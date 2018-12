Apple Envío no Solicitado Notificaciones de Nuevos Carpool Karaoke Episodios de Apple y la Música de Echo Apoyo

Apple Envío no Solicitado Notificaciones de Nuevos Carpool Karaoke Episodios de Apple y la Música Echo de Apoyo

Apple ha sido recientemente el envío no solicitado de notificaciones a los usuarios de iOS, la promoción de Carpool Karaoke episodios y la disponibilidad de Apple Música en Amazon Echo dispositivos.

Múltiples no deseados y que no están aprobados notificaciones directamente desde Apple han salido durante el mes de diciembre, irrita a los usuarios de iPhone que no están interesados en las características que Apple está promoviendo.

Imagen a través de usuario de Twitter de Brian Roemmelle

Apple comenzó a enviar fuera de Carpool Karaoke notificaciones a principios de este mes a través de la aplicación de TELEVISIÓN, permitiendo a los usuarios conocer que un nuevo episodio estaba disponible. No pasó mucho tiempo para que los usuarios de iPhone y iPad en Twitter para quejarse de las notificaciones no solicitadas.

La Manzana de Música de Amazon Echo aparecen las notificaciones que han salido hoy, según varios reportes de usuarios de Twitter que recibió la información de Apple. Apple Música de soporte para Amazon Echo dispositivos lanzado el pasado viernes.

Apple no parece ser el envío de estas notificaciones push a todos los usuarios, por lo que no está claro qué criterios utiliza la empresa para determinar que para enviar contenido. Apple Música y la TELEVISIÓN de la aplicación, las aplicaciones que las notificaciones a que se viene, se instalan en los dispositivos iOS por defecto y no son apps que los usuarios elegidos para instalar.

¿por Qué Apple acaba de enviarme una notificación acerca de una nueva carpool karaoke, algo que'nunca he visto y no tienen absolutamente ningún interés en? — Mark Fletcher 📎 (@wingedpig) 14 de diciembre de 2018

Si usted ha estado recibiendo notificaciones de Apple, usted puede detener mediante la desactivación de las notificaciones de las aplicaciones a través de la aplicación de Configuración. Ir a Notificaciones > la Música o la TELEVISIÓN, y desactivar “Permitir Notificaciones.” Desafortunadamente no hay manera de mantener a la TV o la Música de las notificaciones que usted desea sin conseguir el deseado de notificaciones de Apple.

Apple ha enviado anteriormente solicitados notificaciones en varias ocasiones, pero la frecuencia parece ser recogida. Recientemente, la compañía envió de notificaciones de animar a la gente a la actualización para el iPhone XR o XS y permitir a los usuarios conocer con descuento iPhone XR precios con el comercio.

la App Store de Apple reglas no permiten aplicaciones para el envío de notificaciones para publicidad, promociones, o con fines de marketing, pero parece que esas reglas no se aplican a la propia Apple notificaciones.