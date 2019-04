Apple Fue Incapaz de Tinta de Apple Noticias+ Ofertas de hoteles Con WaPo y NYT a Pesar del Vigoroso de Cortejo’

Apple estaba desesperada por lograr acuerdos con The Washington Post o The New York Times para su recientemente anunciado Apple Noticias+ servicio, pero al final no pudo convencerlos de firmar para arriba a pesar de una “vigorosa de cortejo”, según un nuevo informe de la Vanity Fair.

Poco después de que Apple la Textura de la oferta en la primavera pasada, Apple comenzó las conversaciones con los dos sitios de noticias, poniendo una “enorme” cantidad de presión sobre ellos y la promesa de aumentar significativamente su número de lectores.

“Eddy Cue estaba dentro y fuera de sus oficinas realmente tratando de cortejar a ellos.” Cue el “elevator pitch”, de acuerdo a personas familiarizadas con las conversaciones, fue, “vamos a hacer que la mayoría de la lectura de periódicos en el mundo.”

Apple fue el objetivo para el acceso al contenido completo de los dos periódicos, en lugar de una pared hacia abajo ofreciendo una selección de historias en un conjunto específico de temas. Apple se dice que no han querido “limitaciones en términos de contenido.”

Ni The New York Times ni The Washington Post puede ser convencido para unirse a Apple Noticias +. Ambas publicaciones en línea acertado de la oferta de suscripción ya. The New York Times cobra $15 por mes para una suscripción digital, mientras que El Washington Post un cargo de $10. La prensa llegar a tener el 100 por ciento de los ingresos aportados por las suscripciones.

Apple quería incluir un acceso total al contenido de los sitios de noticias para la $9.99 por mes precio de venta de Apple Noticias +. De acuerdo a informes anteriores, Apple se queda con el 50 por ciento de los ingresos generados por la suscripción de Apple Noticias + y divide el otro 50 por ciento entre los editores basados en cuánto tiempo se dedica a consumir su contenido.

Si The New York Times y The Washington Post se unió Apple Noticias +, sus suscriptores existentes habría pocos motivos para mantener el pago de $10 a $15 por mes en lugar de pagar $9.99 suscripción a Apple Noticias +, el que también se incluyen otros contenidos de noticias y revistas. Apple cree que su enorme base de suscriptores a la larga iba a traer más que los lectores de los sitios de noticias, pero tampoco periódico fue persuadido por el argumento.

Meredith Kopit Levin, jefe de operaciones de la The New York Times, dijo Vanity Fair que el periódico quiere tener una relación directa con sus lectores.

“Hemos sido bastante deliberado acerca diciendo que el mejor lugar que puede experimentar el periodismo es a través de una relación con un proveedor de noticias. Hasta ahora para nosotros, que ha significado una relación directa con los usuarios. El más tenemos una relación con los usuarios, la mejor creo que nuestro negocio va a ser, y la mejor experiencia que se puede dar a ellos.”

Un portavoz de la The Washington Post dijo que el documento se centra en el cultivo de su propia base de suscripción, lo que significaba unirse a Apple Noticias + “simplemente no tiene sentido” en el momento actual.

a pesar de que Apple no fue capaz de lograr acuerdos con The Washington Post ni The New York Times, lo hizo de tinta a un acuerdo con la The Wall Street Journal. El contenido completo de The Wall Street Journal está desbloqueado para Apple Noticias + los suscriptores a pesar de que un estándar de suscripción comienza en $19.49 por mes para el primer año, después de lo cual se sube a $38.99.

Hay advertencias, sin embargo. Una selección limitada de general de noticias y artículos de opinión son promovidos a través de Apple Noticias +, y otro contenido de The Wall Street Journal debe ser manualmente buscado. Apple Noticias + también proporciona sólo tres días el valor de arcoives de The Wall Street Journal.

Según el Vanity Fair, The Wall Street Journal tiene menos que perder que otros sitios de noticias. Su principal base de suscriptores se compone de las cuentas corporativas y “high net worth individuals” interesados en los negocios y finanzas noticias en lugar de la más general de contenido de las noticias que se promocionarán a través de Apple Noticias +.

Apple también ha asegurado ofertas con cientos de revistas, y mucho de Apple Noticias + comprende el acceso a revistas como National Geographic, la revista Vogue, The New Yorker, y otros de alto perfil de títulos. Las revistas también tienen menos que perder que los sitios digitales ya que ofrece suscripciones como la mayoría no se han establecido la suscripción digital a las empresas.

Publicaciones que no tienen grandes audiencias a pagar por el acceso digital a cada mes tienen el potencial de ser más exitoso con Apple Noticias , pero para sitios como The New York Times y The Washington Post, hay un riesgo real de que la adhesión podría canibalizar los suscriptores existentes.

todavía no está claro si Apple Noticias + en última instancia, será el éxito de Apple con socios de los medios, y es posible que si lo es, los sitios de noticias que han disminuido de unirse a hacerlo en el futuro.

Para más información sobre Apple Noticias +, asegúrese de echa un vistazo a nuestra guía completa sobre el servicio de suscripción.