Apple Jefe de Diseño Jony Ive Habla Secreto, Su Futuro, y Más en WIRED Evento de Aniversario

Apple jefe de diseño Jony Ive se sentó con la revista Vogue Anna Wintour esta mañana durante una entrevista en WIRED 25 aniversario del evento, donde habló acerca de la confidencialidad de Apple, su futuro en la compañía, y más.

con CABLE no transmitir el evento, pero CNET‘s Shara Tibken y Washington Post‘s Geoffrey Fowler estaban a la mano y compartió los detalles en lo que He tenido que decir en Twitter.

Imagen a través de Shara Tibken

Sobre el tema de iPhone adicción, He dicho que es bueno estar conectado, pero el “problema real” es lo que se hace con esa conexión. Según Ive, cuando se trata de innovar, es imposible predecir todas las consecuencias. “En mi experiencia, no han sido sorprendentes consecuencias”, dijo. “Algunas de las fabulosas y algunos menos”.

Apple introduce nuevas características como la Pantalla de Tiempo debido a que la empresa no cree que su responsabilidad por un producto termina cuando el producto es enviado. Apple, dice Ive, quiere diseñar su propia tecnología para ser más humanos para “restaurar algo de la humanidad” en la forma en que las personas se conectan el uno con el otro.

Cuando se le preguntó acerca de por qué Apple es tan secreto y mantiene sus proyectos en secreto tanto como sea posible, He dicho que no siendo reservado sería “extraño”. No son muchos los creadores que quiere hablar acerca de lo que estás haciendo”, cuando se está a mitad de camino a través de él,” dijo él.

yo he estado haciendo esto durante el tiempo suficiente donde en realidad me siento una responsabilidad para no confundir o añadir más ruido de lo que se está trabajado, porque sé que a veces no funciona.

Según Ive, él está en el Apple para el largo plazo. Sigue para ver mucho que ver con Apple, y es feliz con el equipo que trabaja con. “La energía y la vitalidad” en Apple es “extraordinario” y “muy emocionante” He said.

Ive: “Si se pierde la emoción infantil, creo que entonces es probable que sea hora de hacer algo más. Wintour: “Está usted en ese momento?” Ive: “Oh bondad, no.”

Ive todavía está aprendiendo a Apple con cada nuevo proyecto, y cuando se le preguntó acerca de la última cosa que aprendió, él dijo que era un detalle sobre cómo se puede conectar el vaso a un marco estructural. “Todavía estamos sorprendidos y aprendiendo mucho”, dijo.

todavía no está claro si el CABLE planes para compartir la entrevista a Anna Wintour a cabo con Jony Ive, pero si un video o detalles adicionales de ser publicado, vamos a actualizar este post.