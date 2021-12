By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

iPhone 15 Pro: El iPhone 14 solo se presentará en septiembre del próximo año. Pero en un momento en que es el iPhone 13 el que está furioso en el mercado, ya surgen rumores del iPhone 15 Pro que se espera solo en 2023.

iPhone 15 Pro

Durante mucho tiempo se ha hablado de un futuro iPhone sin puertos. Pero siempre es el puerto de carga del que se habla el que será abandonado. El último rumor dice que puede ser la entrada para que las tarjetas SIM se retiren en el iPhone 15 Pro.

El iPhone 15 Pro puede llegar sin entrada de tarjeta SIM

La noticia es avanzada exclusivamente por el sitio brasileño iPhone Blog, y afirma que las versiones Pro del iPhone lanzadas en 2023 no tendrán la entrada física clásica para tarjetas SIM.

iPhone 15 Pro

Como dice la fuente, esto significa que el iPhone 15 Pro solo funcionaría con tecnología eSIM. En caso de que no lo sepa, esta es la tecnología que le permite tener dos tarjetas conectadas a su iPhone, ya que la eSIM no es física.

Para materializarse, la fuente avanza que el iPhone 15 Pro llegaría así con soporte para eSIM dual. Esto significa que los usuarios podrán conectar dos números diferentes a su teléfono inteligente sin la necesidad de tarjetas físicas.

iPhone 15 Pro

Como cualquier rumor, deberíamos mirar esta noticia con un cartel de sal. Y la fuente no hace referencia a esta función se extenderá, o no, a los modelos de iPhone 15 que no son Profesionales.

Con el lanzamiento del iPhone 15 a casi dos años de la realidad, no es de extrañar que Apple esté pensando en esta solución. Durante mucho tiempo se ha hablado en un teléfono inteligente sin puertas, y la apuesta solo en esim tendrá sentido con esta ideología.

Apple ya no será compatible con estos iPhones de iOS 16

Cada año, Apple lanza una nueva versión de su sistema operativo para el iPhone. La próxima iteración será iOS 16 que, a pesar de haberse presentado solo a mediados de 2022, ya es objeto de noticias.

Específicamente, la publicación de iphonesoft revela qué dispositivos no serán compatibles con iOS 16. Afirma haber logrado obtener esta información de una fuente con conocimiento interno de los planes de Apple.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE no serán compatibles con iOS 16

A medida que avance esta fuente, Apple dejará de admitir oficialmente el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus y el iPhone SE cuando lance iOS 16. Por lo tanto, será el final de la línea para estos equipos antiguos de Apple.

En cuanto a iPadOS 16, ya no será compatible con el iPad Mini 4, el iPad Air 2, el iPad de 5a generación y el iPad Pro 2015. En ambos casos, esta información carece de confirmación por parte de Apple.

IOS 16 solo se revelará en junio del próximo año, con motivo de WWDC 2022. En este evento, Apple divulgará todas las novedades implementadas en su nuevo software, así como los equipos que serán compatibles.

Incluso si los modelos indicados por iPhonesoft pierden soporte con iOS 16, tendrán una vida útil bien extendida. Recuerdo que el iPhone 6s y 6s Plus se presentaron en 2015 y el iPhone SE en la primavera de 2016.

Nos enfrentamos a seis años de actualizaciones importantes en caso de que estos modelos ya no sean compatibles el próximo año. Una longevidad que, por desgracia, no encontramos en el universo Android.

Incluso si los modelos en cuestión no pueden instalar iOS 16, seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad para iOS 15. Esto significa que si desea conservar alguno de estos modelos durante unos años más, la seguridad de sus datos no se verá comprometida.