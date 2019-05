Apple Comercio En la Guía: Llegar a la Mayor cantidad de Dinero de Vuelta

los Australianos buscan aprovecharse de Apple por tiempo limitado para iPhone XS y iPhone XR comercio-la promoción debe actuar con rapidez, ya que la oferta termina el lunes 4 de Marzo en Australia, según una actualización en el sitio web de Apple.

Como en los Estados unidos, Apple está ofreciendo un mayor comercio en valores para seleccionar los antiguos modelos de iPhone para la compra de un nuevo iPhone XR o iPhone XS. El iPhone XR comienza en $1,229 en Australia, por ejemplo, pero los clientes pueden comprar el dispositivo por un precio tan bajo como $849 cuando el comercio en un iPhone 7 y hasta la próxima semana.

La promoción se inició en Estados unidos a finales de noviembre y se extendió a las Tiendas Apple internacionalmente a finales de diciembre.

Apple ha promocionado iPhone XR y el iPhone XS comercio-ins con un prominente banner en la página principal de su sitio web, cartelería de la tienda, la Tienda de aplicaciones editoriales, mensajes de correo electrónico a los mayores usuarios de iPhone, y más desde que los smartphones que se lanzó el año pasado.

En una carta a los accionistas el mes pasado, Apple dijo que vio menos el iPhone mejoras que se prevé último trimestre, debido principalmente a la mayor-que-se espera que la debilidad económica en la región de la gran China. Apple dijo que hacer smartphone comercio-ins en sus tiendas más fácil es un paso que se necesitaría para mejorar los resultados.

Sin fecha de finalización ha sido especificada para los estados UNIDOS de la promoción como de

a finales De noviembre, Apple lanzó una promoción por tiempo limitado que ofrece hasta $100 en crédito adicional cuando se negocia en un iPhone 6 con el iPhone 8 para la compra de un nuevo iPhone XS o iPhone XR en los Estados unidos.

Apple amplió la promoción a otros países a finales de diciembre. Aunque sin fecha de finalización se ha establecido en los Estados unidos, la letra pequeña de Apple regional del sitio web Chino revela que el crédito extra estará disponible hasta el 25 de Marzo de 2019 en China, una extensión de la anterior 28 de febrero fecha de finalización en Japón.

25 de marzo pasa a ser la rumoreada fecha de Apple del próximo evento, donde se espera que anuncie la nueva suscripción de noticias y servicios de streaming de vídeo — a pesar de que el 25 de Marzo en China, el 24 de Marzo en los Estados unidos debido a las diferencias de zona horaria.

La promoción está disponible en las Tiendas Apple en los países participantes. Se ofrece, también, en Apple.com y con pagos mensuales en los Estados unidos. Con la opción de pago mensual, los clientes pueden conseguir un nuevo iPhone XR para tan bajo como $18.99 por mes o un nuevo iPhone XS para tan bajo como $29.99 al mes durante 24 meses.

Si se paga en su totalidad, el iPhone XR y el iPhone XS comienzan en $449 y $699, respectivamente, con el intercambio de un iPhone 7 Plus o iPhone 8 en los Estados unidos.

Apple ha actualizado hoy su sitio web para promover una opción de pago mensual para el iPhone XR y el iPhone XS comercio-ups en los Estados unidos.

Con el comercio de un viejo iPhone en una Tienda de Apple en los Estados unidos, los clientes pueden conseguir un nuevo iPhone XR para tan bajo como $18.99 por mes o un nuevo iPhone XS para tan bajo como $29.99 al mes durante 24 meses como parte de una promoción de tiempo limitado.

Pagar en su totalidad sigue siendo una opción, con el iPhone XR y el iPhone XS a partir de $449 y $699, respectivamente, con el intercambio de un iPhone 7 Plus o iPhone 8. El comercio en valores de hasta $100 más de lo habitual, como parte de Apple de la promoción, que no tiene una fecha de finalización en los estados UNIDOS, pero termina el 28 de febrero en Asia.

El pago mensual de comercio-en la opción no está disponible en línea. Hay cero intereses cobrados y una verificación de crédito se requiere.

Apple ha promocionado iPhone XR y iPhone XS comercio-ins con un banner en la página principal de su sitio web, cartelería de la tienda, correos electrónicos a los mayores usuarios de iPhone, y más desde poco después de los teléfonos inteligentes que se lanzó el año pasado.

