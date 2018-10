Apple servicio de streaming y la fecha de lanzamiento del Apple TV suscripción rumores

Son Netflix y Amazon, ofertas suficiente para que usted, o son tus noches de vacío y en la necesidad de entretenimiento? La buena noticia es que Apple se está preparando para tomar en Netflix, Amazon y reino unido servicios tales como los de Ahora de la TV, con sus propios programas de TELEVISIÓN y películas que estarán disponibles para ver en el Apple TV, iPhone y iPad.

Apple es aparentemente el gasto de miles de millones de decisiones de sus propios programas de TELEVISIÓN para su distribución a través de Apple TV, iPhone y iPad. Ha habido varios informes acerca de la nueva muestra en las obras en Apple, con varios de alto perfil de las estrellas, directores, escritores y productores, por lo que no es ningún secreto que la compañía está trabajando duro en la producción de contenidos. La gran pregunta es cuándo será el inicio de Apple para difundir sus nuevos programas de TELEVISIÓN, y va a ser la carga de una suscripción o dando el contenido de forma gratuita?

En este artículo vamos a cubrir todos los rumores y las revelaciones acerca de Apple planes para su servicio de streaming, incluyendo que Apple está trabajando, lo que muestra que se están haciendo, donde usted será capaz de ver de Apple TV, lo mucho que el Apple TV servicio de streaming va a costar, y cuando Apple del servicio de streaming pondrá en marcha.

Tenemos información acerca de todos los nuevos de Apple muestra a continuación, incluyendo una serie de La La Land director y escritor de Damien Chazelle, la noticia de que Apple ha firmado un espectáculo por bob’s Burgers creador mirando Congelados Kristen Bell y Josh Gad, y un espectáculo por Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon, quien co-escribió el El Gran Enfermo.

Apple también se informó de la planificación para ofrecer películas de dos a tres semanas después de su estreno en el cine, en un movimiento que podría amenazar a las cadenas de cines. Encontrar más abajo.

Apple TV servicio de streaming fecha de publicación

el New York Times un informe en Marzo de 2018 sugerido que Apple se centra en tratar de Marzo de 2019 fecha de lanzamiento para el nuevo servicio que vamos a detallar a continuación.

UN informe de CNBC octubre de 2018 sugiere que los planes de Apple para el debut del servicio como parte de una renovada aplicación de TELEVISIÓN a principios del próximo año, según CNBC fuentes.









de Apple, el Servicio de Streaming de planes de

Apple quiere producir su propio contenido de la TV y se está gastando un montón de dinero en el proyecto. La empresa se dice que tiene planes para pasar de us $4.2 millones en la programación original para el año 2022, incluyendo $1bn en 2018, según esta Variedad de informes.

Este presupuesto es todavía más pequeño que Netflix de $6.8 millones, y Amazon se espera que gastar hasta $8.3 millones en el contenido original, de acuerdo a este Guardián informe de abril de 2018, pero Apple sin duda a la empresa – o deberíamos decir, el Negocio del Espectáculo.

El dinero es ciertamente gastado con reportes frecuentes de la nueva muestra se hizo por parte de Apple, y noticias de las nuevas contrataciones de unirse a Apple del nuevo equipo de TV y cine ejecutivos.

Apple TV y equipo de la película

Apple Eddy Cue ha sido la construcción de un equipo de vídeo por algún tiempo. El equipo de vídeo se basa en Los Ángeles y es dirigida por dos ex-Sony Pictures ejecutivos de Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, que tiene muestra como Breaking Bad y Better Call Saul en su haber, han trabajado en Sony durante 15 años (Amburg) y 20 años (Erlicht).

Cuando se le dio el puesto de trabajo en junio de 2017, Erlicht dijo: “va a ser un honor ser parte del equipo de Apple. Queremos traer a vídeo de lo que Apple ha tenido tanto éxito en sus otros servicios y productos de consumo – calidad incomparable,” de acuerdo a un reporte de Deadline Hollywood.

En septiembre de 2017 Matt Cherniss, presidente de US TV broadcasting company WGN, se unió al equipo. Él estaba detrás de muestra de Manhattan y Salem, y ha trabajado para Sony, Warner Bros Pictures y el Zorro.

