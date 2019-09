Apple lanza iOS 13.1 Compartir Con ETA, Ampliado Intercambio de Audio, Automatismos, accesos directos y Más

Apple ha lanzado hoy iOS y iPadOS 13.1, marcando la primera actualización de iOS 13 sistema operativo que puso en marcha a mediados de septiembre. El nuevo iOS 13.1 llega días después de la liberación de iOS 13 y coincide con el lanzamiento de los nuevos iPhones.

El iOS 13.1 actualización está disponible en todos los dispositivos over-the-air en la aplicación de Configuración. Para acceder a la actualización, vaya a Ajustes > General > Actualización de Software.





Apple comenzó la prueba de la beta de iOS 13.1 antes cuando iOS 13 incluso lanzada, la cual fue un movimiento sorpresivo, ya que la empresa nunca ha publicado un punto de actualización de software nuevo antes de que el software se ha salido.

Dado de Apple primeras pruebas, no es ninguna sorpresa que el iOS 13.1 viene no demasiado tiempo después de que iOS 13 llegó a estar disponible para descargar. Vale la pena señalar que el iOS 13.1 es la primera versión de iOS 13 que está disponible para el 7 de generación de iPod touch.

iOS 13.1 es una actualización que trae varias de las características que fueron retirados durante el iOS 13 la prueba beta. Accesos directos de Automatismos, por ejemplo, están de regreso.

Con Automatizaciones en los accesos directos de la aplicación, puede crear personal y los automatismos mediante los accesos directos de la aplicación, de ciertas acciones que realiza cuando ocurra una condición específica. Es una poderosa herramienta que añade un montón de utilidad para los accesos directos de la aplicación.





Compartir ETA, una característica elimina durante la prueba beta, permite a los usuarios compartir su hora estimada de llegada a un lugar con un amigo o miembro de la familia, permitiendo que el amigo o miembro de la familia para seguir con el viaje.





El indicador de volumen se ha ajustado en iOS 13.1. Si usted tiene ciertos auriculares o dispositivos de audio conectados (AirPods, Powerbeats Pro, HomePod, y los auriculares Beats) no hay indicadores especiales que cuentan con un único icono que coincida con su dispositivo de escucha. También hay un icono especial para cuando dos auriculares están conectados a un iPhone o iPad.

La actualización trae el intercambio de audio característica introducida en iOS 13 a todos los Beats auriculares con un H1 y W1 chip, la expansión de la función a partir de los AirPods y Powerbeats Pro . Intercambio de Audio, como el nombre sugiere, permite que varios conjuntos de auriculares se conectan a un solo iPhone.





HomeKit iconos han sido revisados en iOS 13.1, con mucho más realistas y detallados diseños. Hay nuevas Metas de Lectura de opciones de PDF, un cambio para el branding de Nike (ya no es de Nike+), y varios otros más pequeños ajustes descritos en nuestro cositas artículo.

todas las notas de la versión de la actualización están disponibles a continuación:

iOS 13.1 incluye correcciones de errores y mejoras, incluyendo AirDrop con Ultra tecnología de banda Ancha en el iPhone 11, iPhone 11 Pro, y el iPhone 11 Pro Max, sugirió automatizaciones en los accesos directos de la aplicación, y la capacidad de participación de ETA en los Mapas.

AirDrop



– Capacidad para seleccionar el que desea AirDrop por apuntan desde uno iPhone 11 , iPhone 11 Pro , o iPhone 11 Pro Max a otro con el nuevo U1 con el chip de Ultra tecnología de banda Ancha de la conciencia espacial

accesos directos



– Sugirió automatismos en la Galería personalizada a su rutina diaria



– Personal y automatismos para ejecutar automáticamente accesos directos basados en factores desencadenantes



– la Casa de la aplicación de soporte para atajos de acciones avanzadas en la Automatización de la ficha

Mapas



– Compartir ETA para enviar su hora estimada de llegada, mientras que la ruta está en progreso

Batería



– Optimizado de carga de la batería para reducir la tasa de batería envejecimiento mediante la reducción del tiempo de tu iPhone pasa completamente cargada



– Rendimiento de la función de gestión para el iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max para evitar que el dispositivo de forma inesperada apagar, incluyendo la opción para desactivar esta función si se produce un cierre inesperado



– las Notificaciones para cuando la Batería de la Salud no es capaz de verificar si un nuevo y genuino de Apple de la batería se encuentra en iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max y más tarde

Esta actualización también incluye correcciones de errores y otras mejoras. Esta actualización:



– Añade un enlace a la Me pestaña en Encontrar Mi permita a un invitado para firmar y para localizar un dispositivo perdido



– Incluye notificaciones cuando la pantalla de tu iPhone no puede ser verificado como un nuevo y genuino pantalla de Apple en iPhone 11 , iPhone 11 Pro , y iPhone 11 Pro Max



– resuelve problemas en el Correo que podría causar incorrecto recuento de descargas, la falta de remitentes y los sujetos, dificultad para seleccionar o marcar los hilos, notificaciones duplicadas o la superposición de campos



– Corrige un problema en el Correo que pueden impedir la descarga de fondo de los mensajes de correo electrónico



– corrige un problema que podría impedir que Memoji correctamente el seguimiento de las expresiones faciales en los Mensajes



– Corrige un problema donde las fotos no puede mostrar en los Mensajes de la vista de detalles



– Corrige un problema en los Recordatorios que impedía a algunos usuarios de compartir listas de iCloud



– Resuelve un problema en las Notas donde el Intercambio de notas no puede aparecer en los resultados de búsqueda



– corrige un problema en el Calendario, donde los eventos de cumpleaños podría aparecer varias veces



– corrige un problema que podría impedir que terceros signo en las pantallas que aparecen en los Archivos de la aplicación



– Corrige un problema que podría provocar que la orientación de la Cámara a aparecer girado al pasar a ella desde la pantalla de Bloqueo



– corrige un problema que podría provocar que la pantalla del sueño, mientras que la interacción con la pantalla de Bloqueo



– Resuelve problemas donde los iconos de la aplicación podría aparecer como blanco o como una aplicación diferente en la pantalla de Inicio



– Resuelve un problema que podría impedir que apoyó fondos de pantalla de conmutación de apariencias cuando se cambia entre la Luz y la Oscuridad modos



– soluciona problemas de estabilidad cuando la firma de iCloud de Contraseñas & Cuentas en la Configuración de



– Corrige un problema por el que la firma en actualizar configuración de la ID de Apple podría fallar en varias ocasiones



– Corrige un problema que podría impedir que el dispositivo vibre cuando se conecta a un cargador



– corrige un problema que podría provocar que las personas y los grupos en la proporción de la Hoja a aparecer borrosa



– Corrige un problema que podría impedir que se alternan las palabras de mostrar al golpear sobre una palabra mal escrita



– Resuelve un problema por el cual multilingüe tipificación podría dejar de funcionar



– corrige un problema que podría impedir que volver a cambiar el teclado QuickType después de usar un teclado de terceros



– Corrige un problema que podría impedir que el editar menú que aparecen cuando se selecciona texto



– Corrige un problema por el que Siri no puede leer los Mensajes en CarPlay



– corrige un problema que podría impedir el envío de un mensaje a través de terceros aplicaciones de mensajería en CarPlay



Para obtener información sobre el contenido de seguridad de Apple actualizaciones de software, por favor visite este sitio web:



https://support.apple.com/kb/HT201222