A principios de este mes, Apple recortados sus ingresos orientación por hasta $9 mil millones para el primer trimestre de su año 2019 año fiscal. En una carta a los accionistas, el CEO de Apple, Tim Cook dijo que la compañía está llevando a cabo y de la aceleración de múltiples iniciativas para mejorar sus resultados, incluyendo lo que es fácil para el comercio en un teléfono en su

Apple hoy en día se ha ampliado su limitado tiempo de promoción de la oferta extra de comercio-en crédito para un iPhone XR o iPhone XS a otros países, incluyendo Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. La promoción lanzada por primera vez en los Estados unidos a finales de noviembre.

Actualización: Apple continúa la expansión de la promoción, con más países Europeos acaba de agregar, incluyendo alemania, Austria, Bélgica, Alemania, Francia, los países Bajos, Italia, España, Suecia, y Suiza.

La promoción también ha ido en directo en la región de China, como manchada por 9to5Mac, incluyendo Hong Kong, Taiwán y Macao.

Como en los Estados unidos, Apple está ofreciendo un mayor comercio en valores para seleccionar los antiguos modelos de iPhone para la compra de un nuevo iPhone XR o iPhone XS. En Australia, por ejemplo, el iPhone XR comienza en $1,229, pero los clientes pueden comprar el dispositivo por un precio tan bajo como $849 cuando el comercio en un iPhone 7 Plus por un tiempo limitado.

En ciertos países, la promoción sólo está disponible en las Tiendas Apple, pero también está disponible en Apple.com en algunas regiones. Apple dice que la oferta termina el 31 de enero de 2019, en China y Japón, pero aún tiene que especificar una fecha límite en otros países.

Muchos analistas han expresado su preocupación por el debilitamiento de las ventas del iPhone, de Apple y de la comercialización agresiva de los iPhone XR en particular, y de su decisión de dejar de revelar iPhone unidad de venta a partir del próximo trimestre ajuste que narrativa. Apple el precio de la acción ha caído casi un 30 por ciento desde el día de su última ganancias

Apple hoy en día el aumento de su comercio en valores para una selección de modelos de Mac publicado en 2009, más adelante. En colaboración con la recompra de la compañía Phobio, Apple ofrece ahora a los clientes hasta $2,500, en comparación con los $1,500 anteriormente.

El nuevo comercio en valores en los Estados unidos son como sigue:

• MacBook: hasta $1,110

• MacBook Air: hasta $430

• MacBook Pro: hasta $2,500

• iMac: hasta $2,500

• Mac Pro: hasta $1,560

Para determinar la cantidad de crédito que usted puede recibir, visite el Phobio sitio web, introduzca su Mac, número de serie, y responder a algunas preguntas acerca de su condición actual. Phobio proporcionará una estimación basada en la información proporcionada.

Si usted acepta el presupuesto, va a recibir el pago después de que el Mac ha sido inspeccionado y su condición ha sido verificada. El pago puede ser en forma de un correo electrónico de la Tienda de Apple tarjeta de regalo, PayPal, depósito, o un virtual Visa prepagada.

Un llegado al tope de 2017 MacBook Pro de 15 pulgadas con Toque Bar en buena condición, por ejemplo, tiene un valor comercial de $2,510. Un llegado al tope de 2016 MacBook Pro de 15 pulgadas con el Toque de la Barra en buen estado es elegible para $1,460 de crédito.

Apple del programa de intercambio es conveniente, pero los clientes pueden obtener un mejor valor de reventa por la venta de su Mac en eBay o listado de anuncios clasificados como Craigslist o la MacRumors Mercado, siempre y cuando se adhieran a nuestras reglas y requisitos.

Apple también ofrece hasta $500 para seleccionar Pc. Mientras tanto, los Macs publicado a principios de 2009 son elegibles para Apple gratis Renovar y programa de Reciclaje

Apple ha actualizado hoy su Mac programa de reciclaje de asociarse con una empresa nueva, reemplazando el antiguo socio de Encendido con Phobio, una empresa que promete una perfecta dispositivo programa de recompra. Apple del programa de reciclaje está diseñado para ofrecer a los usuarios de Apple dinero en efectivo para sus dispositivos antiguos proporcionando simple comercio de opciones.

A partir de hoy, cuando se utiliza Apple Renovar y programa de Reciclaje para reciclar una Mac de escritorio o portátil Apple ahora directo a Phobio del sitio donde puedes encontrar a tu Mac mediante la introducción de un número de serie. Después de contestar un par de preguntas acerca de la condición, Phobio ofrece una estimación del precio y permite a los usuarios elegir de una Tienda de Apple Tarjeta de Regalo, Paypal o Visa Virtual como Recompensa una opción de pago.