Y a finales de octubre de 2017 Apple, agregó el ex contralor de la BBC One y director creativo de Canal 4, Jay Hunt, a su equipo de creativos trabajando en el contenido de vídeo. Hunt fue detrás de programas como el de Sherlock, Luther, y luego ayudó a Canal 4 comprar Great British Bake Off. En su nuevo rol en la Apple ella será la directora creativa de Europa, mundial de vídeo. Se cree que ella será la puesta en servicio de programación en nombre de Apple para Europa y el mercado del reino unido.

En febrero de 2018 Apple contrató a Gaumont Televisión ejecutiva Carol Trussell como Jefe de Producción en todo el Mundo de Programación de Vídeo de la división. Cuando en el Gaumont, Trussell fue el responsable de Narcos y Hannibal, entre otros espectáculos. Anteriormente, había sido un productor de la serie de HBO True blood

Apple también contrató a La importancia de la Red de Dana Tuinier como creativo ejecutivo para la comedia. Antes de Paramount, Tuinier trabajado en Fox en espectáculos como Nueva Chica, Casi Humanos y Glee.

Una de julio de 2018 TBI Visión informó de que Apple había contratado a la cabeza de la BBC Películas de Joe Oppenheimer para unirse al equipo internacional. Oppenheimer estará encargado de abastecimiento de programación a nivel internacional, de acuerdo a la TBI de la Visión. Sus créditos cinematográficos incluyen yo, Daniel Blake y Alan Partridge: Alpha Papa.

Apple también está trabajando con una estrella studdied lista de los artistas intérpretes o ejecutantes, directores y productores para su muestra, de la cual tenemos detalles de abajo.

programas de TELEVISIÓN de Apple es hacer

Preguntando lo que demuestra que el equipo de Apple está haciendo? La empresa ha sido incapaz de mantener los rumores y los fragmentos de información acerca de sus planes de aquí, así que ya se conocen algunos de los espectáculos que la compañía está trabajando en. Con tanta información acerca de los programas que están viniendo de Apple, no puede haber ninguna duda de que la empresa tiene la intención de ampliar su propia ofrenda más allá de iTunes alquiler muy pronto.

Y no escatimar. Apple se dice que tiene un presupuesto de menos de $1bn en 2018 para comprar y producir su propio contenido de vídeo en un intento de competir con Netflix y Amazon, según los informes.

El Wall Street Journal y Bloomberg afirmación de que la inversión podría traducir a 10 nuevos programas, pero hay más de 10 muestra a continuación.

Según Apple vicepresidente senior de Software de Internet y Servicios de Eddy Cue, hablando en el South by Southwest de la conferencia en Marzo de 2018, los planes de Apple es producir un pequeño número de espectáculos de calidad, en lugar de centrarse en la cantidad.

no hay que esperar a ver nada parecido a Juego de Tronos que viene de Apple studios, aunque. Al parecer, la empresa no está en busca de sexo o violencia. De acuerdo a Bloomberg: “Apple quiere comedias y dramas emocionales con un gran atractivo, como la NBC hit ‘Esto Es’, y la familia se muestra como ‘Historias Increíbles.'”

los altos ejecutivos no quiere que los niños “de la captura de un perro callejero pezón,” el informe dice.

Un Wall Street Journal informe también sugiere que Apple contenido será PG, con Apple dirección clara de los contenidos violentos. De hecho, Tim Cook ya ha puesto un alto en un semi-drama, biopic sobre el artista de hip hop Dr. Dre llamado los Signos Vitales, decidiendo que era’t la derecha para Apple, después de descubrir el espectáculo incluyó “personajes que hacen las líneas de cocaína, una extensión de la orgía en la mansión y dibujado armas” según el Wall Street Journal. Cocinar al parecer le dijo a Jimmy Iovine que el espectáculo era demasiado violento.

Apple quiere de alta calidad muestra con grandes nombres y un gran atractivo, pero no quiere gratuito sexo, la blasfemia o la violencia, el wall street journal dijo.

Apple ya ha hecho dos espectáculos, Carpool Karaoke y Planeta de las Aplicaciones,, que se han distribuido a través de la £9.99 al mes, Apple servicio de Música por suscripción y no ha sido particularmente popular (tenemos más información acerca de aquellos que se muestra a continuación). Los nuevos programas de TELEVISIÓN que Apple tiene en cartera están en una liga diferente a la Carpool Karaoke y Planeta de las Aplicaciones , sin embargo.

