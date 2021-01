iPhone SE Plus – Display: 6.1" (IPS) – Chip: Apple A14 (A13) Bionic – Camera: Main: 12Mp (iSight), Sefie 7Mp (FaceTime HD) – Features: 6 Portrait Light effect / OIS / Smart HDR 3 / IP67 / Color (Black / Red / White?) – Security: TouchID in Home Button – Price: ≈499$ / ≈589€ pic.twitter.com/wQkz19QYoL

Todavía es demasiado pronto para suponer que esta información es cierta, pero de alguna manera no sería incorrecto para Apple actualizar el iPhone actual se. Sin embargo, hay quienes podrían argumentar que el iPhone 12 mini podría haber servido exactamente para este propósito.

En cuanto a los colores, el iPhone SE Plus se puede lanzar en negro, blanco y rojo.

En cuanto a las especificaciones, la información disponible indica que el iPhone SE Plus tendrá una pantalla IPS de 6.1 pulgadas, un procesador A13 Bionic o A14 Bionic, una cámara trasera con sensor de 12MP y una cámara frontal de 7MP. El responsable de la divulgación de la información señala que el sensor de huellas dactilares Touch ID puede incluirse en el “botón de inicio”, una referencia al botón colocado en el área lateral del equipo.

De acuerdo con la publicación de la página @Aaple_lab en Twitter, Apple tiene planes para lanzar el iPhone SE Plus en abril por 499 dólares (410 euros), dispositivo que no tendrá ningún botón de inicio y mostrará una muesca en la parte superior de la pantalla pensado para la cámara frontal.

Se trata de un modelo Plus que puede incluir el último procesador de alto rendimiento de Apple.

