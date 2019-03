Apple AR gafas fecha de lanzamiento, los rumores, las características y patentes de noticias

El rumor de que Apple está desarrollando un AR auricular (o AR gafas) no es nuevo; los créditos que la empresa tenía su mirada puesta en un dispositivo de este tipo han estado circulando en los últimos años. Pero las cosas se calientan en junio de 2017, cuando el anuncio de ARKit en la WWDC de 2017 dejado claro que Apple está profundamente interesado en esta área. Y no es de extrañar: con Google y Microsoft el desarrollo de dispositivos AR, parece un partido de Apple no puede permitirse el lujo de perder.

también no ha escapado a nuestro aviso de Apple más recientes smartphones están bien equipadas para AR, gracias a la biónica conjuntos de chips, que permite a los AR procesamiento. Y, en el caso de la IDENTIFICACIÓN facial habilitado para el iphone, el TrueDepth de la cámara, que puede detectar a los usuarios’ expresiones faciales y recopilar datos en 3D.

Apple ciertamente parece que se está preparando para ser un gran jugador en el AR campo, pero, ¿qué tiene en la manga? Es de Apple de hacer un par de AR gafas? Y ¿qué tal un par de gafas? En esta función, nos fijamos en todo el más reciente de Apple AR rumores, las patentes y la posible fecha de lanzamiento rumores.

¿Qué es la realidad aumentada?

en Primer lugar, un rápido repaso de términos, como muchos AR y VR confundido. VR auriculares están montados en la cabeza en una manera similar a las gafas de Esquí, y bloquear completamente su visión del mundo exterior. El VR headset un seguimiento de su movimiento de la cabeza, y la imagen 3D que se muestran en el interior del auricular se mueve en consecuencia. Esto hace aparecer como si usted está totalmente dentro de un 3D ‘virtual’ del mundo.

la realidad Aumentada, por otro lado, es donde las gafas son ver-a través de y todavía se puede ver el mundo a su alrededor, pero una imagen se muestra en frente de sus ojos.

AR llegó a los titulares en los últimos años, en primer lugar gracias a Google Glass (que muestra imágenes en 2D) y, más recientemente, con un auricular desarrollado por Microsoft llamado HoloLens que incorpora imágenes en 3D en el mundo alrededor de usted.

Microsoft HoloLens gafas ya están disponibles para los desarrolladores, aunque cualquier persona puede comprar uno. Sin embargo, los costos de la astronómico precio de $3.000 o $5,000 para el Comercial de la Suite que incluye las funciones de empresa.

Como para Google Glass, el desarrollo se detuvo de nuevo en 2015, pero Google anunció en 2017 que las Google Glass Enterprise Edition estará disponible para $1,828.









Apple es conocido por ser un pionero, pero sigue siendo parte de la industria de la tecnología de Silicon Valley (aunque más secreto de uno). Si Google y Microsoft están trabajando en AR productos, usted puede apostar su parte inferior de dólares que Apple también tiene un AR auricular prototipo en sus laboratorios.

Además, el CEO de Apple, Tim Cook, ha dejado constancia de discutir las grandes posibilidades que él ve para la AR, como veremos a continuación.

sin Embargo, es una industria que está en su infancia. Como Jefe de Diseño Jony Ive dijo a la tecnología de panel en octubre de 2017, “Hay ciertas ideas que tenemos y estamos a la espera de la tecnología para ponerse al día con la idea,” que bien podrían incluir AR y VR.

Así que, con eso en mente, cuando podemos esperar de Apple AR auricular o gafas?

Apple AR auricular: fecha de publicación

Suponiendo que Apple está trabajando en un AR auricular o AR vasos (nos fijamos en la evidencia de que Apple está trabajando en un AR auricular abajo) cuando es un dispositivo probable para el lanzamiento?

no creemos que Apple lanzará su AR vasos en 2019, pero una 2020 fecha de lanzamiento está buscando cada vez más probable. El informe original de un año 2020 la fecha de lanzamiento de vino en el camino de regreso de noviembre de 2017 a través de Bloomberg, pero ha sido respaldada por fuentes confiables en los meses y años desde entonces.

fue respaldado por un informe de cnet en abril de 2018, lo que también sugiere que en 2020 será la fecha de lanzamiento, de acuerdo a “fuentes”.