Aquí algunos detalles de la nueva muestra de que Apple está trabajando en:

Llamadas

Este será Apple’s primera serie Internacional, en inglés una adaptación francesa de la serie Llamadas. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Llamadas “toma la narración de la innovación al siguiente nivel, permitiendo que el público experimente cuentos de la vida real de las fuentes de audio y un mínimo de efectos visuales.”

Ver

Este es un sci-fi, drama en un futuro en donde todos los seres humanos son ciegos – a excepción de un par de gemelos. Ella será la protagonista Jason Momoa (de Aquaman “Juego de Tronos” ) y viene de Picos Anteojeras creador Steven Knight y Los Juegos del Hambre el director Francis Lawrence.

los Bandidos del Tiempo









Apple ha comprado una adaptación de la de Terry Gilliam 1981 película de los Bandidos del Tiempo. Es la historia de seis enanos en la carrera en el Ser Supremo. Gilliam informa que ser un “no-escrito ejecutivo de la pareja,” de acuerdo a la fecha Límite.

sin nombre video game studio comedia

Esta comedia viene de Siempre Soleado en Filadelfia’s Rob McElhenney y Charlie Day y se establece en un estudio de desarrollo de videojuegos. Al parecer, el show se va a explorar el la complejidad de la condición humana a través de hilarantes y formas innovadoras, de acuerdo a the Hollywood Reporter.

Oprah

Apple ha firmado el programa de Oprah Winfrey para crear originales de los programas. La donación de varios años de tratar verá Winfrey crear “programas originales que abrazar a su incomparable capacidad para conectar con el público de todo el mundo” de acuerdo a un comunicado de Apple.

Cartoon Saloon película de animación

Apple está tratando de adquirir la animación de los derechos de la película a partir de un Premio de la Academia nominado Cartoon Saloon, según Bloomberg.

La compañía está negociando con Cartoon Saloon – el estudio detrás de el Secreto de Kells, el Sostén de La familia y Canción del Mar. La animación de Apple es la búsqueda de los derechos de ha’t todavía.

Apple tendrá que liberar a la película a las salas de cine antes de hacerlo disponible para su descarga con el fin de calificar para un Premio de la Academia.

Ed Sheeran documental Compositor

Apple se dice que está haciendo un documental sobre el cantante Ed Sheeran.

El documental será dirigido por el Sheeran primo Murray Cummings.

al Parecer, el documental será estrenado en el cine, así como en la Manzana’s propio plataformas (vía Deadline).

Sesame Workshop

Apple tiene un acuerdo con Sesame Workshop para los niños y rsquo;s de programación.

Shantaram

a partir de Gregory David Roberts 2003 de la novela, que se basa en Roberts vida. La principal es la caracterización de un convicto que escapa de una prisión Australiana de Bombay, donde se reúne a los mafiosos y criminales.

vocecitas

vocecitas es descrito como una dramedia, con personajes tratando de encontrar su “la auténtica voz”. Será producida por J. J. Abrams y Sara Bareilles.

Dickinson

Hailee Steinfeld (de Pitch Perfect 2, Enders Juego y Borde de Diecisiete), se estrella en Dickinson – una serie acerca de la poeta Emily Dickinson.

Little America









Este está co-escrito por Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon, quien escribió El Gran Enfermo. Se trata de inmigrantes latinoamericanos y será producido por el Maestro de Ninguno co-creador/productor ejecutivo Alan Yang.

M. Night Shyamalan mostrar

Todo lo que sabemos es que un thriller psicológico escrito por Tony Basgallop es en las obras y que el primer episodio será dirigida por M. Night Shyamalan.

Isaac Asimov Fundación

Apple ha conseguido un TV de adaptación de Isaac Asimov novela de ciencia ficción de la trilogía de Fundación.

de Acuerdo con una fecha Límite informe, el proyecto de Skydance Televisión será producido por David S. Goyer y Josh Friedman así como Skydance David Ellison, Dana Goldberg y Marcy Ross.

Goyer créditos include El Caballero Oscuro, Batman begins, Ghost Rider, y más. Él también co-escribió el próximo Terminator reiniciar.

Friedman créditos include Avatar 2, la Guerra de los Mundos remake y Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

Top de la Mañana



Apple también ha comprado un nuevo drama protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

La compañía de superar a los demás en una guerra de ofertas para la temporada de espectáculo, basado en el libro Top de la Mañana. Ellenberg del libro se veía en las vidas de la mañana presentadores de TV.

