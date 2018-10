Apple Lápiz 2 fecha de lanzamiento, especificaciones y precio rumores

¿Cómo se puede seguir la Manzana Lápiz, sin duda el mejor lápiz en el mundo ahora? No podemos esperar para averiguarlo. En este artículo examinamos las últimas filtraciones y rumores y discutir la Manzana Lápiz 2 de la probable fecha de lanzamiento, especificaciones técnicas, nuevas características, cambios de diseño y de los precios.

Usted puede comprar la actual Apple Lápiz para £89/99 dólares en Apple Store. Pero si usted está buscando una alternativa más barata, echa un vistazo a los 12 mejores stylus para iPad.

Cuando se la Manzana Lápiz 2 ser puesto en libertad?

las Señales apuntan a un mes de octubre de actualización de la Manzana Lápiz junto a la acalorada con punta de nuevo iPad Pro de la línea. 9to5Mac informó pistas desde el código de iOS 12.1 beta y descubrió un lote, que incluye información sobre el nuevo Apple Lápiz.

los cambios de Diseño

Así que es probable que a la vuelta de la esquina. Pero ¿cuál será la próxima Apple Lápiz?

fijación Magnética

Algunos de los está cobrando impulso en todo el rumor de que el próximo Apple Lápiz y el próximo iPad Pro será capaz de conectar entre sí el uso de imanes. Obviamente, esto sería mucho más práctico que el actual estado de cosas, donde el Lápiz tiende a rodar y perderse en el suelo.

El último informe de esta teoría proviene de Letemsvetemapplem, que citan la “información directamente de los surtidores de China” y afirman que “de acuerdo con la patente que Apple adquirió en septiembre del año pasado, [podrá] adjuntar un lápiz para el iPad con el imán [así como] el original de Apple iPad Smart Case cubre la pantalla”. (El sitio está en checo; ambas citas se basan en el traductor de Google.)









Clip

En una nota similar, el mismo sitio afirma que el Apple Lápiz 2 tendrá un pequeño clip, parecida a la de un lápiz tradicional. Esto significa que usted puede cortar el Lápiz de su bolsillo, por supuesto, pero parece más probable que una solución simple para el problema de la perfección de la ronda de lápiz rodando a través de escritorio y no quedarse en un solo lugar.

Apple Lápiz 2 nuevas características

¿Qué nuevas características que podemos esperar de la nueva stylus? Echemos un vistazo a las posibilidades.

de octubre de 2018 fuga

El 9to5Mac informe sugiere que el de Apple Lápiz 2 par mediante una W1 chip mucho como AirPods. También afirma que usted será capaz de cambiar entre dispositivos sin necesidad de conectarse al puerto de carga. A menos que tenga varios compatible con iPads esto no es un problema, sino una adición bienvenida de todos modos.

Capacidad de trabajo en que no es táctil de las superficies

Este es por lejos el más emocionante de los rumores que hemos escuchado, y lo mejor es que está respaldado por la patente de la actividad.

Patently Apple ha manchado las referencias a los lápices ser utilizado en cualquier superficie de metal (tales como “los lados y/o de la superficie posterior de un dispositivo electrónico”), que es intrigante suficiente; pero Apple ambiciones podría ir más allá y extender a cualquier no-superficie sensible al tacto, como un escritorio. Usted garabatos de distancia con el Apple Lápiz y sus movimientos serán transmitidas a un iMac o máquina similar sentado cerca de ellos.

Compatibilidad con más apps

Es desesperadamente vaga por el momento, pero la palabra en la calle sugiere que Apple se centra en la ampliación de la gama de aplicaciones optimizado con soporte para Apple Lápiz.

