Up Next

A veces estos acontecimientos van bien para los usuarios, pero es cuando algo menos bueno sucede que comienza la controversia. Muchos son los casos en que las empresas afirman mal uso del equipo para no proporcionar asistencia.

De hecho, este es un tema sensible y abierto a diversas interpretaciones. Se puede leer en las certificaciones IP que los equipos aprobados pueden ser sumergidos durante un determinado período de tiempo, hasta una cierta profundidad.

En el documento de la entidad italiana se critican las exenciones de responsabilidad de Apple en estos casos. En ellas están dispuestos casos en los que la empresa no cubre equipos dañados por líquidos y posterior excusa de apoyo técnico, lo que es considerado como engañoso para los consumidores.

En el documento publicado por el regulador Italiano, este último clasifica la forma en que Apple anuncia la resistencia al agua en sus iPhone como “agresiva y engañosa”. Supuestamente, la tecnología no aclara en qué circunstancias se aplican estas Condiciones.

By