Aniston y Witherspoon son co-propietarios y productores ejecutivos junto con Michael Ellenberg de la Media Res de la empresa, que va a producir el espectáculo. La serie iba a ser escrita y la producción ejecutiva de Jay Carson (que estaba detrás de la Casa de las Tarjetas).

sin Embargo, ya hay un poco de drama acerca de este espectáculo. El creador de Jay Carson ha dejado el proyecto debido a “diferencias creativas”, de acuerdo a la Variedad. Que sitio sugiere que Apple podría ser el cierre de un acuerdo con Kerry Ehrin a la cabeza del proyecto en Carson ausencia. Ehrin fue el creador, productor ejecutivo y showrunner de Bates Motel.

al Parecer, Apple también ha expresado su preocupación sobre el humor del guión, según el Wall Street Journal informó en septiembre de 2018.

Parque Central

Esto va a ser una película de dibujos animados comedia musical de la serie mirando a Kristen Bell y Josh Gad (que trabajó por última vez juntos en Congelados), así como Hamilton‘s Leslie Odom Jr y Daveed Diggs, Tituss Burgess de Unbreakable Kimmy Schmidt, Transparente la actriz Kathryn Hahn y el Premio de la Academia nominado Stanley Tucci, según Digital Spy.

La serie está basada en una familia de Central Park cuidadores que tienen que salvar el mundo.

Es del creador de bob’s Burgers, Loren Bouchard y está co-escrito con Josh Gad y Nora Smith. Apple se ha comprometido a 26 episodios más de dos temporadas.

Estilo

Estilo es una serie de drama basado en la vida de Kevin Durant, jugador de Baloncesto. Será escrita y dirigida por Reggie Rock Bythewood que escribió Notorious B. I. G. biopic Notorio.

Título del drama de La La Land escritor

La La Land de Damien Chazelle ha sido firmado por Apple para escribir y dirigir una serie de drama para Apple.

la Casa de las Tarjetas estudio MRC también está involucrado con el espectáculo.

Título: ‘Usted Piensa que Es, Lo voy a Decir’

Este Reese Witherspoon-producido espectáculo se suponía que era la estrella Kristen Wiig, pero Wiig ha laft el espectáculo y actualmente se encuentra en espera. La serie de comedia se basa en Curtis Sittenfeld de la colección de cuentos titulado Usted Piensa que Es, Lo voy a Decir

Título: ‘el drama Espacial’

todavía sin nombre, este drama viene de Star Trek veterano Ronald D. Moore.

estás Durmiendo

Este crimen, drama, basado en una novela de Kathleen Peluquería, ve un caso de asesinato volvió a abrir después de un Serialde estilo podcast denuncia.

La serie está siendo escrito por Nichelle Tramble Spellman, quien también escribió La Buena Esposa.

Reese Witherspoon producción de la empresa, Hola Sol, es la co-producción de Apple.

Historias Increíbles

Apple también ha comprado la película de Steven Spielberg Historias Increíbles, que estaba siendo ejecutivo producida por Spielberg en colaboración con Bryan Fuller, sin embargo, Fuller partió el show en febrero de 2018.

al Parecer, que el drama va a transportar al público a los mundos de maravilla a través de la lente de hoy más imaginativo cineastas, directores y escritores.

En Mayo de 2018 se reveló que ‘érase Una Vez ” co-creadores de Adam Horowitz y Edward Kitsis sería el productor ejecutivo del show.

Se cree que Fuller ideas para el show no eran de la familia lo suficientemente amable para Apple, de acuerdo a una Variedad de informes.

BT Sport

Un artículo en el Daily Telegraph sugiere que Apple está en conversaciones con la red de telefonía móvil EE (que es la parte de BT) con respecto a un acuerdo que podría ver EE distribución de Apple TV set-top-boxes para sus clientes.

si el trato de ir por delante, EE clientes podría ser capaz de ver el BT Sport canal a través del Apple TV.

Apple Película de servicio de suscripción

Como se mencionó anteriormente, Apple es la esperanza de asegurar un acuerdo con el estudio de animación de Cartoon Saloon – el nominado a los premios studio detrás de “el Secreto de Kells” el Sostén de La familia” y “Canción del Mar.”

