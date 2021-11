APP Para GANAR DINERO M1 FINANCE! >>DESCARGAR $$$

APP para ganar dinero M1 FINANCE: M1 Finance ofrece inversión, junto con una variedad de servicios bancarios. ¿Es el movimiento correcto para ti?

Hoy en día, es común ver aplicaciones que ofrecen a los consumidores la oportunidad de invertir fácilmente su dinero y administrar sus finanzas. M1 Finance busca combinar la inversión de dinero y la administración del dinero en una aplicación fácil de usar, que le permite administrar su dinero en un solo lugar utilizando una variedad de herramientas.

App para ganar dinero M1 FINANCE: Si está buscando una solución completa de administración de dinero, M1 Finance puede valer la pena considerar. Lea nuestra revisión de M1 Finance para averiguar si esta aplicación podría ayudarlo a tomar el control de sus finanzas.

¿Qué es M1 Finance?

App para ganar dinero M1 FINANCE: M1 Finance es una aplicación y plataforma de inversión que se puede utilizar en línea o en Android o iOS. Fue fundada en 2015 y tiene su sede en Chicago. Según el sitio web de M1 Finance, al menos 150,000 inversores están utilizando la aplicación para administrar su dinero. Además de proporcionar servicios generales de inversión y orientación sobre cómo invertir dinero, M1 Finance también ofrece la capacidad de pedir prestado a tasas bajas y usar un producto de cheques asegurado por la FDIC.

M1 Finance aparece en el BrokerCheck de FINRA, y el registro SEC de la compañía fue aprobado en 2016. Como resultado, M1 Finance es una firma de corretaje legítima con licencias en 53 estados y territorios de los Estados Unidos.

¿Cómo funciona M1 Finance?

App para ganar dinero M1 FINANCE: M1 Finance le permite elegir sus propias inversiones y utilizarlas para construir tartas. Ofrece acciones individuales y ETF que puede usar para construir una cartera personalizada. También es posible elegir entre pasteles expertos diseñados para ayudarlo a alcanzar diferentes objetivos, que van desde obtener ingresos pasivos hasta la creación de riqueza a largo plazo.

M1 Finance le ofrece la posibilidad de invertir en acciones individuales utilizando la inversión fraccionada. Como resultado, si no tiene suficiente dinero para comprar una acción completa de una empresa, puede obtener acciones fraccionadas y agregarlas a su cartera. Lo mismo es cierto de un ETF, que se negocia como una acción en la bolsa.

Aunque no puede invertir en bienes raíces o bonos individuales, puede obtener exposición a estas clases de activos a través de ETF de bonos e inversiones inmobiliarias (REIT), ya que M1 Finance ofrece ambos. Incluso es posible obtener acceso a ETF de seguridad respaldados por hipotecas a través de M1.

M1 Finance ofrece un enfoque de inversión único. Cuando se registra, crea un pastel personalizado basado en sus existencias. Cada pastel se compone de rebanadas. Su pastel de cartera se construye en función de la cantidad de pastel que desea que tome cada rebanada.

Cada acción individual o ETF es una rebanada de su pastel. Por ejemplo, puede elegir crear un pastel con dos acciones individuales, un ETF de mercados emergentes, un ETF de bonos y un ETF de REIT. Son cinco valores diferentes. Puede decidir asignar su pastel de manera uniforme, con el 20% de su dinero va a cada uno, o puede elegir una forma diferente de dividirlos.

M1 Finance también ofrece Empanadas Expertas, que son carteras de valores seleccionadas reunidas por el equipo de M1. Estas carteras suelen tener un alto rendimiento histórico. También puede agregar Pasteles expertos a su pastel.

Su cartera de M1 Finance es completamente personalizable. El único límite es que solo puede mantener hasta 100 valores en su cartera. El dinero que contribuye a su cartera de finanzas M1 se divide de acuerdo con los porcentajes que especifique, y M1 utiliza el reequilibrio dinámico para reequilibrar automáticamente las asignaciones de su cartera de acuerdo con sus objetivos.

