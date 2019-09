Apple lanza iOS 13.1 Desarrollador Beta para iPhone 11, 11 Pro, Pro Max

¿Qué acerca de la Beta Pública?

estoy en la beta pública 13.1 en mi 8 Plus y recogiendo mi 11 Pro mañana. No voy a ser capaz de restaurar desde mi copia de seguridad de iCloud, ya que es de una versión más reciente que se encuentra en el nuevo Pro 11.

:p Gran noticia.

¿Cuál es el punto cuando está saliendo el martes?



Oh, esto es agradable. Lo que todos se quejaban?

Para el 2º año consecutivo que se me haya olvidado el periodo de beta y sólo esperaban el lanzamiento público. Todo lo que he leído es que la gente advertencia en contra de iOS 13. Pero hasta ahora esto está funcionando muy bien. Definitivamente listo para el prime time, no te molestes en esperar hasta el 30 de 13.1, actualizar ahora!

Ahora en su 24º tan sólo 5 días hasta ios13.1