra solicitud de comentarios, así que lo hemos seguido hasta el día de hoy.

El micrófono problema parece ser un problema de iOS 12.1.1, pero Apple documento nunca se identificó una causa. Basado en el número de usuarios afectados, es casi seguro que un defecto de hardware, por lo que no queda claro por qué Apple ya no se ofrece reparaciones gratuitas y obligando a los clientes a pagar de su bolsillo para una revisión.

Apple fuera-de-la garantía de la reparación de la cuota para este tema es sobre $300 en los Estados unidos, de acuerdo a los clientes afectados en los foros de MacRumors y Twitter. iPhone 7 y el iPhone 7 Más dispositivos dentro de Apple garantía limitada de un año o período cubierto por AppleCare+ seguir siendo elegible para una reparación gratuita.

“tuve este problema hace un mes y pagado $349 para un reemplazo”, dijo uno de MacRumors lector en un correo electrónico. “Hace dos semanas mi cuñado comenzó a tener el mismo problema con su iPhone 7 Plus y hoy mi esposa iPhone 7 comenzó a hacer lo mismo. Es un teléfono nuevo y apenas 15 meses de edad.”

“por Desgracia, me gusta cientos han dicho por parte de Apple de que “no sabemos de qué estás hablando”, y Apple quiere $319 enviarme un teléfono reacondicionado que ellos no me pueden decir no tienen el mismo problema”, otro lector de correo electrónico.

Twitter es el hogar de quejas similares:





para ios 12 rompió todos los de mi iphone 7ís micrófonos y apple quiere $320 para reemplazarlo… ¿qué debo hacer — michael (@meantomatoes) diciembre 6, 2018 Se llama @AppleSupport porque el iPhone 7+ micrófono dejó de funcionar durante las llamadas. It’s de un problema común, no el daño. Su respuesta: nos pagan! Apple no’t apoyo de sus productos o clientes. #Pixel3 ve bastante buena… https://t.co/LQJS37yEYc — Michael Seth (@wolfms) 24 de noviembre de 2018 @Apple he actualizado mi Iphone 7 a IOS 12.1 – simplemente dejó de funcionar, no funciona el altavoz, el micrófono, no hacer llamadas, no puedo escuchar nada.

fue u actualizado el software a la 12.1 y detener todo. — Ana Carol Oliveira (@anacsso) 3 de noviembre de 2018 @AppleSupport @AppStore ustedes tienen algunos shaddy gris políticas acerca de sus productos. Tengo un iphone 7 Plus con un gris micrófono, cuestión que se aplica para un retiro de producto, fui a una tienda de apple y me dijeron que tengo que pagar 475 usd para resolverlo. — Paola Valdez (@paola0666) 21 de octubre de 2018

vale la pena señalar que algunos clientes han logrado defender su forma a una reparación, pero esto no es el resultado común.

Apple tiene un historial de servicio al cliente, y ofrece varios públicas de diferentes programas de reparación de problemas de hardware en diversos productos, pero parece ser dejando a los clientes en el polvo aquí, por razones poco claras. Nos encantaría escuchar de Apple lado de la situación si la empresa opta por responder.

mientras tanto, las reparaciones pueden ser iniciados por la reserva de una cita en la Genius Bar o en un Proveedor de Servicios Autorizado Apple a través del Contacto de la página de Soporte de Apple: iPhone → las Reparaciones Y Daños Físicos → no se puede Escuchar a Través de Receptor o Altavoces → Altavoz Incorporado → Llevar a Reparar.