Productos financieros M1

App para ganar dinero M1 FINANCE: M1 Finance ofrece dos productos principales, la cuenta Basic y la cuenta M1 Plus. La cuenta Básica es completamente gratuita y no tiene cargos asociados a ella. La cuenta M1 Plus tiene un cargo anual de 1 125, pero viene con más beneficios, incluida una cuenta de cheques que devenga intereses y reembolso en efectivo cuando usa la tarjeta de débito asociada.

Sin embargo, no importa en qué cuenta se registre, M1 Finance ofrece los siguientes productos:

Gasto M1: cuenta de cheques asegurada por la FDIC proporcionada a través de Lincoln Savings Bank. Esto incluye una tarjeta de débito para su uso y el reembolso de la tarifa del cajero automático.

M1 Invest: La capacidad de crear una cartera totalmente personalizada con reequilibrio dinámico. No hay cargos de gestión o negociación asociados con M1 Invest.

Préstamo M1: Una vez que tenga al menos 1 10,000 en su cartera (fondos IRA excluidos), es posible pedir prestado a tasas bajas. Su línea de crédito de cartera le permite pedir prestado hasta el 35% de su cartera de inversiones no IRA sin preocuparse por los requisitos de crédito tradicionales. Puede pagar su línea de crédito desde su cartera M1 o una cuenta bancaria.

M1 Finanzas de un vistazo

¿Quién puede usar M1 Finance?

App para ganar dinero M1 FINANCE: Cualquier persona que tenga al menos 18 años de edad y sea ciudadano estadounidense o residente permanente puede abrir una cuenta financiera M1. Usted necesita una dirección postal actual de los EE.UU. para calificar.

M1 Finance es probablemente el mejor para alguien que está interesado en la gestión completa del dinero con la ayuda de una cartera de inversiones. Para aquellos que desean una cartera de inversión verdaderamente libre de comisiones (aún tiene ratios de gastos con ETFs), M1 Finance puede ser una opción decente. Además de poder administrar una cartera, también puede acceder a una línea de crédito y un producto de cuenta corriente.

M1 Plus puede funcionar bien para aquellos que desean usar su cartera para acceder a una línea de crédito a una tasa más baja. Los usuarios también pueden ganar un rendimiento en el saldo de la cuenta de cheques y dinero en efectivo al usar la tarjeta de débito.

Por otro lado, es probable que M1 Finance no funcione bien para un inversor involucrado en operaciones frecuentes. Aunque le permite invertir en acciones individuales, la ventana de negociación para el día es limitada, por lo que no puede realizar muchas operaciones durante un día. Para aquellos interesados en el comercio diario, es poco probable que M1 Finance se ajuste a la factura.

¿Cuánto puedes ganar con M1 Finance?

App para ganar dinero M1 FINANCE: Debido a que M1 Finance es un corretaje, la cantidad que gane depende de la composición de su cartera. Cuando invierte utilizando M1 Finance, compra una acción de una acción o un ETF. El rendimiento depende de lo bien que vaya la inversión a lo largo del tiempo, así como de los dividendos que gane.

Sin embargo, con la inversión, se da cuenta de las ganancias solo después de vender. Por lo tanto, es posible que se aferre a una acción durante mucho tiempo, pero no recibe dinero hasta que vende el activo. Por ejemplo, si compró una acción del SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en enero. 7, 2000, usted habría pagado 1 144.97. En febrero. 7, 2020, usted podría haber vendido esa acción por $332.20. Habrías ganado 1 187.23. Ahora, imagina si hubieras comprado 100 acciones en ese entonces. Tu ganancia habría sido de 1 18.723. Eso no está mal por dejar que el dinero se quede ahí durante 20 años.

Para muchos inversores, ganar dinero con el tiempo requiere que inviertas constantemente y dejes que tu cuenta crezca antes de vender acciones según sea necesario en el futuro. Con M1 Finance, es posible configurar inversiones automáticas y aumentar su patrimonio con el tiempo. Su rendimiento total, sin embargo, depende de si vende inversiones con ganancia o pérdida, qué tan bien lo hacen esas inversiones y con qué frecuencia vende inversiones por dinero en efectivo.