Esta no es la única película relacionada con la ambición de Apple. Estudios de cine se dice que está trabajando con Apple sobre los planes de lanzamiento de las películas para alquiler de sólo dos o tres semanas después de su estreno en el cine, según una de agosto de 2017 informe de la agencia Bloomberg.

al Parecer, estas PVOD (premium video on demand) el alquiler sería disponibles para su descarga meses antes de que lleguen a servicios como Netflix y Ahora la TV, pero que tendría un precio superior al de Apple habitual ofertas de alquiler. Según el informe de la agencia Bloomberg, si alquilado desde iTunes el cine podría costar entre $30-$50, mientras que el precio promedio de un boleto de cine es de $8.84. ($30 es sobre £24).

Es normal digitales de alquiler de películas a estar disponible alrededor de tres meses después del estreno en el cine.

Este movimiento podría ser una amenaza para las cadenas de cines, aunque el alto precio de la alquiler de iTunes es capaz de poner a la mayoría de los clientes off – aunque el precio de la toma de una familia de cuatro para el cine puede llegar a ser más alto que el precio de alquiler de la película.

como reloj de Apple, el servicio de streaming

Este no está claro cómo el contenido estará disponible, pero hay un par de posibilidades. Por ejemplo, en Bucle, analista Gene Munster (uno de los que decía que Apple estaba planeando lanzar una TELEVISIÓN real) ha pronosticado que Apple cambio de imagen de marca de Apple de la Música dentro de los próximos dos o tres años, el lanzamiento de los nuevos contenidos bajo esa bandera, los informes de la Variedad.

En un 22 de noviembre de 2017 nota de investigación de Munster escribió: “Apple debería ser capaz de expandir rápidamente sus sub base, dado que tienen una carrera con más de 30 millones de Apple Música subs que tendrá acceso a las ofertas de vídeo para la misma es de $10 por mes.”









parece más probable que el contenido será incluido dentro de la aplicación de TELEVISIÓN que está disponible en el Apple TV, iPhone y el iPad, y pronto estará disponible en la Mac ahora que Apple está haciendo más fácil para el puerto de apps de iOS para MacOS.

Apple TV de la aplicación es el más cercano de Apple ha llegado a ofrecer a los clientes todos los programas y películas que se podría ver en un solo lugar. Se tira de la información acerca de todo el contenido de todas las diferentes suscripción y en la demanda de servicios y aplicaciones que podría tener en el Apple TV y otros dispositivos de Apple en un solo lugar para que usted pueda tomar una decisión sobre lo que quieres ver sin tener que mirar a través de todas las aplicaciones (aunque una vez que usted hace la elección, usted será transferido a la otra app para ver el contenido.)

parece probable que Apple planea lanzar sus primeros proyectos de contenido a todo el mundo con un dispositivo de Apple a través de su aplicación de TELEVISIÓN.

Un informe de la agencia Bloomberg en Mayo de 2018 sugiere que Apple podría cambiar la forma en que su TV app funciona para adaptarse a esto. En la actualidad la aplicación de TELEVISIÓN, que se encuentra en iphone, ipad y el Apple TV, es capaz de dirigir a los usuarios a contenido de suscripción, tales como Netflix, Amazon Prime y Ahora la TV, pero en realidad no puede suscribirse o ver el contenido a través de la Apple TV de la aplicación. Parece que esto cambie con el Apple TV de la aplicación de ser capaz de reproducir el contenido sin necesidad de patear fuera en una aplicación separada para consumir.

El Bloomberg historia sugiere que la actualización de la aplicación de TELEVISIÓN podría estar disponible en el año 2019, y que con la nueva funcionalidad, Apple podría estar abriendo la aplicación de TELEVISIÓN para permitir su propio contenido a ser transmitido.

El Apple TV app lanzado en el reino unido en diciembre. En el lanzamiento se ofrece el contenido de My5, ITV Hub, iPlayer y Amazon Prime Video. Netflix posteriormente se agregó a la oferta. Lea acerca de cómo utilizar la aplicación de TELEVISIÓN en el iPhone o iPad aquí y cómo utilizar la TV app en el Apple TV aquí.

¿cuánto Apple TV el contenido de costo

Porque la gente está acostumbrada a pagar una suscripción para servicios como Netflix y Amazon Prime Video, muchos se preguntan incluso ahora cuánto Apple TV cuesta más de un mes.

Apple actualmente tiene una extensa biblioteca de películas y programas de TELEVISIÓN disponible a través de iTunes, pero en lugar de estar disponible en una base de suscripción, como con Netflix y Amazon, sólo se puede elegir alquilar o comprar películas, o comprar un individuo o episodios de la serie pasa por el contenido de la TELEVISIÓN.

se espera que Esto cambie cuando Apple comienza a distribuir sus propios contenidos.