Wei Feng, el idioma Chino sitio ya citado en la fecha de lanzamiento de la sección, escribe: “El llamado de Apple Lápiz 2 tendrá qué tipo de características? De acuerdo a la cadena de suministro, la answer es ‘compatible con un gran número de aplicaciones.”









puntas Intercambiables/puntas

Como la mayoría de la tecnología de los periodistas, sospecho que el desarrollo y lanzamiento de 12,9 pulgadas, el iPad Pro fue al menos en parte, una respuesta a el relativo éxito de la Surface de Microsoft línea de tabletas, que también tienen grandes pantallas y últimamente vienen con stylus. (Y se comercializan a los usuarios de empresas.) Pero el lápiz para Surface Pro 4, mientras que la más débil en muchos aspectos a la de Apple Lápiz, tiene una clara ventaja: la opción para comprar intercambiables puntas de repuesto de varios tamaños y formas. (Usted puede comprar puntas de repuesto para Apple Lápiz pero siempre están en el mismo defecto el tamaño y la forma).

Una Manzana de patentes, se ha descubierto, sin embargo, lo que sugiere que el futuro de Apple Lápices pueden ofrecer una función similar.

Patentes 9,329,703, presentada en 2011 y publicada el 3 de Mayo de 2016, describe una “inteligente ” stylus”, donde cada punta tiene su propio sensor, que las parejas con un sensor independiente en el cuerpo de la pluma.

“El lápiz 110 puede incluir múltiples sensores para proporcionar información acerca de su condición, donde los sensores puede ser utilizado de manera selectiva solos o en diferentes combinaciones,” se lee en la patente de la descripción detallada. “La capacidad de proporcionar la información más allá de simplemente toque la entrada de la información, en particular información sobre el lápiz la condición de que el lápiz se determina a sí mismo, le da a este lápiz de una inteligencia ausente de una tradicional lápiz.”

Borrador de función

Volver a la patente 9,329,703, Apple también menciona la posibilidad de convertir la parte final de la Manzana Lápiz en una goma de borrar.

a partir De la descripción detallada: “Para el contacto adicional/sensor de proximidad en el lápiz no-final de la punta, la MCU puede determinar el lápiz de la condición en la que no extremo como tocar o flotando sobre una superficie, por ejemplo, para emular una goma de borrar.”

sensores de Fuerza

Otro de patentes de Apple, presentada originalmente en el Q4 de 2014, pero publicado en febrero de 2017, revela los planes para una Manzana lápiz con múltiples táctil y sensores de fuerza a lo largo del cuerpo del dispositivo. Los sensores pueden ser utilizados para detectar gestos táctiles a lo largo del dispositivo, así como cuando el Lápiz está girando. También podrían detectar cuánta presión se utiliza para controlar el desplazamiento o el zoom, o el uso de pellizcar como una forma de ‘pick up’ y mover objetos en pantalla.

Touch ID

Una última golosina de la patente de 9,329,703 la descripción detallada: “…el MCU [microcontrolador de la unidad] puede extraer huellas del toque de medición y puede identificar al usuario de la pluma. La MCU puede transmitir la identificación del usuario para el dispositivo sensible al tacto. El toque sensible de dispositivo, puede realizar algún tipo de acción basado en la identificación. Por ejemplo, el táctil, el dispositivo puede autenticar al usuario de la pluma, y puede aceptar lápiz de entrada si el usuario está autenticado y negar lápiz de entrada si el usuario no está. El táctil, el dispositivo también puede mostrar o no habla el resultado de la autenticación para el usuario.”

Suena como un lápiz versión de Touch ID para nosotros.

Mac trackpad de entrada

Otra de presentación de solicitudes de patente. Evidentemente Apple ha sabido manchada de lo que cree ser una referencia en un 2014 de Apple presentación de solicitudes de patente para un stylus que puede controlar el trackpad en un Mac. Le he preguntado por un tiempo, si el Apple Lápiz ganará la capacidad de control de los iPhones y otros iPads otro que el Pro models, pero la gama Mac es un salto más grande que la mayoría de nosotros se espera.

La patente, por un ‘Lápiz Con Sensor Inercial”, incluye dibujos que muestran lo que parece ser un Mac y un trackpad de instalación:









parece poco probable que vamos a ver de Apple Lápiz de compatibilidad en el Mac Magic Trackpad antes de ver en el iPad mini, por ejemplo, pero mire este espacio para desarrollos posteriores.