Otros factores, como impuestos, ratios de gastos, tarifas anuales y otros costos podrían afectar la cantidad que gana con el tiempo.

Maximiza tus ganancias con M1 Finance

App para ganar dinero M1 FINANCE: Casi cualquier momento es un buen momento para empezar a invertir. Maximizar sus ganancias, sin embargo, requiere disciplina y planificación.

Invertir regularmente: Una de las mejores formas de maximizar las ganancias como inversor es ser consistente al hacer contribuciones.

Deje que su dinero crezca: En lugar de vender acciones y liquidar sus inversiones con frecuencia, déles tiempo para crecer, lo que permite que los rendimientos compuestos funcionen para usted.

Establecer un umbral de control de efectivo: Con M1 Finance, puede establecer un umbral de control de efectivo y una vez que su cuenta de efectivo supere esa cantidad, el exceso se invertirá automáticamente en su cartera. Cuando usted recibe dividendos, se ponen en su cuenta como dinero en efectivo. Con un umbral de control de efectivo relativamente bajo, puede reinvertir automáticamente sus dividendos.

Considere la actualización M1 Plus: A pesar de que M1 Plus tiene una tarifa anual de $125, puede compensarlo con el 1% de reembolso en efectivo cuando usa la tarjeta de débito. Dependiendo de cuánto gastes, se necesitan regular 12,500 en gastos regulares para alcanzar esos $125. Si sabes que usarás la tarjeta de débito para gastar más y no usas recompensas de tarjeta de crédito, esto puede valer la pena en algunas situaciones.

Cómo mantenerse seguro invirtiendo con M1 Finance

App para ganar dinero M1 FINANCE: No puede evitar completamente el riesgo al invertir. Siempre existe la posibilidad de que pierdas dinero. Sin embargo, puede ajustar su cartera con M1 Finance, cambiando su pastel para que los segmentos que incluyen ETF de bonos sean más grandes, reduciendo el riesgo general de su cartera.

Además, vale la pena señalar que las inversiones están cubiertas por el seguro SIPC, que protege su cuenta hasta 5 500,000 si la correduría falla. Sin embargo, debe tener en cuenta que el seguro SIPC no lo protege de los eventos del mercado.

Al elegir inversiones y construir su cartera personalizable, tenga en cuenta sus propios objetivos personales para su dinero, su cronograma de inversión y su tolerancia al riesgo personal.

Preguntas frecuentes sobre M1 Finance

¿M1 Finance es legal?

Sí. M1 Finance está registrada con FINRA y la SEC como corretaje.

¿M1 Finance es bueno para principiantes?

M1 Finance puede ser una buena opción para principiantes. El sitio web tiene una extensa colección de artículos que explican conceptos básicos de inversión. Además de eso, el concepto del pastel hace que sea fácil para los principiantes construir una cartera. M1 Finance se encarga del trabajo pesado, agilizando el proceso de inversión para que los principiantes no tengan que preocuparse por las órdenes de mercado y las otras trampas de las opciones de inversión tradicionales. También ofrece una práctica aplicación móvil que hace que la administración del dinero sea simple y conveniente.

M1 Finance requiere una inversión mínima de 1 100 para comenzar ($500 para una IRA), lo que puede ser un problema para los principiantes. Para una alternativa más económica, considere Stash, que puede ayudarlo a comenzar a invertir con un solo dólar. Puede comparar M1 Finance vs. Stash cara a cara y ver cuál se ajusta mejor a sus objetivos de inversión.

¿Cómo hace dinero M1 Finance?

Al igual que muchas otras empresas de servicios financieros, M1 Finance gana dinero en gran medida de los intereses. Gana intereses sobre el efectivo que posee, así como sobre los préstamos de margen que realiza a través de M1 Borrow. Porque M1 Plus viene con una cuota anual, que es otra manera de hacer dinero. Según M1, la mayoría de los corredores en línea ganan entre el 10% y el 30% de su dinero de los honorarios y comisiones de gestión. En lugar de cobrar estas tarifas, M1 Finance se centra en otras formas de ganar dinero.