¿cuánto Apple cobrará aún está por verse, pero hay informes de que el contenido puede ser entregado gratuitamente por la empresa.

Según la CNBC fuentes, Apple regalará el contenido de forma gratuita en el Apple TV, iPhone y iPad a través de la aplicación de TELEVISIÓN.

Según el informe de CNBC, de 10 de octubre de 2018, Appleís nuevo vídeo digital de servicios ofrece su propio contenido, junto con el contenido de otros servicios de suscripción, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto.

Incluso si Apple cobra una suscripción para el servicio, se cree recortará su competencia. En junio de 2018, un Recode informe señaló que una TV ejecutivo había revelado que Apple tiene la intención de vender una independiente de la suscripción original video muestra, con un precio por debajo de Netflix”.

en Ese mismo informe sugiere que Apple va a incluir todas de su contenido en un servicio de suscripción, que podría incluir la Manzana de la Música y de AppleCare.

Que Recode informe en junio de 2018, también sugiere que Apple podría ofrecer el contenido de forma gratuita a través de la aplicación de TELEVISIÓN.

También en junio de 2018, analista de RBC Capital Markets Amit Daryanani, dijo que él cree que original el contenido de la TV tiene el potencial de acelerar de Apple Música del suscriptor de pago de crecimiento a 100 más de un millón de usuarios en los próximos tres años.

Daryanani cree que la adición de contenido de vídeo original de Apple servicio de Música por suscripción podría ser un “significativo” controlador de ingresos durante los próximos años.

Una cosa está clara, Apple es raro oferta comercial basada en el modelo en el fin de reducir el coste de la suscripción a los consumidores. Hablando en Recode, en febrero de 2017, de Apple, Eddy Cue, dijo de estos modelos: “no estoy diciendo que nunca vamos a hacerlo.. yo no creo que sea la dirección que debe ir. Yo no creo que eso es lo que nuestros clientes están pidiendo.”

de Acuerdo con otro de junio de 2018 informe (de La Información), Apple planea ofrecer más que la TELEVISIÓN y el cine como parte de esta suscripción. La empresa ofrecerá un “una sola oferta de suscripción incluidos los originales de programas de TELEVISIÓN, servicio de música y los artículos de la revista”, según ese artículo.

La Información de fuentes afirman que Apple va a lanzar primero un digital de noticias servicio de suscripción que se combinan la de Apple, la aplicación de Noticias con la revista digital del servicio de suscripción adquirido en Marzo. Apple comenzará a este paquete digital de noticias de suscripción que ofrece algunos contenidos de vídeo (incluyendo el contenido de it’s ya que ofrece debajo de la Manzana de la Música banner), a pesar de it’s no se sabe cuándo ocurrirá.

Lo que demuestra que Apple ha hecho ya?

Los siguientes programas ya están disponibles a través de Apple del servicio de streaming – como parte de una Manzana de Música por suscripción. Estos programas podría ser visto como el intento de Apple para probar el contept, como lo hizo hace muchos años, cuando el Razr de Motorola lanzó con iTunes incluido, mucho antes que el iPhone.

Carpool Karaoke

Un lugar popular en La CBS the Late Late Show, Carpool Karaoke está disponible para streaming a través de Apple Música – aunque no todos tendrán la estrella de host original de James Corden, la mayoría en lugar de la característica de una variedad de celebridades emparejamientos.

El espectáculo se estrenó en agosto de 2017. Usted necesitará una Manzana de Música por suscripción con el fin de ver los episodios.

Bloomberg reveló que la versión de que el espectáculo se retrasó debido a la “Falta de lenguaje y las referencias a la higiene vaginal,” que tuvo que ser retirado de algunos episodios

Si usted ha firmado para Apple Música, o si usted se inscribe para el tres meses de prueba gratis, puedes ver Carpool Karaoke aquí.

Planeta de las Aplicaciones

organizado por la Voluntad.yo.soy, esto es una especie de dragon’s Den para los desarrolladores de aplicaciones. Cuenta con celebridades como Gwyneth Paltrow y Jessica Alba la tutoría de los desarrolladores de aplicaciones. Los desarrolladores de aplicaciones tienen la longitud de una escalera mecánica de viaje a lanzar sus aplicaciones.

