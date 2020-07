Apple ganó el recurso para frenar la decisión de la Comisión Europea, que obligó a Irlanda a recaudar 13 100 millones de euros en impuestos a la empresa. Bruselas aún puede recurrir.

Apple venció un recurso presentado contra la Comisión Europea, que había obligado a Irlanda a recaudar 13 100 millones de euros en impuestos a la tecnología por considerar que se le debía esta cantidad. La anulación de la decisión de Bruselas fue adoptada este miércoles por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se trata de una decisión que se remonta a 2016 y de la que la comisaria Margrethe Vestager fue cara. Ese año, la Comisión concluyó que Irlanda había concedido a la fabricante del iPhone incentivos fiscales “selectivos” durante varios años hasta 2014/15, supuestamente ilegales a la luz de las normas sobre ayudas estatales en la región. Apple se vio obligada entonces a reembolsar al gobierno irlandés 13 100 millones de euros, más 1200 millones de euros en intereses, lo que llevó a Bruselas a retirar la acusación contra Irlanda. Apple liquidó el importe en su totalidad en 2018.

Sin embargo, la apelación de Apple se mantuvo y la empresa ahora consigue una victoria judicial masiva contra Bruselas. En un comunicado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que ha llegado a la conclusión de que “la Comisión no ha tenido éxito en demostrar, en los requisitos de la ley, que ha habido una ventaja” para Apple en forma de ayuda estatal. “El tribunal General anula la Decisión impugnada”, añade la misma nota, que señala que la Comisión aún puede recurrir este recurso.

#EUGeneralCourt annuls the decision taken by the @EU_Commission regarding the Irish #TaxRulings in favour of @Apple #Apple #EUCommission #StateAid pic.twitter.com/KoF6r1n82S

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) July 15, 2020