¿Qué es mejor: M1 Finance o Robinhood?

Qué aplicación es mejor depende de su estilo de inversión y sus objetivos. M1 Finance tiene ventanas de trading limitadas, por lo que no es ideal para los traders diurnos. Además, está configurado para que base su cartera en la asignación de activos y está diseñado para la creación de patrimonio y la administración de dinero a largo plazo.

Robinhood, por otro lado, es a menudo una mejor opción para los operadores diurnos que desean una forma gratuita de ejecutar múltiples operaciones por día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las interrupciones comerciales han sido un problema con Robinhood en el pasado.

¿Puedes retirar dinero de M1 Finance?

Sí, es posible retirar dinero de su cuenta de gasto M1 a una cuenta bancaria externa. Además, también puede usar su tarjeta de débito M1 Spend para obtener dinero de un cajero automático o incluso para hacer compras.

Si desea retirar dinero de M1 Invest, primero tiene que vender acciones de su cartera. Una vez liquidadas las transacciones, puede retirar el efectivo resultante a una cuenta bancaria externa.

Finalmente, es posible transferir su dinero. Si tiene una cuenta de inversión o cuenta IRA, puede transferirla a otro custodio.

Cómo inscribirse en M1 Finance

App para ganar dinero M1 FINANCE: Siempre y cuando tenga al menos 18 años, tenga una dirección postal en los Estados Unidos y sea ciudadano estadounidense o residente permanente, puede inscribirse en M1 Finance. Comience proporcionando una dirección de correo electrónico y configurando una contraseña. Una vez que lo haga, se le guiarán los pasos para configurar una cuenta.

Proporcione su número de teléfono e ingrese el código de acceso proporcionado por correo electrónico

Introduzca su nombre y dirección

Ofrecer otra información de identificación incluye fecha de nacimiento, empleo y estado de ciudadanía

Responder preguntas que ayuden a M1 Finance a crear un perfil de riesgo

Ingrese su número de Seguro Social

Una vez que haya respondido a todas las preguntas requeridas, puede elegir conectar su cuenta bancaria de forma manual o instantánea. M1 Finance utiliza Plaid para conectarse a cuentas bancarias. Plaid está basado en tokens, por lo que su información no se almacena con M1 Finance. Dependiendo de los requisitos de inicio de sesión de su banco, es posible que deba ingresar un código de autorización. Una vez que haya conectado su cuenta, puede hacer el depósito inicial requerido de 1 100 y comenzar a invertir.

Otras aplicaciones de inversión a considerar

App para ganar dinero M1 FINANCE: Si M1 Finance no suena como la mejor cuenta de corretaje para usted, hay muchas otras mejores aplicaciones de inversión para considerar, dependiendo de sus necesidades. Algunas posibilidades potenciales incluyen:

Wealthfront: Si está más interesado en un robo-asesor, Wealthfront puede ser una buena opción. Wealthfront ofrece una opción de planificación universitaria, así como una cuenta de efectivo con un APY decente. Sin embargo, necesita al menos 5 500 para comenzar y no tendrá tantas opciones de personalización como con M1.

Si está más interesado en un robo-asesor, Wealthfront puede ser una buena opción. Wealthfront ofrece una opción de planificación universitaria, así como una cuenta de efectivo con un APY decente. Sin embargo, necesita al menos 5 500 para comenzar y no tendrá tantas opciones de personalización como con M1. Robinhood: Usted puede participar en el comercio de día con Robinhood, sin pagar honorarios. Sin embargo, usted no tiene el mismo acceso a la educación y otras opciones bancarias.

Al final, es importante elegir una plataforma de inversión que se alinee con sus estrategias y necesidades de inversión. Considere cuidadosamente sus opciones y elija lo que funciona mejor para usted.