Planeta de las Aplicaciones también está disponible en la Manzana de la Música – se puede ver aquí.

por Desgracia, el programa no impresionar. de acuerdo a la Variedad del Maureen Ryan fue un: “Suave, tibia, apenas competentes knock-off de Tanque de Tiburones.

Cuando voy a ser capaz de reloj de Apple TV en el reino unido?

iTunes tiende a ser específico de la región, por lo que es posible que haya un retraso en el contenido está disponible en el reino unido, y algunos contenidos pueden nunca estar disponibles en el reino unido. Sin embargo, en términos de la Manzana de la Música muestra que los programas estaban disponibles en el reino unido en el mismo momento en que se fue a vivir en los estados unidos, por lo que puede ser el caso con al menos algunos de los contenidos disponibles en la Manzana de la Película & TV servicio de streaming.

Fondo de Apple, el servicio de streaming de planes de

ha habido rumores de que Apple planeaba trabajar con las redes de distribución de contenido a través de su propio servicio de streaming. Aquí está un resumen de los diversos rumores que han surgido, así como algunos de los obstáculos de Apple se dice que se han encontrado a lo largo del camino.

¿por Qué se ha tardado Apple siempre para ofrecer un servicio de streaming?

de Vuelta en 2015 Apple se dijo que la negociación de ofertas con las redes. En el momento en que, de ESPN jefe John Skipper, confirmó que estaba trabajando en un acuerdo con Apple para su rumoreado servicio de streaming, pero reveló que Apple estaba teniendo más problemas para convencer a otras redes a joen en.

sin Embargo, parece que Apple golpear un poco de la pared de ladrillo con las negociaciones debido a que en agosto de 2015 conversaciones con la CBS, Fox y NBC se dice que se han estancado. Y luego, en diciembre de 2015 se dijo que Apple estaba poniendo sus planes para el servicio de streaming en espera, porque las compañías de cable y redes estaban demostrando ser demasiado resistente a la idea.

en febrero de 2016 CEO de CBS Les Moonves, había confirmado que las conversaciones con Apple había dejado tras meses de conversaciones con los proveedores de contenido: “Hemos tenido conversaciones hace un tiempo, y no hemos tenido conversaciones recientes con ellos,” Moonves, dijo.

¿por Qué Apple no llegan a un acuerdo en estas negociaciones? Un informe afirma que Apple estaba buscando para recoger un 30% de la tarifa de todas las suscripciones y los operadores de la red no estaban contentos con esto.

después de Haber fallado a negociar el contenido de las ofertas de Apple en lugar de buscar a adquirir empresas que tienen contenido disponible para su distribución? Hay afirmaciones de que la empresa podría comprar Disney, por ejemplo, más sobre esto más adelante.

Por ahora la compañía parece estar alejándose de la idea. Hablando en Recode, de Apple, Eddy Cue, dijo que Apple no está “tratando de comprar un montón de espectáculos,” lo que indica que Apple no planea hacer de cualquier contenido de adquisiciones, y de nuevo en junio de 2016, de Apple, Eddy Cue, dijo que Apple no estaba interesado en convertirse en un competidor de Netflix.

Es que Apple va a lanzar un televisor?

La respuesta corta: no. Los rumores de que Apple iba a lanzar un TELEVISOR estaban circulando durante algún tiempo, estimulado por el hecho de que Apple co-fundador Steve Jobs parecía insinuar en su biografía que tenía la intención de reinventar la televisión. Esto estimuló una larga corre el rumor de que Apple podría lanzar una televisión real.

Empleos le dijo a su biógrafo Walter Isaacson: “me gustaría crear un sistema integrado de televisión que es completamente fácil de usar y hellip; no se tiene la más simple de usar interfaz que usted se pueda imaginar. Finalmente agrietada.”

el CEO de Apple, Tim Cook parecía compartir Trabajos en TV sueños. A través de los años se ha sugerido que la TV la experiencia necesaria para ser comprado hasta la fecha, y que Apple podría revolucionar la televisión. Él declaró en septiembre de 2014: “Piensa en lo mucho que su vida ha cambiado, y todas las cosas a su alrededor que han cambiado, y sin embargo, la TELEVISIÓN, cuando usted entra en la sala de estar para ver la TELEVISIÓN o dondequiera que sea, que casi se siente como usted está rebobinando el reloj y usted ha entrado en una cápsula del tiempo y vas hacia atrás. La interfaz es terrible, me refiero a que es horrible. Ver las cosas cuando están a menos de que usted recuerde registro de ellos.”

