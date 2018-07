Apple iPhone 7, el iPhone 7 Más detalles de los precios reveló, va a Rs 92,000

NUEVA DELHI: Apple ha puesto de manifiesto la

iPhone 7 Plus y el iPhone 7 modelo de precios en la India. La compañía también ha revelado los precios de los 32 gb de almacenamiento versión del iPhone 6s y iPhone 6 Plus en el país.



El iPhone 7 y 32 GB, 128 GB y 256 GB tendrá un costo de Rs De 72.000, Rs 82.000 y Rs 92,000 respectivamente, mientras que el iPhone 7 de 32 gb, 128 GB y 256 GB tendrá un precio de 60.000 Rs, Rs 70.000 y Rs de 80.000 respectivamente. El iPhone 6s Plus 32GB versión tiene un costo de 60.000 Rs y el iPhone 6s con 32 gb de almacenamiento variante de los costos 50.000 rupias.

El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus 128GB variantes tienen un precio de 60.000 Rs y Rs de 70.000 respectivamente. Como para el iPhone SE, la versión de 16 gb cuesta Rs 39,000, mientras que la versión de 64 gb cuesta Rs 44,000.



cabe destacar que el iPhone 6 128GB previamente llevado a un precio de Rs Rs 82.000 y ha recibido un recorte de precio de Rs de 22.000. El iPhone 6 Plus de 128 gb versión también tiene un precio de corte de Rs de 22.000.

El precio de los cortes de venir como el de la India lanzamiento de la compañía últimos iPhones —

iPhone 7 y el iPhone 7 Plus — se acerca. Apple lanzará el nuevo iphone en la India el 7 de octubre. Aunque Apple aún no ha iniciado oficialmente la pre-pedidos para los dos teléfonos, varios distribuidores de la empresa como IWorld ya han comenzado a aceptar la pre-reservas para el dispositivo.

Apple lanzó el iPhone 6s y iPhone 6 Plus en la India en octubre del año pasado. El Apple iPhone6s (16GB) lanzado a un precio de Rs de 62.000, mientras que el iPhone 6s Plus (16GB) había un MRP de Rs 72,000.



Tanto los iPhones vienen con 3D Táctil y memoria RAM de 2 gb. El iPhone 6s y 6s Plus deporte de 12 megapíxeles iSight cámara, capaz de grabar vídeos 4K. La parte frontal FaceTime cámara es de 5 megapíxeles.



el iPhone 6s y iPhone 6s Plus característica más rápido de la segunda generación de sensor TouchID y están hechas de resistente del grado de los aviones de aluminio, igual que el Samsung Galaxy S6 y S6 edge. Bajo el capó es el nuevo de 64 bits A9 chipset que es un 70% más rápido en llevar a cabo procesos que el visto en el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Del mismo modo, el procesamiento de gráficos también se dice que han subido un 90% la ayuda de un nuevo procesador de gráficos frente a la generación anterior de los modelos.





Apple lanzó oficialmente el iPhone SE en la India en el mes de abril. El smartphone viene en dos variantes — 32 GB y 64 gb. el iPhone SE los deportes de 4 pulgadas con retroiluminación LED de pantalla LCD IPS con una resolución de 640 x 1136 píxeles. Es impulsado por Apple A9 chipset con M9 movimiento co-procesador. Otras especificaciones del dispositivo son de 12 mp de cámara trasera y Touch ID. Estará disponible en colores Plata, Gris, Oro, Oro Rosa colores. El smartphone estará disponible en el país en abril.