Luego, en Marzo de 2019, el gurú de Apple Ming-Chi Kuo informó que Apple primer AR el producto está listo para ir en masa a la producción tan pronto como el Q4 de 2019, con un plazo de Q2 2020. También detalló las características de los auriculares, pero vamos a entrar en más detalle a continuación.

sin Embargo, el tiempo que tienes que esperar, Loup Empresas Gene Munster, analista cree que la realidad aumentada será la próxima gran cosa para Apple.

Él también espera que Apple lanzará Apple Gafas a finales de 2021, un año más tarde de Kuo predijo la fecha de lanzamiento. Es algo que él dice que aún no estamos listos para, “pero con el tiempo vamos a ser”.

Apple AR dispositivo ya está aquí!

en realidad no Tenemos que esperar por Apple para el lanzamiento de un AR auricular. La empresa ya vende un AR el dispositivo iPhone.

Para la mayoría de las personas, su primer sabor de la AR fue cuando empezaron a tocar la popular Pokemon Ir de la aplicación en su iPhone en el verano de 2016.

Ahora, gracias a la TrueDepth de la cámara en el iPhone X y XS, un bionic chipset, y iOS 12 – que Apple describe como “el más grande del mundo de realidad aumentada de la plataforma,” el iPhone es tomar de realidad aumentada para el siguiente nivel.

El iPhone X AR credenciales no fueron una sorpresa, un informe de la agencia Bloomberg en Marzo de 2017, afirmó que la AR se presentó en el iPhone de primera, con gafas de venir más tarde hacia abajo de la línea.

Que el informe afirmó que hay “cientos de ingenieros dedicados a la causa”, incluyendo un número de gente de Apple iPhone de la cámara de trabajo del equipo en AR relacionados con las características para el iPhone.

El informe de la agencia Bloomberg fue apoyado por una reclamación de un Negocio de fuente de información Privilegiada (en noviembre de 2016) que Apple tiene a varios equipos de adquirido nuevas empresas que trabajan en el iPhone AR, y esto se refleja de Apple a corto plazo el deseo de AR en las manos de los consumidores.

Mediante la adición de AR capacidades para el iPhone de Apple permite a los consumidores a punto el teléfono en un objeto del mundo real, como una estatua o un coche, y se ofrecerá información contextual superpuesto en el mundo real.

la Integración de AR en un smartphone que millones de personas ya han introduce el concepto de la AR, y puede hacerlos más propensos a comprar de Apple-gafas de hecho, una vez que salga a la venta.

Hablando de lo cual…

Evidencia de que Apple está haciendo AR gafas

las Afirmaciones de que una Manzana AR auricular está en las obras en Apple se remontan a algunos años y una serie de informes han aparecido presentar evidencia de que el proyecto está en marcha en Apple. De hecho, el proyecto tiene un código-nombre – T288.

equipo

ha habido rumores de que Apple ha estado haciendo AR/VR relacionados con la contrata de algún tiempo. En noviembre de 2016 a Business Insider fuente afirmó que Apple ha contratado a un experto en pantallas montadas en la cabeza (Hmd).

En noviembre de 2016, un informe de la agencia Bloomberg afirmó que Apple había pedido un pequeño número de “cerca de ojo de muestra” para la prueba interna de muestra.

Citando a personas con conocimiento del proyecto, en Marzo de 2017 informe, el FT afirmó que Apple había comenzado a armar un equipo de realidad aumentada expertos de un año antes. Al parecer, más recursos se han dedicado a la AR proyecto de Apple se rumorea coche sin conductor.

Luego, en abril de 2017, más evidencia de algún tipo de proyecto AR vino de filtrado empleado de Apple lesión informes obtenidos por Gizmodo. Mientras que la mayoría son acerca de lo mundano accidentes de trabajo como de la cafetería, quemaduras, hay dos que se destacan:

Uno de los involucrados alguien prueba un desconocido prototipo de dispositivo que “experimentado molestias en su ojo y dijo que ella era capaz de ver el láser flash en varios puntos durante el estudio.” Ella luego fue referido a un optometrista.

Otro involucrado un empleado que “, informó el dolor en los ojos después de trabajar con el nuevo prototipo, a pesar de que pueden estar asociados con el uso”.

