Apple a Dejar de Vender el iPhone 7 y el iPhone 8 Modelos en Alemania, Mientras Atractivo más Amplio de la Prohibición de Ventas

En un comunicado emitido a la CNBC, Apple ha indicado que los planes de apelar a un tribunal alemán en la decisión de emitir una medida cautelar—también conocido como la prohibición de ventas—en seleccionar los modelos de iPhone que contiene chips de Intel y Apple proveedor Qorvo.





mientras tanto, Apple dijo que el iPhone 7 y el iPhone 8 modelos no estarán disponibles para su compra en sus tiendas al por menor en Alemania:

Qualcomm campaña es un desesperado intento de distraer la atención de los verdaderos problemas entre nuestras empresas. Sus tácticas, en los tribunales y en sus actividades cotidianas, están perjudicando a la innovación y perjudicar a los consumidores. Qualcomm insiste en cobrar tarifas exorbitantes con base en el trabajo que no hicieron y que están siendo investigados por los gobiernos de todo el mundo por su comportamiento. Por supuesto que estamos decepcionados por este veredicto y tenemos la intención de apelar. Todos los modelos de iPhone siguen estando disponibles para los clientes a través de transportistas y distribuidores en 4,300 lugares a través de Alemania. Durante el proceso de apelación, el iPhone 7 y el iPhone 8 modelos no estar disponibles en el Apple 15 tiendas en Alemania. iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR permanecerá disponible en todas nuestras tiendas.

el día de hoy, según los informes, un tribunal alemán dictaminó que seleccionar los modelos de iPhone que contiene una combinación de chips de Intel y Apple proveedor Qorvo violado una de Qualcomm patentes en torno a los llamados “sobres de seguimiento,” una característica que ayuda a preservar la vida de la batería cuando el envío y recepción de señales inalámbricas.

En su declaración, Apple dijo que el último iPhone XS, iPhone XS Max, y el iPhone XR modelos permanecen disponibles para su compra en todas sus tiendas en Alemania. Los mayores iPhone 7 y el iPhone 8 modelos también estará disponible para su compra en los distribuidores autorizados y los transportistas en Alemania, según la compañía.

Reuters, informó que la medida cautelar no tendrán efecto inmediato, si Apple apelaciones, pero expertos legales Florian Mueller de el software libre de Patentes informado MacRumors que la medida cautelar “es aplicable incluso durante una apelación,” que tal vez explica por qué Apple sacó el iPhone 7 y el iPhone de 8 modelos de sus estanterías en el país.

Mientras me confirman nuevos modelos no se ven afectados, Reuters está EQUIVOCADO acerca de la apelación. El requerimiento es aplicable incluso durante sn apelación. Que mal entendido el juez.

Mueller también dijo que el fallo se aplica hasta el iPhone X, que Apple ya no se vende en Alemania, lo cual explicaría por qué el iPhone XS, iPhone XS Max, y el iPhone XR permanecen disponibles para su compra en el país.

Qorvo del abogado de la propiedad intelectual Mike Baker a través de CNBC:

creemos que nuestros sobres chip de seguimiento no infringe la patente en el palo, y el tribunal se habría llegado a una conclusión diferente si se tenía en cuenta todas las pruebas. Estamos decepcionados de que el inventor y diseñador de nuestro chip, que asistió a la audiencia, no se les da la oportunidad de testificar o presentar cualquier otra prueba que refuta Qualcomm reclamación de infracción. La Comisión de Comercio Internacional ya ha determinado que nuestro envolvente tracker chip no infringe la contraparte de EE.UU. a la patente en cuestión en este caso. Actualmente no se espera que esta decisión no tendrá ningún impacto en nuestro negocio con Apple.