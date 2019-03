Apple No en la Lucha contra la Realeza Aumento para los Compositores Que Spotify, Pandora, Google y Amazon Han Apelado

're mal. Los servicios de Streaming no suelen negociar regalías directamente con los artistas.



no me di't dicen directamente negociar regalías con los artistas; yo sólo decía que pagan la mayoría de los derechos de autor (no me di't mención a que, a pesar de que, pero supongo que's a las discográficas (Sony BMG, Universal Music, etc.)) aunque, si I'm equivocado acerca de eso, entonces por favor me corrija.

¿Puede mencionar de donde yo estaba equivocado, así que tengo una mejor comprensión de qué estaban hablando?