Mientras que éstos podrían reflejar un AR o VR dispositivo, una fuente interna dijo a Gizmodo que las lesiones fueron probablemente relacionado a un AR prototipo de Apple está trabajando en, especulando que podría ser “algo así como gafas con una sobrecarga de pantalla”.

Un reciente informe de la agencia Bloomberg, a partir de noviembre de 2017, afirmó que es un equipo de varios cientos de ingenieros trabajando en AR-proyectos relacionados, de acuerdo a sus fuentes.

El equipo, liderado por Mike Rockwell, que anteriormente se ejecutaban de ingeniería en Dolby de Laboratorio, está trabajando en varios de hardware y software de los proyectos bajo el paraguas de nombre en código de ‘T288’, según Bloomberg.

El equipo también trabajó en ARKit. La herramienta que permite a los desarrolladores de software a construir AR aplicaciones para iPhone y iPad. Hablamos de ARKit en más detalle a continuación.

Adquisiciones

en Mayo De 2015 Apple adquirió una empresa alemana. Metaio fue relativamente bien conocido de la compañía con respecto a la realidad aumentada, en el impulso de muchos de los populares aplicaciones de ra se utiliza hoy en día – incluyendo Ikea catálogo virtual, y Ferarri del AR sala de exposiciones de la aplicación.

Desde que fue comprada por Apple, Metaio ha quedado en silencio – de dirigirse a su sitio web le ofrece una breve visión general de la empresa, dirección de correo electrónico y no mucho más. Misteriosa.

Apple ha confirmado la adquisición de Sobrevuelo de los Medios de comunicación, una empresa bien conocida para el desarrollo de la tecnología que permite a los smartphones para ” ver ” el mundo alrededor de ellos. En particular, la compañía ha trabajado con Google en el pasado para desarrollar la imagen de reconocimiento de habilidades que se encuentra en el Google Project Tango.

a Pesar de que el sitio web es ahora (típico de una Manzana de adquisición), de Sobrevuelo de los Medios de comunicación se describe a sí mismo como “dedicada a la construcción de la nueva tecnología que puede elevar, en lugar de reemplazar, nuestras experiencias del mundo real.” y se jactó de un equipo con conocimientos en las áreas de gran escala SLAM, en el interior de navegación, sensor de fusión, de reconocimiento de imagen, así como el seguimiento 3D.

Apple en el CES

Otro informe de la agencia Bloomberg, en enero de 2018, presentado más pruebas de que Apple tiene planes en el AR espacio. La publicación afirma que, a pesar de no exhibir en la feria, Apple estuvo presente en el CES de 2018, con ejecutivos de la reunión de proveedores para discutir AR vasos, de acuerdo a personas familiarizadas con las reuniones.

Apple Tim Cook en AR

aún Hay más evidencia de que Apple está trabajando en algo en el AR espacio – esta vez viene de la propia Apple.

el CEO de Apple, Tim Cook, dijo en agosto de 2016 entrevista con El Washington Post que Apple está “haciendo un montón de cosas” en la realidad aumentada espacio. Él no se detiene allí, sin embargo, como el jefe de Apple salió a la afirmación de que él piensa que es como un “núcleo de la tecnología” para la empresa.

“yo creo que la AR es muy interesante y una especie de núcleo de la tecnología,” Cook afirmó durante la entrevista. “Así que sí, es que algo estamos haciendo un montón de cosas detrás de esa cortina de la que hemos hablado.”

a raíz de estos comentarios, Cook tomó parte en una inusual sesión de la entrevista al Senador republicano Orrin Hatch de Utah Tech Tour en Salt Lake City en octubre de 2016, donde se volvió a discutir la realidad aumentada, aunque esta vez nos dio una mejor idea de lo que Apple podría estar trabajando en.

“AR creo que va a ser muy grande”, dijo Cook. “VR, creo, es que no va a ser tan grande, en comparación con AR y hellip; ¿cuánto tiempo tomará? AR va a tomar un poco de tiempo, porque hay algunos realmente difíciles desafíos de la tecnología de allí. Pero va a suceder. Va a suceder en una gran forma. Y vamos a extrañar, cuando no [pasar], ¿cómo hemos vivido sin ella. Tipo de cómo nos preguntamos cómo hemos vivido sin nuestro [smartphones] hoy en día.”

