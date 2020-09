Up Next

Lo más seguro es que Fortnite no volverá pronto a la App Store, si es que algún día volverá. El primer paso se dio con el desbloqueo de Unreal Engine, pero todavía estamos muy lejos de una decisión que resuelva este caso.

Fortnite no debe volver a la App Store

En la descripción que hace, Apple intenta demostrar sobre todo que Epic Games no es en realidad la compañía que dice ser. Epic se habrá beneficiado de 600 millones con el uso que ha hecho de la App Store y las funcionalidades que ofrece la tienda de aplicaciones de iOS. También muestra Que Epic Games ha ganado mucho con la venta de extras para sus juegos.

Describir Epic Games como algo que no es