Según una fuente que habló a MacRumors acerca de la colaboración de cambio, Apple optó por ir con Phobio debido a que el sitio ofrece más altos de comercio-en valores, es más fácil de navegar, y proporciona una opción para pagos en efectivo junto a la Tienda de Apple, Tarjetas de Regalo, algo que no estaba disponible a través de PowerOn.

De acuerdo a nuestras pruebas, Phobio y PowerOn similares de la oferta trade-in de valores de muchas máquinas, con PowerOn ofreciendo una ligera ventaja en el valor de los Mac más recientes, mientras que Phobio parece haber ligeramente mejores precios para algunos de los modelos más antiguos.

Apple es sólo la asociación con Phobio para Mac comercio-ins en el momento actual. Para PC comercio-ins, Apple sigue trabajando con PowerOn, y para el iPad y el iPhone comercio-ins, Apple todavía está utilizando el antiguo socio

Siguiente de la semana pasada del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus lanzamiento, Apple ha añadido el iPhone SE, iPhone 6s y iPhone 6s Plus a su programa de intercambio en los Estados unidos, ofreciendo estima que el comercio en valores de $160, $275, y $315, respectivamente, para la compra de un nuevo iPhone.

Apple también ha reducido su estimación de comercio-en valores para el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus por $25 cada uno a $200 y $225, respectivamente, mientras que el iPhone 5s ahora puntuaciones de $90 en vez de $125. el iPhone 5 y el iPhone 5c de comercio-en valores ahora son $50 y $40 respectivamente, por debajo de $75 cada uno, y el iPhone 4s ya no es elegible para el comercio.

• iPhone 5 – $50

• iPhone 5c – $40

• iPhone 5s – $90

• iPhone SE – $160

• iPhone 6 – $200

• iPhone 6 Plus – $225

• iPhone 6s – $275

• iPhone 6s Plus – $315

El iPhone programa de intercambio, que no debe confundirse con el iPhone Programa de Actualización, permite a los clientes operar en su viejo iPhone a Apple en cambio de crédito para reducir el costo total de un nuevo iPhone, o para reducir los pagos mensuales de un transportista plan de financiación. El comercio en valores, administrado por el proveedor de terceros de Brightstar Corporation, puede variar dependiendo de la condición del iPhone cotizan en. Seleccione Android, BlackBerry, Windows Phone y dispositivos también son elegibles para el comercio.

los propietarios de iPhone que buscan obtener el mejor valor por su antiguo smartphone debe considerar la venta de manera privada a través de sitios web como eBay o Craigslist, pero Apple del programa de intercambio proporciona un acceso cómodo y seguro a la reventa

Apple el día de hoy se hicieron algunos cambios a sus introducido recientemente “el Comercio Con Cuotas” plan de pago, que está diseñado para permitir a los clientes potenciales del comercio en un viejo iPhone, Android, o Windows Phone, poner el valor del dispositivo hacia un nuevo 24 meses iPhone plan de pago a plazos.

Anteriormente, Apple Comercio programa invocado 24 meses de préstamo de Apple socio Ciudadanos Banco, pero Apple es simplificar el servicio y en lugar de depender de la financiación de los planes manejados por los transportistas. El comercio de un dispositivo en la Tienda de Apple de ahora permitirá que el valor del dispositivo para aplicarse a la compra de un nuevo iPhone de una compañía. Los créditos pueden utilizarse para reducir el costo de una compra o para reducir los pagos mensuales.

Ya no es necesario someterse a una verificación de crédito para el comercio en un dispositivo, ni hacer que los clientes tienen que estar de acuerdo a los 24 meses de préstamo a plazos o mínimo de financiación. Ir a través de transportista de financiación significa iPhones comprados a través del programa será bloqueado para que el portador de un cliente elige, mientras que los teléfonos previamente disponible a través del Comercio-En se desbloqueado.

Anterior redacción:Disponible para clientes calificados con una verificación de crédito y ESTADOUNIDENSES elegibles de la tarjeta de crédito. Pago mensual puede variar dependiendo de la condición y el tipo de dispositivo en el que el comercio. Oferta solo disponible en presentación de una solicitud válida, IDENTIFICACIÓN oficial con fotografía (ley local puede requerir de ahorro de esta información). Requiere de 24 meses de préstamo a plazos con una APR del 0% de los Ciudadanos Bank, N. A. (sujeto a ningún tipo de interés, comisiones u otros gastos a pagar al emisor de la tarjeta de crédito). Requiere la financiación de al menos $239.Nueva redacción:S

Apple hoy en día ha ampliado su “Comercio con Cuotas” programa para el iPhone para Francia, Italia y España, permitiendo a los clientes para el comercio en el derecho a la mayor generación de iPhone, Android, o Windows Phone smartphone y poner el valor de ese dispositivo hacia un nuevo iPhone de 24 meses de plan de pago.