Es interesante que Apple se centra más en la realidad aumentada de la realidad virtual, aunque sí tiene sentido – especialmente con el auge del popularity de las aplicaciones que cuentan con la tecnología como Pokemon Ir, y la introducción de ARKit que hace que sea mucho más fácil para los desarrolladores para ofrecer AR las capacidades de sus aplicaciones.

Cocinar ve AR como convertirse en algo que una gran parte de la población va a utilizar sobre una base diaria, va a afirmar que él piensa “que una parte significativa de la población, del desarrollo de las empresas, y, finalmente, todos los países, tendrá AR las experiencias de cada día”.

Hablando a Los Independientes durante un viaje al reino unido en febrero de 2017, Cook dijo que él prefiere AR más de VR porque “permite a los individuos estar presente en el mundo, pero esperemos que permite una mejora sobre lo que está sucediendo en la actualidad.”

teniendo en cuenta que la realidad virtual parece ofrecer la más inmersiva y divertida la experiencia de las dos plataformas en el momento, ¿por qué Cocinar creer que la AR es el futuro? La gente no quiere ser cortado del mundo, al parecer.

“la Mayoría de la gente no quiere bloqueo de sí mismos, del mundo durante un largo período de tiempo y hoy en día no puedes hacer eso porque usted se enferme”, dijo, hablando de la realidad virtual. “Con AR puede, no se absorto en algo, pero tiene que ser una parte de su mundo, de su conversación. Que tiene resonancia.”

Cocinar incluso fue tan lejos como para compararlo con el smartphone, y cómo ha cambiado el mundo. “Creo que es una gran idea como el smartphone”, afirmó. “El smartphone es para todos, no tenemos que pensar que el iPhone se acerca a un grupo demográfico determinado, o de un país o mercado vertical: es para todo el mundo. Creo que la AR es grande, es enorme.”

Tim Cook también se dirigió AR y ARKit durante el Q3 de 2017 ganancias llamada. Cuando se le preguntó acerca de cómo la gente va a utilizar ARKit, Cocinero respondió: “yo no podría estar más emocionado acerca de AR y lo que estamos viendo con ARKit en el principio.” Él continuó a explicar la variedad de maneras en las que él ya ha visto AR utilizado, y que él piensa “AR es grande y profunda, y esta es una de esas enormes cosas que vamos a volver a mirar y admirar en el inicio de la misma.”

Apple ARKit

Aún más evidencia de que Apple está interesada en AR: Apple anunció ARKit como parte de iOS 11 en la WWDC en junio de 2017. ARKit permite a los desarrolladores ofrecer alta gama de realidad aumentada de las capacidades de sus aplicaciones sin tener que desarrollar el sistema de AR, y mejora la existente AR soluciones – por ejemplo, Pokemon IR a correr ARKit se ve mucho más fluida de lo que hizo anteriormente.

Por Apple ARKit página en su sitio web, afirma que ARKit es un “corte-borde de la plataforma para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada para el iPhone y el iPad” y ofrece potentes capacidades de posición y seguimiento de la escena de la comprensión”.

tiene sentido para Apple para ofrecer AR como parte de los iPhone y iPad de la experiencia, ya que es un dispositivo que ya están en las manos de millones de consumidores. También se anima a los desarrolladores a crear AR apps que en el futuro podrían ser portado a una AR auricular, si ese es el camino que Apple decide ir hacia abajo.

Además, hace que iOS el mayor AR plataforma en el mundo en el día uno. No es demasiado malo para tecnologías emergentes!

Apple AR auricular: Precio

esperamos que cuando se lanza Apple AR los auriculares tienen un precio alto, como es de Apple personalizado. Pero tenemos la esperanza de que el precio será un poco más abajo-a-tierra que la ofrecida por la competencia en la actualidad.

Como hemos dicho anteriormente, Microsoft HoloLens gafas costo de $3.000 (aprox £2,193), o de $5.000 (aprox £3,655) para el Comercial de la Suite que incluye las funciones de empresa.

Como para Google Glass, las Google Glass Enterprise Edition cuesta $1,828 (aprox £1,336).

Apple AR auricular: Diseño

Un iPhone Hacks informe en junio de 2017, afirmó que Apple smart gafas tienen un diseño único, de acuerdo a su origen.

