Apple a finales de Marzo, dio a conocer su nuevo Apple Noticias+ servicio, que está diseñado para permitir a Apple Noticias los usuarios acceso a más de 200 revistas y algunos paywalled contenido de la noticia por un costo de $9.99 por mes de cuota.

Hemos estado usando Apple Noticias + en el transcurso de la última semana y media y en nuestro último vídeo de YouTube, se explora si el servicio es vale la pena el $9.99 mensual costo.

Apple Noticias + principalmente se centra en las revistas, y de hay a la derecha alrededor de 240 a elegir a partir de ahora. Hay grandes títulos como National Geographic y The New Yorker, junto con muchas pequeñas revistas especializadas. La cuota de suscripción, también incluye el acceso a algunos paywalled contenido de las noticias de sitios como The Wall Street Journal y Los Angeles Times, aunque, como vamos a explicar, hay algunas advertencias.

Todos los nuevos Apple Noticias + el contenido es accesible a través de una nueva Apple Noticias + en la sección Apple Noticias la aplicación, que se muestra independientemente de si usted se suscribe a Apple Noticias +. Apple Noticias + características de una de Mis Revistas de la sección con el contenido que estás leyendo a lo largo de la historia y de la revista sugerencias de Apple Noticias de los editores.





La interfaz de usuario es bastante simple, pero hay algunos problemas que han sido confuso nuevos suscriptores. No hay una clara forma de agregar una nueva revista a Mi lista de Revistas, y de hecho, usted tiene que buscar el título de la revista en el estándar Apple Noticias de la interfaz y de “favoritos” con un corazón que se muestre de forma fiable en Mis Revistas o pulsa en el título para obtener llevado a una página de resumen, ninguno de los cuales es intuitivo.

Para confundir aún más las cosas, algunas revistas que he leído pero no he favoritos temporalmente se muestra en Mis Revistas, y no hay opciones en cualquier lugar para controlar lo que se muestra allí, ni para personalizar el contenido de las recomendaciones para hacerlos más relevantes para sus intereses.





Cuando se trata de las revistas de sí mismos, recientemente publicado de la revista temas de grandes empresas tienen una digital enfocado en la interfaz que le permite desplazarse a través de una lista de historias para llegar a lo que quiere leer, pero por problemas de espalda y menos conocidos de las revistas, los contenidos se presentan en un formato PDF que es menos que ideal.





Pdf ver todo derecho en el iPad, pero son difíciles de leer en el iPhone y el Mac de la interfaz para Apple Noticias + no es mejor. La única página en Mac cuenta con pequeño texto que no es fácil para hacer zoom, realizar la lectura de PDF revistas en la mayoría de los dispositivos de un estelar de menos experiencia.





contenido de la Noticia está incluido en Apple Noticias +, pero en el caso de The Wall Street Journal, hay algunas limitaciones. Mientras que usted puede tener acceso a The Wall Street Journal‘s de la gama completa de contenido, Apple es sólo destacar un selexión de interés general, noticias, y para encontrar cualquier cosa, usted tiene que buscar. Apple Noticias + también sólo se conservan tres días de contenido archivado.

Otro de los principales periódicos como The New York Times y The Washington Post se han negado a unirse a Apple Noticias+, y no está claro si estas publicaciones van a cambiar su posición.

Apple Noticias + es probable que mejore en el futuro con las actualizaciones del interfaz y como más revistas adoptar la medida de digital-diseño, pero ahora, el servicio se siente descuidado, sin terminar, y confuso.

también no está claro si es algo que será de interés para el público en general, dado el fuerte enfoque en las revistas y la falta de suscripción de noticias en la que está disponible. Apple antes de la revista esfuerzo, Apple Newsstand, fue infructuoso. Acceso ilimitado a los contenidos de la revista podría atraer a más lectores, pero si esta nueva empresa tendrá éxito aún está por verse.

Apple Noticias + había más de 200.000 suscriptores de Marzo siguiente al de su introducción, pero todas esas cuentas están todavía en la prueba gratis de un mes que está disponible y que aún no son clientes de pago.

te has registrado para Apple Noticias + y hacer el plan para mantener la suscripción? Háganos saber en los comentarios, y si usted tiene preguntas acerca de Apple Noticias +, asegúrese de revisar nuestras Apple Noticias+ guía.