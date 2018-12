Apple Dice que Algunos de 2018 iPad Pros Barco Doblado, Pero's de lo Normal y No un Defecto

Poco después de que el nuevo 2018 11 y de 12,9 pulgadas, el iPad Pro de los modelos se entregan a los clientes, algunos de los MacRumors a los lectores encontrar curvas en sus tabletas. Como era de esperar, los nuevos propietarios de iPad se molesto y decepcionado al encontrar defectos no deseados en los dispositivos que cuestan cientos de dólares, pero según la nueva información de Apple, una ligera curvatura no es fuera de lo común.

Apple dice Punto que algunos de 2018 iPad Pro de los modelos son de hecho el envío con una “muy ligera curva en el chasis de aluminio,” que es un “efecto secundario del proceso de fabricación” que no se espera a empeorar con el tiempo o tener un efecto negativo en el iPad de rendimiento “en forma práctica.”

Imagen a través de MacRumors lector Bwrin1

Apple dice que la curva, que puede afectar tanto los tamaños de la nueva 2018 iPad Pro de los modelos, es causada por un proceso de enfriamiento relacionado con el iPad Pro de metal y plástico de los componentes durante la fabricación. Apple dice Punto que la curva no se considera un defecto.

2018 iPad Pro de los modelos que se presentan este problema lo tienen a la derecha fuera de la caja, de acuerdo a Apple, por lo que no parece ser un problema que se presenta a lo largo del tiempo. Hay videos que indica que el nuevo iPad Pro de los modelos de doblar más fácilmente que otros modelos, pero Apple dice que las preocupaciones sobre el iPad Pro de la “rigidez estructural” son “infundadas” y que “se distingue por el producto.” Apple no ha experimentado más alto de lo normal tasas de retorno para el 2018 iPad Pro.

[embedded content]

Punto sugiere que aquellos que están irritados por la curva “no debería tener ningún problema, el intercambio o devolución de un” iPad Pro en una Tienda de Apple, pero esta afirmación es probable que sólo se aplica a los dispositivos que están todavía bajo la política de devolución. Apple normalmente no sustituye a los dispositivos de problemas que no son considerados como defectos de fabricación, por lo que no es del todo claro si las personas con doblado comprimidos fuera del período de retorno será capaz de conseguir repuestos.

Apple experimentado grandes consumidores de protesta a través de un “bendgate” polémica con el iPhone 6 Plus, que vio que el iPhone de flexión debido al uso regular. Apple rectificado el problema con los posteriores modelos de iPhone, y dada la preocupación sobre el potencial de un problema similar, no es de extrañar que Apple está tratando de tranquilizar a los clientes de que esto es un problema de fabricación que no empeora con el tiempo.

a Pesar del hecho de que el iPad Pro de los modelos experimentando este menor curva supuestamente no terminará con los problemas en el futuro debido a ello, muchas iPad Pro de los usuarios puede ser infeliz con la ligera estética y funcional de los problemas causados por una superficie irregular.