el Analista Gene Munster, fue probablemente el más vocal en sus predicciones de que Apple iba a lanzar una TELEVISIÓN real, él puede incluso haber sido correcta, ya que hay informes de que Apple tenía un equipo de trabajo en una TELEVISIÓN real, pero parece que la compañía finalmente abandonó la idea.

en Lugar de lanzar una televisión real, la compañía lanzó Apple tvOS y re-imaginado Apple TV en 2016, el cual podría ser visto como la culminación de Steve Jobs en la visión de la TV. Sin embargo, aquellos que estaban esperando para la reinvención de la televisión, con un elegante set de TV y Netflix servicio de streaming fueron decepcionados.

Lea nuestra revisión del 2015 Apple TV aquí.

Apple comprar Netflix?

Un rumor que ha estado haciendo las rondas por algún tiempo, es que Apple podría comprar Netflix. Sin embargo, Apple Eddy Cue ha anulado ese rumor diciendo que Apple no está mirando para comprar una empresa de contenidos: “Nosotros podría ser mejor comprar de alguien o de hacer eso, pero eso no es lo que estamos tratando de hacer,” Cue dijo que en la Recodificación de la conferencia en febrero de 2017.

Cue reiteró este en el South by Southwest de la conferencia en Marzo de 2018, diciendo que Apple no va a comprar Netflix o Disney, en lugar de Apple hará su propio contenido original.

Uno de los motivos por los rumores de que Apple podría comprar la talla de Netflix es el hecho de que debido to NOS las reformas tributarias ahora debería ser más fácil (y menos costoso) para Apple para repatriar a sus $200+ millones de dólares a cabo en el extranjero de vuelta a los estados unidos – y que podría allanar el camino para que algunos de los grandes gastos en la adquisición.

Apple comprar Netflix? Creemos que es poco probable dada de Apple reciente del gasto para crear su propio equipo de ejecutivos a desarrollar muestra de su plataforma. Pero, teniendo en cuenta Netflix 115 millones de suscriptores y es excelente colección de series y películas, sin duda, sería una compra atractiva. Por no mencionar el hecho de que la compra de Netflix podría mantenerlo fuera de las manos de Amazon, Google y Apple del resto de competidores.

Apple comprar Sony, Paramount…

el CEO de Apple, Tim Cook y vicepresidente senior de Eddy Cue han estado hablando con productoras de cine y TELEVISIÓN en Hollywood.

El New York Post, que fuente le dijo al periódico que el de Apple “Está buscando un transformador de adquisición y no sólo de un acuerdo para comprar programas de TELEVISIÓN”.

los ejecutivos de Apple se han reunido con los ejecutivos de Paramount Pictures y Sony TV y el cine.

El resultado de la discusión con los ejecutivos de Sony podría ser el eventual contratación de los ejecutivos de Sony Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, que tienen series como Breaking Bad y Mejor Call Saul bajo su cinturón. Estos ex-Sony Pictures ejecutivos ayudará a Apple con su programación de planes.

Apple Podría comprar Disney?

Apple probablemente podría comprar todo un país, si se quería, se tiene mucho dinero en el banco. En cuanto a si se podría comprar Disney, hay razones para pensar que dicho acuerdo no ser completamente sorprendente: para ello traería contenido, excelente co-branding potencial, y un 30% de las acciones de Hulu.

también está el hecho de que Steve Jobs era de Disney mayor accionista después de su venta de Pixar a la empresa, y el hecho de que el CEO de Disney Bob Iger se encuentra en la Manzana de la junta directiva.

Con todo esto en mente, no es de extrañar que el rumor que ha estado circulando.

sin Embargo, Apple Eddy Cue ha dicho que Apple no va a comprar de Disney, poniendo de pagar los rumores de que Apple podría estar interesada en Mickey Mouse la casa.

Apple Podría comprar HBO? Time Warner?

había un rumor de que Apple estaba considerando la compra de HBO, la casa de Juego de Tronos como parte de una adquisición de acuerdo con Time Warner.

de Vuelta a principios de 2016 una Nueva York Post informe incluso afirmó que Apple podría incluso comprar Time Warner, Inc. Que la compra incluye HBO, CNN, HLN, TNT, TBS y la Red de la Historieta. Sin embargo, no hay acuerdo surgido.