Su privilegiada ofrece detalles sobre el diseño – con un hueso de la conducción auricular, un micrófono, un acelerómetro y una pantalla capacitiva de marco para la navegación y la interacción, las gafas de sonido impresionante.

Algunas personas creativas que han llegado con los posibles diseños de Apple con gafas. Por ejemplo, este vídeo de YouTube (que con entusiasmo afirmó que las especificaciones iba a lanzar de nuevo en 2018) tiene algunos diseños aseados.

[embedded content]

Apple AR auricular: Especificaciones

no sabemos mucho acerca de las tecnologías que se utilizan en Apple AR especificaciones (obtener), pero hay algunos rumores que circulan de que podría dar una indicación acerca de qué esperar.

Pantalla

Según un informe de cnet en abril de 2018, Apple AR los auriculares ofrecen una pantalla 8K para cada ojo.

El 8K muestra hará que el VR y la AR, las imágenes se ven más natural y ayuda a evitar las náuseas sensación de que puede ser el resultado de usar AR/VR auriculares.

Un viejo informe de junio de 2017 sugirió que el vidrio inteligente, ser utilizado en Apple AR auricular estaba siendo fabricado utilizando un Kopin NED montura de Acetato.

hubo también afirma que Apple está mirando para vender su AR gafas con lentes de prescripción o incluso polarizado lentes en colaboración con Zeiss.

Procesador

Un cnet informe sugiere que la AR gafas no requieren de un ordenador o un smartphone para funcionar.

de Cnet, la fuente afirmó que el auricular se requiere una caja dedicada alimentado por una costumbre de Apple de procesador a la que se conectará a través de una “alta velocidad, tecnología inalámbrica de corto alcance”. El cuadro de uso de la tecnología inalámbrica a 60 ghz WiGig, de acuerdo con cnet. El 60 ghz WiGig señal normalmente no pueden penetrar las paredes, pero se puede propagar fuera de los reflejos de las paredes, techos, suelos y objetos mediante la formación del haz. Esto puede no importa si el auricular se utiliza en un solo lugar.

Esto significa que los usuarios no se requiera la instalación de varias estaciones de base alrededor de la habitación para permitir a los auriculares para determinar su ubicación (como es el caso de la HTC Vive). Todo va a estar incluido en el cuadro y el auricular.

de Acuerdo con cnet, la caja contará con un 5 nanómetros de procesador. Apple está diseñando el chip en la casa y el chip será similar a la de los chips de Apple se dice que es el desarrollo de su Mac, con un interruptor de Intel prevista para 2020.

sin Embargo, que los conflictos con las más recientes demandas de Ming-Chi Kuo, un hombre con un historial probado de la exactitud de las predicciones. Kuo afirma que la primera generación AR gafas es muy dependiente en el iPhone, con el AR gafas esencialmente sólo la prestación de la pantalla. Que deja el iPhone para controlar la computación, el procesamiento, conectividad a internet y servicios de ubicación de los usuarios de bolsillo, dando a entender que, como con el Apple Watch, los usuarios de Android no será capaz de entrar en Apple AR divertido.

Mientras que suponemos que todo este cómputo se hará de forma inalámbrica, no se menciona explícitamente en Kuo informe.

Si el iPhone se encarga de todo el trabajo pesado, Apple puede crear un auricular que es ligero y elegante, pero también hay preocupación sobre el impacto en la vida de la batería de tu iPhone si tiene a la alimentación de la AR de la experiencia.

Apple AR auricular: Características

Bloomberg fuentes afirman que las gafas se conecte de forma inalámbrica a un iPhone y mostrará no sólo la información, sino imágenes y otros datos directamente en frente del portador del campo de visión.

el analista de KGI Ming-Chi Kuo cree que Apple podría integrar AR para redefinir la clave de las líneas de producto. Por ejemplo, un AR-powered interfaz podría cambiar la forma en que los usuarios interactúan con los pequeños dispositivos como el Apple Watch, eliminando problemas de torpe controles.