Cuando un cliente en Italia oficios que se usa en un 16GB iPhone 5s para un nuevo 16GB iPhone SE, por ejemplo, un importe de €16.98 deben ser pagados cada mes durante la duración de los dos años del plan de pago a plazos. Un total de €425.52 sería pagado después de que las tasas de interés se aplica al precio. Los precios exactos varían dependiendo de la combinación.

El programa es efectivamente un préstamo controlado por Apple como intermediario, por lo que los clientes necesitan crédito aprobado para calificar. Las cantidades exactas pago puede variar dependiendo de la condición de los smartphones comercializados en. Apple socios financieros incluyen Sofinco en Francia, Agos Ducato en Italia, y Cetelem en España.

“El comercio con Cuotas” era hasta ahora exclusivo para los estados UNIDOS, donde el programa está financiado por los Ciudadanos Banco con un 0% de tasa de interés.

Apple recomienda a los clientes que hable con un Especialista en un Apple Store para obtener más detalles. La oferta no está disponible en línea y está previsto que termine el 31 de agosto de 2016 en Francia, Italia y España. Apple similares iPhone Programa de Actualización sigue siendo exclusivo para los estados UNIDOS, así que este programa es una alternativa viable para la financiación de un nuevo iPhone.

(Gracias, setteBIT!)

los planes de Apple para atraer a Android switchers para el iPhone, ofreciendo Apple tarjetas de regalo a cambio de sus dispositivos Android, informa 9to5Mac. Las tarjetas de regalo estará disponible en un nuevo reciclaje y el comercio en el programa que ofrecerá crédito en la tienda para usuarios que comercian en los viejos teléfonos inteligentes, incluyendo aquellos que provienen de los rivales a los fabricantes de smartphones.

El nuevo programa funciona de forma similar a la de Apple existente del programa trade-in, que proporciona a los usuarios con tarjetas de regalo para los mayores dispositivos de Apple que puede ser utilizado para una nueva compra. Valor de las tarjetas de regalo proporcionado para Android switchers variará según el dispositivo individual, su edad y su condición.

Apple ha estado haciendo esfuerzos en los últimos meses para atraer a los usuarios de conmutación de los dispositivos Android. Además de este nuevo programa trade-in, la compañía también ha creado una guía detallada que guía a los usuarios de Android a través de mover los datos de sus dispositivos Android para el iPhone.

Tras el lanzamiento de los iPhone 6 y 6 Plus, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo que los dispositivos que había traído la más alta de Android conmutador de velocidad de Apple había visto en tres años. En el momento, Cook también dijo que espera ver a más clientes a cambiar a iPhone.

Los empleados de las tiendas Apple comenzará a recibir capacitación sobre el nuevo comercio en el programa de esta semana y se pondrá en marcha en el corto

Apple es hoy la ampliación de su iPad programa trade-in para tiendas en varios países Europeos, incluyendo Francia, Alemania, España y el reino unido. Como manchada por Apfelpage.de y iPhoneAddict.fr el programa permite a los clientes a reciclar los modelos de iPad anteriores en su local de las tiendas de Apple y les ofrece créditos se pueden usar para la compra de nuevos dispositivos.

Apple lanzó el iPad en el programa el mes pasado en estados UNIDOS y Canadá el Día de la Tierra como parte de una iniciativa “verde” para ayudar a los consumidores a reciclar viejos dispositivos iOS. Los clientes pueden visitar las tiendas de Apple y el comercio en su iPad 2, iPad 3, iPad 4 y iPad mini de crédito de la tienda. Los nuevos iPad Air y en la Retina, iPad mini todavía no son elegibles para el canje.

La compañía no ha revelado cuánto va a pagar por estos reciclado de dispositivos en sus tiendas internacionales, pero los precios que probablemente refleja el existente programa trade-in disponible en los estados UNIDOS, con precios reducidos para los dispositivos más antiguos y están en malas condiciones físicasen. Aunque no confirmado, Apple también puede aceptar rotos y no los dispositivos de trabajo por libre, que proporciona una forma para que los clientes que reciclen estos dispositivos.

El programa de iPad es similar a la existente en la tienda de iPhone programa de reciclaje que se estrenó en los estados UNIDOS el pasado mes de agosto, antes de la expansión del reino unido un par de meses más tarde y varios países de europa y Canadá, el pasado