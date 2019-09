Apple Ajusta App Store Algoritmo Después de darse cuenta de Muchas Aplicaciones de Apple Dominan los Resultados de la Búsqueda

Apple recientemente ha ajustado su Tienda de aplicaciones del algoritmo de búsqueda de modo que menos de sus propias aplicaciones aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda, los altos ejecutivos Phil Schiller y Eddy Cue confirmó en una entrevista con The New York Times.





Específicamente, los ejecutivos dijo que Apple ha ajustado una función que a veces se agrupan las aplicaciones de la máquina para aplicaciones de Apple ya no se ven como si fueran a recibir un trato preferencial. The New York Times) afirma que muchas apps de Apple han caído en los resultados de búsqueda ya que el cambio se implementó en el mes de julio.

Schiller y Cue ambos han negado cualquier irregularidad por parte de Apple, sin embargo, al describir el cambio como una mejora más que una solución:

el 12 de julio De muchas aplicaciones de Apple se redujo drásticamente en los rankings de búsqueda populares. El top resultados para “TV” pasó de cuatro aplicaciones de Apple para dos. “Video” y “mapas” cambiado a partir de los tres mejores apps de Apple a uno. Y Apple Cartera cayó desde el Nº 1 punto para “dinero” y “crédito”. el Señor Schiller y el Señor Cue dijo que el algoritmo había estado funcionando correctamente. Simplemente decidió handicap de sí mismos para ayudar a otros desarrolladores. “cometemos errores todo el tiempo,” el Señor de Cue, dijo. “estamos contentos de admitir que cuando lo hacemos,” el Señor Schiller dijo. “Este no fue un error.”

Incluso después del cambio, el análisis de la firma del Sensor de la Torre se encuentra apps de Apple ocupa el primer puesto en la App Store para más de 700 términos de búsqueda, incluso cuando las aplicaciones de Apple fueron menos relevantes y menos populares que los de sus competidores:

En Agosto. 21 de aplicaciones de Apple ocupó el primer lugar en 735 de alrededor de 60.000 términos de búsqueda rastreado por el Sensor de la Torre. La mayoría de las marcas de las búsquedas eran difíciles de entender, pero Apple apps clasificado por primera vez para muchas de las consultas populares. Por ejemplo, para la mayoría de los de junio y julio, aplicaciones de Apple fueron los resultados principales de estos términos de búsqueda: libros, música, noticias, revistas, podcasts, vídeo, TV, películas, deportes, tarjeta, regalo, dinero, tarjetas de crédito, débito, fitness, la gente, los amigos, el tiempo, notas, documentos, archivos, nube, el almacenamiento, el mensaje, casa, tienda, correo, mapas, tráfico, las acciones y el tiempo.

Un portavoz de Apple dijo que la compañía no pudo comprobar los datos, ya que no se mantiene un registro histórico de los resultados de la búsqueda, de acuerdo a la The New York Times. Apple algoritmo se dice que examinar 42 señales diferentes, incluyendo una aplicación relevante para una búsqueda determinada, sus calificaciones, y su popularidad se basa en las descargas y opiniones.

The New York Times compartido un ejemplo particularmente convincente de Apple de la Cartera de la aplicación después de la Manzana de la Tarjeta de introducción, pero Schiller y Cue negó cualquier manipulación intencional de la App Store resultados de la búsqueda:

el 25 De Marzo, la empresa lanzó una Manzana de la marca de la tarjeta de crédito que puede ser utilizado a través de la Apple aplicación de Cartera. Al día siguiente, Apple Cartera fue el Nº 1 resultado en la búsqueda de “dinero”, “crédito” y “débito.” La aplicación no se había clasificado para los términos de búsqueda antes de entonces. el Señor de Cue y otros ejecutivos de Apple se especula que el equipo de marketing de la Manzana aplicación de Cartera ha añadido “dinero”, “crédito” y “débito” subyacentes a la descripción de la aplicación, haciendo que se aparecen para los resultados de búsqueda. Entonces la gente buscado en esos términos, que se encuentran el de Apple de la Cartera de la aplicación y haga clic en él, diciendo que el algoritmo que debe ser el resultado de la primera. “sólo podemos decir que no hemos hecho nada como para que el — que es, aparte de lanzar una gran cartera, una Manzana de la Tarjeta y la comercialización de los diablos de la misma,” el Señor de Schiller dijo.

Apple ha enfrentado a un creciente escrutinio, como de tarde sobre la forma en que ejecuta su Tienda de aplicaciones, que van desde la de Spotify anticompetitivas queja en Europa a una demanda de acción de clase acusando a Apple de la operación de una Tienda de aplicaciones monopolio en la Estados unidos, que el Tribunal Supremo ha permitido continuar.

Apple recientemente defendió sus prácticas, señalando que la App Store “da la bienvenida a la competición”, y fue creada para ser “un lugar seguro y de confianza para los clientes a descubrir y descargar aplicaciones” y “una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores.”