Apple AR auricular: Software

Un nuevo sistema operativo, llamado rOS (r de la realidad), está siendo construido por el AR auricular. Está basado en iOS, según Bloomberg.

rOS de la potencia AR auricular. Al parecer, el ‘rOS’ software grupo está dirigido por Geoff Stahl, un antiguo administrador de software para los juegos y los gráficos de Apple.

en cuanto a cómo usted va a obtener aplicaciones, Apple ha discutido emparejamiento del auricular con su propia versión de la App Store, donde los usuarios podrán descargar los contenidos, tal y como hacen con el iPhone, el Reloj, Apple TV y Mac, según Bloomberg.

Apple AR Patentes

En enero de 2017, Apple se le concedió un par de patentes que nos puede dar un vistazo a la empresa AR aspiraciones. Patente no. 9,560,273 detalles del hardware marco de un AR dispositivo que puede entender su entorno gracias a los medios informáticos capacidades de visión, mientras que la patente no. 9,558,581 detalles del método de la superposición de información virtual en un entorno físico.









Tanto las patentes se presentó de nuevo en el 2015 por el alemán AR especialista Metaio poco antes de que Apple adquirió la empresa, y se transfiere a Apple en noviembre de 2016.

Patentes 273 describe un “wearable sistema de información que tengan al menos una cámara”, pero va más allá y analiza las posibilidades de tener más cámaras, una pantalla, una interfaz de usuario e incluso de los componentes internos de la dedicación a la visión por computador. La patente detalles montado en la cabeza de la pantalla como la plataforma principal para la AR, pero también sugiere que un smartphone (también conocido como el iPhone) podría servir como un decente stand-in.

sin Embargo, en general, las patentes lidiar más con objeto de reconocimiento que se hace de la visualización de la AR de datos. El problema de reconocimiento de objetos es una barrera en la AR de la industria en general, como las soluciones existentes requieren una gran cantidad de energía y por lo tanto, no son ideales para el mundo real.

En el caso de Apple, la ‘invención’ mantiene una baja de energía en modo de escaneo para la mayoría de su funcionamiento, con alta modos de potencia activa en relativamente corto tiempo.

Luego, en Mayo de 2017, una patente surgido representa el head-mounted display de Apple del próximo realidad aumentada auricular. La patente de los detalles de un dispositivo y técnicas para la proyección de una imagen de origen en un HMD compuesto de la izquierda y de la derecha muestra, lo que sugiere que pueden verse más como estándar de gafas de Google no de Vidrio.









En la presentación, Apple señala que algunos Hmd se puede utilizar para ver una imagen transparente imponen una visión del mundo real. Suena familiar a la realidad aumentada? Pensamos lo mismo.

Otra de Apple presentación de solicitudes de patente, descubrió en julio de 2017, se describe cómo un par de AR-gafas compatibles podría interactuar con un teléfono inteligente. El usuario se dice que es capaz de interactuar con los objetos que aparecen en las gafas el uso de su smartphone. Por supuesto, el teléfono tendría que estar equipado con el hardware y software necesarios para ser compatible con las gafas, y estamos seguros de si la tecnología es ya aparece en el iPhone 7 o no.









Otro concepto en la patente se describe cómo el usuario puede interactuar con los objetos que aparecen en la AR gafas señalando a ellos – una similar mecánico es utilizado por Microsoft en sus gafas HoloLens, así que no es una idea descabellada. Las reivindicaciones de la patente de que va a ser posible a través de una matriz de cámaras conectado a las gafas, como las cámaras mapa y seguimiento de los dedos del usuario a medida que se mueve hacia el objeto en la pantalla.









sin Embargo, una patente publicada en la Q3 2018 sugiere que el AR auricular puede ser controlado a través de un dispositivo táctil como el iPhone. Así como representación de una persona que llevaba un auricular y la interacción con una pantalla táctil de dispositivo, la patente detalle cómo “el usuario interactúa con la interfaz gráfica de usuario, en parte, a través de lápiz y/o dedos de los contactos y de los gestos en la superficie sensible al tacto.”

Con la más avanzada de las patentes que aparecen, se sugiere que Apple está tomando de realidad aumentada muy en serio, y que podemos estar viendo Apple AR dispositivo habilitado en el mercado antes de lo que originalmente se pensó.

el analista de KGI Ming-Chi Kuo dijo a los inversores que él cree que Apple historial de ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad de las experiencias de los usuarios ayudará a la empresa a mover en – y el éxito – en la AR de mercado.